Dakota Johnson incinta di Chris Martin: secondo indiscrezioni ottenute da TMZ, i due diventeranno presto genitori di un maschietto. Ancora nessuna conferma

TMZ sostiene che Chris Martin e Dakota Johnson avranno presto un figlio insieme perché l'attrice, 29 anni, è incinta.

E pare che la gravidanza non sia agli inzi, perché settimana scorsa la coppia ha dato una festa in cui veniva rivelato il sesso del bambino con dei palloncini, che in casa Martin-Johnson sono blu.

I paparazzi hanno immortalato alcune celebrità, tar cui Sean Penn e Julia Roberts, entrare nella casa di Chris decorata in tema con palloncini rosa e blu legati alle arcate d'ingresso.

Tra i presenti alla festa c'erano anche i genitori di lei Melanie Griffith e Don Johnson, che da sempre hanno dato il loro sostegno alla coppia.

Secondo TMX, subito dopo che l'arrivo del padre Don, una serie di palloncini blu si è vista svolazzare nel cielo, il che significherebbe ovviamente che i due avrannno un maschietto.

(Continua sotto la foto)



La coppia ha sempre mantenuto la relazione molto privata e lontano dai riflettori.

Le prime voci che raccontavano di questo nuovo amore tra Dakota Johnson e Chris Martin sono arrivate circa un anno fa, ma fino a oggi l'attrice e il cantante non lo hanno confermato.

Anche se al Festival del Film di Venezia Dakota ha mostrato lo stesso tatuaggio che ha anche Chris Martin; si tratta di un simbolo dell'infinito come prova che fanno sul serio (**leggi qui per scoprine di più**); tatuaggio che calza proprio a pennello considerando il possibile arrivo di un figlio.

Inoltre, in una recente intervista con Tatler, Dakota ha dichiarato: «Non ho intenzione di parlarne, ma sono molto felice».