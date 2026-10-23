Quando colleghi e capi vogliono che siate voi a dare le dimissioni, raramente lo dicono in faccia: iniziano con micro-segnali quasi invisibili. Riconoscerli può salvarvi lavoro e salute mentale.

In Italia si trascorrono in media oltre 1.600 ore l’anno al lavoro. Non è solo una busta paga: è identità, relazioni, autostima. Per questo, quando l’aria in ufficio cambia improvvisamente nei vostri confronti, il corpo se ne accorge prima della testa: insonnia, ansia, la sensazione vaga di essere diventate “l’elemento di troppo”.

Molte di voi liquidano quei segnali pensando: “Sono io che esagero, sarà solo un periodo”. A volte è vero. Altre volte, però, si sta mettendo in moto un meccanismo preciso: farvi arrivare alle dimissioni forzate senza passare da un licenziamento vero e proprio. I giuristi lo chiamano spesso quiet firing, licenziamento silenzioso.

Quando non è solo stress, ma pressione a uscire

Il mobbing non è solo l’urlo del capo in open space. Esiste anche un mobbing di gruppo, in cui colleghi e responsabili si allineano, più o meno consapevolmente, per spingere fuori una persona, spesso proprio quella che lavora bene ed è molto visibile.

Parallelamente può esserci straining: non vi aggrediscono apertamente, ma vi caricano di pressioni organizzative, cambiano regole, vi tolgono supporto. Tutto resta apparentemente “nei limiti”, però il risultato è un logoramento lento, che vi fa sentire incompetenti e fuori posto.

Secondo l’INAIL, lo stress lavoro-correlato è un rischio che le aziende devono valutare al pari degli altri. Tradotto: non state “facendo i capricci”. Se un certo tipo di clima si ripete nel tempo e solo su di voi, è legittimo domandarsi se non ci sia una strategia per farvi andare via.

Cinque segnali sottili che vi stanno spingendo fuori dal lavoro

Prima che vi tolgano progetti, vi demansionino o vi escludano dalle riunioni strategiche, di solito compaiono cinque segnali “low-key”. Presi da soli sembrano inezie. Visti insieme raccontano un copione molto chiaro.

1. Vi contestano il tono, non il contenuto

Ogni volta che intervenite, qualcuno vi dice che siete “troppo aggressive”, “negativa”, “poco empatica”. Nessuno entra davvero nel merito di ciò che avete detto: il problema pare essere il modo, non la sostanza. Questo è tipico del controllo del tono, usato per dipingervi come problematiche a prescindere.

2. Scrutano i vostri social per usarli contro di voi

Colleghe e capi commentano le vostre storie, fanno battute sui post, magari arrivano a mostrarli in ufficio dicendo che “non sono molto in linea con la cultura aziendale”. Quando i vostri profili privati diventano materiale di discussione professionale, qualcuno sta costruendo il racconto che “non vi integrate”.

3. Il gossip su di voi non si ferma mai

Qualcuno vi riferisce puntualmente cosa “si dice” di voi alla macchinetta del caffè. Attenzione: chi porta pettegolezzi non è necessariamente un alleato, spesso è parte del gioco. Il gossip serve a logorare la vostra reputazione dall’interno e a convincere il gruppo che allontanarvi sia quasi una misura di igiene aziendale.

4. Vi criticano per dettagli che non c’entrano col lavoro

Dal modo in cui ridete alla giacca che indossate, fino a come scrivete le mail o prendete appunti: tutto diventa motivo di osservazioni. Non parliamo di un feedback ogni tanto, ma di una micro-critica continua, scollegata dai risultati. Così si scava nella vostra autostima e si crea l’idea che “non andate mai bene”.

5. Ogni gesto gentile viene letto in malafede

Offrite un aiuto a una collega nuova, portate i pasticcini in ufficio, vi fermate oltre l’orario per dare una mano a chi è in ritardo. Invece di riconoscerlo, qualcuno commenta che volete “mettervi in mostra” o “farvi amici i capi”. Quando qualsiasi gesto positivo diventa sospetto, il copione di esclusione è già ben avviato.

Come proteggervi se riconoscete più di un segnale

Un singolo episodio stonato può capitare. Diventa un campanello d’allarme quando certi comportamenti si ripetono, sempre dalle stesse persone e sempre nella stessa direzione: isolarvi. Se riconoscete più segnali insieme, fermarvi a osservare non è paranoia, è lucidità.

Gli esperti di diritto del lavoro suggeriscono di documentare tutto: data, luogo, chi era presente, cosa è accaduto, eventuali conseguenze. Conservate mail e messaggi e rendete il vostro lavoro tracciabile con brevi mail di riepilogo e richieste scritte di chiarimento sugli obiettivi. Meno spazio lasciate alle interpretazioni, più difendete voi stesse.

Prima di pensare alle dimissioni “pur di chiudere la questione”, cercate un confronto competente: responsabile di fiducia, sindacato, avvocato, psicologo. In Italia un licenziamento può essere impugnato entro tempi precisi, mentre le dimissioni spontanee offrono molte meno tutele. La vostra salute, mentale ed economica, merita ponderazione.