La modella americana Ashley Graham, già mamma di Isaac, è incinta del secondo figlio: ha dato l'annuncio con una foto del pancione pubblicata su Instagram

È in arrivo un secondo figlio per Ashley Graham e il marito Justin Ervin!

A dare la notizia è stata la stessa modella che su Instagram ha pubblicato uno scatto bucolico del pancione, scattato dal futuro papà bis.

«L’anno appena trascorso è stato pieno di piccole sorprese, grandi dolori, inizi familiari e nuove storie - ha scritto la Graham come didascalia - Io ho appena iniziato a elaborare e celebrare ciò che questo prossimo capitolo significa per noi».

Ashley Graham e Justin Ervin, sposati dal 2010, sono già genitori del figlio Isaac, 17 mesi.

Un anno dopo la sua nascita nel gennaio 2020, la modella americana aveva condiviso in un'intervista i suoi piani per dare al bambino un fratello/sorella.

«Rimarrei incinta ieri se potessi - aveva detto Ashley a WSJ, lo scorso febbraio - Ho 'accidentalmente' avuto rapporti sessuali non protetti mentre sto ovulando solo per vedere se riesco a rimanere incinta mentre sto allattando».

Da quando è diventata mamma, la conduttrice di American Beauty Star ha fatto propria la missione di destigmatizzare diversi aspetti della maternità, come l'allattamento al seno e la pressione per tornare in forma dopo il parto.

«Nessuno parla mai della convalescenza e del processo di guarigione attraverso il quale ogni madre deve passare. Voglio mostrare a tutti voi che non sono solo arcobaleni e farfalle, è dura».

Un messaggio di positività a tutto tondo tipico della modella, icona anche del movimento di body positivity.

