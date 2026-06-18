Ogni giorno scattiamo migliaia di foto, intasando rullino e cloud, ma più del 70% non verrà mai rivisto. Cosa c'è dietro questo gesto ormai automatico?

Ogni giorno, nel mondo, vengono scattate circa 5 miliardi di foto, per un totale di 50 petabyte di dati. In Italia, un’indagine OnePoll citata dall’Eurispes parla di oltre 3.000 immagini scattate e condivise ogni minuto. Eppure, secondo diverse analisi, più del 70% delle foto sullo smartphone non viene mai riguardato. Restano sepolte nel rullino, mentre continuiamo a fotografare qualsiasi momento della nostra vita.

Il paradosso è evidente: non abbiamo mai avuto così tanti mezzi per ricordare, ma spesso ci sentiamo più smemorate e confuse. Tra screenshot, scontrini «per sicurezza» e dieci versioni dello stesso selfie, il rullino diventa un cassetto caotico che fa quasi paura aprire. La psicologia offre alcune risposte interessanti su perché facciamo foto a ogni istante e poi ce ne dimentichiamo.





Scattiamo più foto che mai, ma le viviamo di meno

Con la pellicola, ogni scatto costava tempo e soldi: si sceglievano pochi momenti «degni» di entrare nell’album. Oggi la fotocamera è fusa con lo smartphone, sempre in mano, e il cloud promette uno spazio quasi illimitato. È saltato il freno principale del passato, la paura di finire il rullino, e si è imposto un nuovo riflesso: prima scatto, poi semmai decido cosa tenere.

Secondo diversi studi sul comportamento digitale, le librerie foto contengono ormai decine o centinaia di migliaia di immagini, la maggior parte mai più toccata. Importanti ricordi convivono con foto mosse, doppioni, schermate casuali, tutte appiattite in uno scorrimento infinito. Gli esperti parlano di «accumulo digitale» o digital hoarding: conservare tutto «per sicurezza», fino a trasformare il rullino in un enorme archivio dormiente che genera solo confusione e fatica mentale.





Cosa succede nella nostra testa quando fotografiamo tutto

Una spinta centrale è la paura di dimenticare. Fotografare dà l’idea di mettere al sicuro un pezzo di vita: se ho la prova, penso di poterci tornare quando voglio. Ma la psicologia racconta altro. Uno studio della psicologa Linda Henkel, ripreso da National Geographic Italia, ha mostrato che quando scattiamo ci ricordiamo peggio i dettagli di ciò che vediamo, proprio perché il cervello «delegata» il compito alla fotocamera.

Poi ci sono identità e approvazione. Le foto sono diventate il nostro biglietto da visita: raccontano chi siamo, con chi stiamo, quanto siamo «felici». Una parte degli scatti nasce già pensando ai like, un’altra dalla paura di restare fuori dal racconto collettivo. In parallelo, spiegano molti psicoterapeuti, conservare ogni immagine crea l’illusione di controllare il passato: so che «c’è da qualche parte». Ma quando l’archivio esplode e oltre il 70% delle foto resta dimenticato, subentrano stress e senso di sopraffazione.





Dal rullino-magazzino alla memoria intenzionale

Questa confusione ha un impatto silenzioso. Molte persone descrivono una sottile ansia da rullino pieno: sanno che nei loro smartphone ci sono pezzi importanti di vita, ma l’idea di mettervi mano è faticosa, quasi colpevole. Non è necessario cancellare tutto per liberarsi. Serve piuttosto cambiare rapporto con le immagini, riportando la scelta dove oggi c’è solo automatismo.

Un primo gesto concreto può avvenire prima dello scatto. Invece di tirare fuori subito il telefono, potete fermarvi qualche secondo a vivere la scena: ascoltare, guardare, respirare. Poi chiedervi con onestà: perché voglio questa foto, mi servirà davvero tra un mese o tra un anno? Solo questa micro-pausa seleziona moltissimo e restituisce al momento una qualità che l’impulso continuo a documentare spesso toglie.

Dopo, funzionano bene i piccoli rituali di ordine. Una volta al mese, o alla fine di un viaggio, dedicate dieci minuti a cancellare doppioni e foto palesemente inutili, scegliendo una sola immagine davvero buona per ogni serie. Gli psicologi consigliano anche di creare poche cartelle semplici, come famiglia, amici, lavoro, viaggi, invece di perdersi in decine di categorie complicate.

Resta il tema dell’attaccamento emotivo: «se butto quella foto, butto il ricordo». Qui possono aiutare alcune domande secche: mi servirà ancora fra un anno? Se sparisse, cosa cambierebbe davvero nella mia vita? Spesso la risposta è «quasi nulla» e il ricordo è già dentro di voi. Le tecnologie, persino l’intelligenza artificiale che seleziona automaticamente i momenti migliori, possono aiutare a riemergere le immagini importanti. Ma il senso finale resta umano: scattare meno, scegliere meglio, riguardare di più perché le foto tornino a essere una storia, non solo dati in un server.