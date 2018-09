Dakota Johnson commenta il fascino del collega Chris Hemsworth: i due hanno recitato insieme nel film Bad Times At The El Royale, nelle sale a Ottobre

Considerando il fatto che Dakota Johnson è stata protagonista dei tre hot-film di Cinquanta Sfumature ci verrebbe da pensare che sia abituata a vedere i suoi colleghi attori mezzi nudi.

Ma in una nuova intervista con Vogue Australia, l'attrice ammette di aver avuto difficoltà a concentrarsi mentre lavorava sul set al fianco di Chris Hemsworth nel loro nuovo film Bad Times At The El Royale.

«Oh mio Dio. È una grandissima distrazione» - ha raccontato l'attrice

E ancora: «Ero tipo: 'Ragazzi, avete commesso un grosso errore facendogli fare così perché guardandolo tutti si dimenticheranno quello che è successo [nel film] fino a questo punto'.

Chris apparirà sullo schermo con la camicia completamente sbottonata, e il suo corpo è scandaloso, è incredibile, una cosa che ti fa impazzire a guardarla».

E a quanto pare, Dakota non era l'unica a lasciarsi distrarre dall'addominale favoloso di Chris:

«Nessuno sul set riusciva a concentrarsi su qualsiasi altra cosa: era così scioccante, non in senso sessuale, ma quasi scientifico, oggettivo; come è possibile avere un aspetto del genere?»



Dakota adora Chris Hemsworth

Dakota Johnson, 28 anni, (**che al momento è impegnata in una relazione seria con Chris Martin**) va pazza del collega Chris Hemsworth, 35 anni.

La stessa ha raccontato di quanto il collega sia un grandissimo attore di valore, ma anche una persona fantastica, simpatica e dolce.

«Sono così felicite che voi lo amiate, perché è una vera gemma» - aveva detto Dakota durante l'intervista.

Insomma, l'ex attrice di Cinquanta Sfumature tesse ogni lode del suo super affascinante collega, che pare abbia un metabolismo fantastico che lo aiuta a tenersi così in forma.

«Si mangia una ciotola di Smarties intera e tu rimani ssemplicemente a bocca aperta. 'Sei uno stronzo' gli dicevo.

Io non mangio mai dolci: mangio cose verdi per tre mesi per entrare nel perfetto paio di jeans e lui invece mangia qualsiasi cosa voglia e sembra letteralmente scolpito nel marmo: è folle».

Il film

Dakota Johnson e Chris Hemsworth recitano insieme nel film Bad Times At The El Royale (titolo in italiano: 7 sconosciuti a El Royal).

È un film di genere thriller diretto da Drew Goddard in uscita al cinema il 18 ottobre 2018, distribuito da 20th Century Fox Italia.

La pellicola è ambientata negli anni '60 al confine tra California e Nevada, dove si incontrano 7 estranei, ognuno con un passato da seppellire, e cercano di redimersi per evitare che vada tutto in malora.

Le foto promozionali del film, uscite all’inizio dell’estate, ci aiutano a capire meglio a cosa si riferisce Dakota Jhonson.

Si tratta infatti di immagini di Hemsworth a petto nudo, in un campo di fiori e sotto una pioggia torrenziale. Lo stesso attore aveva condiviso le foto sui social, descrivendo anche la trama del film.

Non ci resta che andare a vederlo sperando di riuscire a restare concentrati abbastanza per seguire la trama.