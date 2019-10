Ora che il fratello di Kate, James Middleton, si è fidanzato, si prospetta l'ingresso ufficiale di una nuova commoner nella Royal Family: ecco cosa saperne

Il fratello di Kate e Pippa, James Middleton, si è ufficialmente fidanzato: si è proposto alla bella Alizee Thevenet ieri, domenica 6 ottobre, e lei ha detto sì.

La notizia è arrivata direttamente dalla coppia, che ha pubblicato su Instagram una foto con tanto di anello.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sui #Jalizee (come lo stesso James si è definito) e la prossima commoner alla corte di Elisabetta.

(Continua sotto la foto)

La notizia del fidanzamento

L'adorabile coppia ha reso pubblica la loro relazione quest'estate, ma cercando il più possibile di tenere la loro vita privata

Apparentemente James ha cercato di tenere lontano dai pettegolezzi la notizia del loro fidanzamento, ma siccome i rumors circolavano già da qualche giorno, il fratello di Kate e Pippa ha deciso di uscire allo scoperto e rendere ufficiale la cosa.

Amici, parenti e fan della famiglia reale non vedono l'ora di un altro matrimonio Middleton.

Chi è Alizee Thevenet

Alizee Thevenet, 29 anni, è un’analista finanziaria francese trapiantata nella capitale britannica da oltre 6 anni.

Non si sa molto altro su di lei, solo che è cresciuta in giro per il mondo, tra Europa e Oriente, al seguito del padre. Per questo, parla quattro lingue.

La loro relazione

Secondo il Daily Mail, la coppia ha iniziato a frequentarsi nell’estate del 2018.

A dicembre sono stati fotografati insieme per la prima volta a un evento pubblico, il Henry van Straubenzee Memorial fund’s Christmas Carol Service presso la chiesa di St. Luke, a nord di Londra.

In quell’occasione Alizee Thevenet indossava un cappello che le copriva il volto, in modo da non essere ripresa dai paparazzi.





Quando si sono conosciuti?

Su come e quando la coppia si sia conosciuta c'è ancora un gran mistero.

In questi mesi, il padre di Alizee, Gabriel Thevenet, ha dichiarato al Daily Mail:

«Mia figlia Alizee è molto felice con James, sono davvero molto innamorati. James è un uomo molto affascinante… e sono davvero contento che Alizee abbia trovato lui nella sua vita perché so che ora è veramente felice. Noi teniamo le dita incrociate per loro».

Ha poi concluso dicendo: «Non mi è permesso dire come si sono conosciuti e raccontarvi i loro segreti. Dovrete parlare con lei o James».

Non ci resta che attendere per avere ulteriori dettagli.

La battaglia di James contro la depressione

Nel gennaio 2019, James Middleton ha scritto un articolo per il Daily Mail su cosa significasse vivere con la depressione.

«La depressione è solo una piccola parte del complesso puzzle che sono io. Fin dall'infanzia, ho saputo che ero gravemente dislessico - sia le lettere che i numeri saltano e si confondono sulla pagina davanti a me e in alcuni giorni ho difficoltà a scrivere anche le parole più semplici. Ma è stato solo quando, un anno fa, mi è stato diagnosticato il Disturbo da Deficit di Attenzione (ADD) che tutte le stranezze e le debolezze del mio personaggio hanno iniziato a dare un senso».

E ancora: «So di essere estremamente fortunato e di vivere una vita privilegiata. Ma ciò non mi ha reso immune alla depressione - ha scritto - È difficile descrivere la condizione. Non è solo tristezza».

«È una malattia, un cancro della mente; è affondare progressivamente in una palude di disperazione».