Quando il caldo in città diventa insopportabile, non serve percorrere centinaia di chilometri. A meno di un’ora da Torino si trovano laghi, cascate e boschi perfetti per una giornata al fresco tra natura, relax e bagni rigeneranti.

Il termometro in città segna 35 gradi, le allerte per le ondate di calore su Torino si rincorrono e solo l’idea di mettersi in coda verso la Liguria fa sudare ancora di più. Intanto, a meno di un’ora d’auto, boschi freschi e laghi balneabili aspettano quasi deserti, perfetti per una fuga last minute.

Il punto è proprio questo: per stendere una coperta sull’erba, fare un bagno rinfrescante e vedere i bambini correre felici non serve prenotare settimane prima. Nel Torinese esistono vere oasi di fresco, ideali per vacanze a chilometro zero, low cost e family friendly.

Perché puntare sulle vacanze a chilometro zero nel Torinese

La vacanza a chilometro zero non è solo uno slogan. Secondo i dati Coldiretti, nel 2024 quasi un italiano su tre sceglierà di restare nella propria regione per le ferie estive, con un aumento di circa il 28% rispetto all’anno scorso. E il 65% dei vacanzieri visiterà borghi sotto i 5.000 abitanti: esattamente il profilo del Torinese di laghi alpini e paesini di pietra.

I motivi sono tre: si risparmia (niente pedaggi interminabili e affitti da alta stagione al mare), si riduce l’impatto ambientale e si guadagna in libertà. Potete decidere la mattina stessa se partire, tornare a dormire nel vostro letto e, se un posto vi piace, trasformare la gita in un intero weekend. Con il bonus, non banale, di sfuggire al caldo umido della città senza stress.

Quattro oasi di fresco vicino Torino da conoscere subito

Paradiso delle Rane, San Giorio di Susa

A circa 850 metri di quota, nel Parco Orsiera-Rocciavrè, c’è un piccolo laghetto circondato da faggi e pini. Il sentiero che lo costeggia è pianeggiante e quasi tutto all’ombra: perfetto per passeggini e nonni al seguito. I bambini si divertono a osservare girini e rane, mentre voi potete stendervi sui prati e respirare aria decisamente più fresca rispetto alla pianura. L’accesso è libero, basta portare coperta, acqua e una buona crema solare.

Baia Grande del Lago Grande di Avigliana

Se l’obiettivo è il bagno vero, la Baia Grande è la “piscina naturale” più vicina a Torino. Le acque del Lago Grande sono controllate da ARPA Piemonte, l’agenzia regionale per la protezione ambientale, e la zona balneabile è ben delimitata. Il plus è la passerella galleggiante pianeggiante che costeggia il lago: una passeggiata rilassante, accessibile anche con i passeggini. Attorno trovate stabilimenti con lettini e bar, ma anche tratti di riva più tranquilli per chi preferisce il telo sull’erba e un pranzo al sacco.

Parco naturale del Lago di Candia, Canavese

Candia è la classica “gemma nascosta”: lago circondato da colline e boschi, atmosfera un po’ selvaggia ma con tutto quello che serve a una famiglia. I sentieri pianeggianti seguono il profilo dell’acqua, le aree verdi pubbliche e ombreggiate sono l’ideale per picnic e giochi sul prato. Sulle rive si trova il parco avventura Antharesworld, con spiaggia-solarium e piscina estiva all’aperto, perfetta per far fare il bagno ai bambini in sicurezza anche se il lago è agitato o fa un po’ freddo.

Lago di Laux e borgo di Usseaux, Val Chisone

Qui la cartolina è garantita. Il piccolo lago alpino di Laux è facile da raggiungere, il giro è brevissimo e in piano, adatto anche a bimbi piccoli. Il prato attorno è lo scenario perfetto per teli, palloni e picnic, con l’aria fresca di montagna che fa dimenticare i 30 gradi della città. In pochi minuti si arriva al borgo di Usseaux, inserito tra i “Borghi più belli d’Italia”: case di pietra, murales sulle facciate, fontane e fiori ovunque. Il mix lago + borgo soddisfa anche chi, oltre al costume, vuole mettere in valigia un po’ di bellezza.

Altre idee smart e consigli pratici anti-caldo

Se avete ancora voglia di esplorare, nel Parco dei cinque laghi di Ivrea il Lago Sirio è la scelta più semplice: balneabile, alimentato da sorgenti e con stabilimenti attrezzati. In estate è attiva una navetta gratuita dalla stazione ferroviaria di Ivrea nei fine settimana, una soluzione interessante per chi preferisce lasciare l’auto a casa.

Più in alto, in Alta Valle di Susa, il Lago di Orfù nella frazione Gad (Oulx) offre aree picnic e spazi dedicati alla balneazione, con acqua fresca e vista sulle montagne. È una meta ideale per chi cerca qualche grado in meno senza affrontare trekking impegnativi.

Per organizzare al meglio queste micro-vacanze a chilometro zero vi basta una piccola strategia. Partire presto, soprattutto nei weekend, evita il traffico e vi garantisce i posti migliori all’ombra. Nello zaino non dovrebbero mancare acqua in abbondanza, cappello, crema solare, repellente per insetti, un telo grande e un sacchetto per riportare indietro i rifiuti.

Prima di tuffarvi, è sempre utile verificare eventuali aggiornamenti sulla balneabilità dei laghi attraverso i bollettini di ARPA Piemonte e rispettare le regole delle aree protette: niente fuochi improvvisati, niente musica a volume da discoteca, massimo rispetto per fauna e flora. Così le oasi di fresco vicino Torino restano tali, pronte ad accogliervi ogni volta che il caldo in città diventa davvero troppo.