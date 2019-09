Il Principe Harry e Meghan Markle sono stati avvistati atterrare a Roma ieri sera senza Archie. Oggi saranno al matrimonio dell'amica Misha Nonoo

Fan della famiglia reale attenzione: Meghan Markle e il principe Harry sono Roma.

Il duca e la duchessa del Sussex sono arrivati nella nostra capitale in vista del matrimonio dell'amica Misha Nonoo.

Secondo The Sun, la coppia ha preso un volo low cost ed è atterrata in Italia giovedì 19 settembre in serata, senza baby Archie: i neogenitori avrebbero lasciato il bambino a casa per questo weekend fuori porta che precede il loro tour reale in Africa che inizia lunedì.

Chi è Misha Nonoo e dove (provare a) vedere Harry e Meghan

Misha Nonoo per chi non lo ricordasse è l'amica comune a cui va il merito di aver presentato l'ex attrice americana Meghan Markle al principe Harry in un appuntamento al buio nel 2016, anche se lei ha sempre rifiutato di confermare qualsiasi coinvolgimento.

L'amicizia tra Meghan e Misha Nonoo dura da anni, e recentemente la designer ha parlato del loro rapporto:

«Penso che il fatto che lei e io abbiamo legato fin dai primissimi giorni della nostra relazione ci abbia aiutato a conoscerci per quello che siamo, in tutta sincerità e senza veli - ha detto la Nonoo - Lei è la persona più generosa e sincera che conosco, è come una sorella per me».

Misha ha anche collaborato con Meghan Markle per il lancio della sua capsule collection a sostegno dell'organizzazione benefica di Smart Works, e si sta preparando a sposare il magnate del petrolio Michael Hess a Roma; più precisamente si vocifera che le celebrazioni saranno a Cinecittà, unico luogo romano dunque dove al momento sembrerebbe possibile poter avvistare arrivare i due Duchi.

