Classe 1994, modella di origine spagnola, Georgina Rodriguez è la fidanzata di Cristiano Ronaldo: ecco chi è e tutto quello che c'è da sapere su di lei

Cristiano Ronaldo passa alla Juve, e gli occhi automaticamente si spostano sulla meraviglia che sta al suo fianco, la fidanzata Georgina Rodriguez.

È circa di un anno fa la conferma ufficiale della gravidanza della modella, da cui il calciatore ha avuto il quarto figlio (una bambina, Alana Martina, nata lo scorso Novembre), dopo Cristiano Junior (7 anni) e i gemellini Eva e Mateo, nati tutti, a quanto si dice, da madre surrogata.

Da settimane in Spagna e Portogallo non si parlava d'altro, da quando il calciatore aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una foto della famiglia al completo in cui la fidanzata mostrava una pancia sospetta, poi la conferma ufficiale durante un'intervista.

I due oggi stanno insieme da un paio d'anni.

Ecco dunque chi è Georgina Rodriguez e tutto quello che c'è da sapere sulla sua storia con Cristiano Ronaldo.

Chi è Georgina Rodriguez

Georgina è nata a Jaca, rinomata località invernale della Spagna, il 27 gennaio 1995, e dunque ha 22 anni.

Secondo quanto riportato dal tabloid spagnolo Mundo Deportivo, suo padre, Jorge Rodriguez era un giocatore di fooball originario dell'Argentina.

La stessa rivista sostiene che la madre di Georgina sia rimasta uccisa in un incidente d'auto nel 2011 e che suo padre da allora si sia ritirato conducendo una vita da eremita.

Aspirante ballerina

Georgina ha una grande passione per la danza, che ha iniziato a studiare all'età di quattro anni insieme a sua sorella, di un anno più grande.

Un amore che l'ha portata anche ad alti livelli, prima che abbandonasse la disciplina per trasferirsi a Londra per imparare l'inglese.

Al suo ritorno in Spagna, però, ha deciso di trasferirsi a Madrid e iniziare a lavorare, pur continuando a praticare la danza per divertimento.

Il lavoro da modella

Quando si è trasferita a Londra per imparare l'inglese, Georgina ha iniziato a muovere i primi passi nella moda proponendosi come indossatrice.

Tornata a Madrid è stata presa dall'agenzia Uno Models.

Nel frattempo, però, lavorava come commessa in un negozio di Gucci.

Lavoro che ha dovuto lasciare quando si è diffusa la notizia della sua relazione con Cristiano Ronaldo perché troppe persone si presentavano in boutique solo per vedere lei.

L'incontro con Cristiano Ronaldo

Galeotti furono Dolce e Gabbana.

Si narra, infatti, che i due si siano conosciuti proprio a un party del duo di stilisti italiani a Madrid.

Secondo alcune fonti è stato amore a prima vista, tanto che poco dopo lui l'ha presentata al figlio Cristiano Junior, di sette anni.

Solo poche settimane dopo i due sono stati paparazzati a Disneyland a Parigi, mentre passeggiavano mano nella mano.

Quando è iniziata la relazione con Ronaldo

Le prime foto di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez insieme sono iniziate a circolare nel novembre del 2016, quando i due sono stati paparazzati a Parigi e Disneyland.

Prima di quel momento nessuno sapeva della loro storia, che comunque non deve essere nata molto tempo prima se si considera che fino ad agosto il calciatore era stato immortalato con diverse donne nell'arco di un'estate.

Il portafortuna del Real Madrid

Georgina è stata vista più volte sugli spalti del Santiago Bernabeu, lo stadio in cui gioca il Real Madrid.

Non solo: era presente anche a Cardiff in quel 3 giugno, quando la squadra spagnola ha vinto la Champions League nella finale contro la Juventus.

Questa foto si riferisce proprio al dopo partita, quando Cristiano Ronaldo e compagni avevano già alzato la coppa.

A Madrid c'è chi ritiene che le prestazioni del calciatore siano notevolmente migliorate da quando sta con lei, pur essendo già prima il giocatore più forte del mondo.

Una di famiglia

Come evidente da questa immagine (quella che ha gettato i sospetti di una gravidanza), Georgina è perfettamente inserita nella famiglia di Cristiano Ronaldo e si sta già allenando a fare da mamma agli altri figli del calciatore.

In particolare con Cristiano Junior sembra essersi creato un ottimo rapporto, visto che lei in una delle foto con il fidanzato e il figlio ha messo come didascalia: «I miei due amori».