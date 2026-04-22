5.556 persone, 10 Paesi, uno studio pubblicato nel 2026 su Evolutionary Psychology. Il risultato, tolto l’effetto “avere un partner”, è molto meno romantico delle pubblicità dei pannolini: chi ha figli non è più felice di chi non ne ha. Né più infelice, per la cronaca. Semplicemente, la felicità media resta praticamente uguale.

Per i ricercatori questo si chiama “paradosso della neutralità”. Dal punto di vista evolutivo, fare figli dovrebbe regalarci un bonus di benessere, perché la riproduzione è il nostro obiettivo biologico fondamentale. Invece i dati mostrano un’altra storia: la genitorialità è una sequenza di picchi altissimi di gioia e di altrettanto profondi momenti di stress e tristezza, che alla fine si compensano.





Il mito dei figli come garanzia di felicità





In Italia cresce ancora chi vi chiede “quando fate un figlio?” già al secondo aperitivo. La narrazione dominante è chiara: senza bambini non siete completi, con i bambini arriverà una felicità nuova, superiore, definitiva. Sui social, poi, vedete solo sorrisi, piedini, frasi tipo “non potrei essere più felice di così”.

Questa promessa di “gioia perenne” è però figlia di una visione edulcorata della genitorialità. Lo mostra anche il fatto che molti genitori, quando raccontano la propria esperienza, tendono a enfatizzare gli aspetti positivi e a minimizzare la fatica, forse per convincere prima di tutto se stessi. Il risultato è che chi non ha figli si sente manchevole, e chi li ha si sente in colpa se non è felice come da copione.





Cosa dicono gli studi su felicità e genitorialità





Da anni le ricerche non trovano un vantaggio netto in felicità per chi ha figli. Uno studio firmato da Angus Deaton e Arthur Stone, pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences nel 2014 e basato su più di un milione di statunitensi, ha mostrato che, a parità di reddito, salute, istruzione e religione, la soddisfazione di vita è molto simile tra genitori e non genitori.

Lo studio più recente, pubblicato su Evolutionary Psychology nel 2026 e condotto su 5.556 persone in 10 Paesi (dalla Spagna al Giappone), entra ancora più nel dettaglio. I ricercatori hanno distinto fra benessere edonico, cioè le emozioni quotidiane (quanto vi sentite felici, stressati, ottimisti), e benessere eudemonico, cioè il senso di significato della vostra vita.

Risultato: quando si tiene conto in modo rigoroso della situazione sentimentale, l’effetto dei figli sulla felicità quotidiana è praticamente nullo. In media, chi ha figli non è più felice di chi non ne ha. L’unico piccolo vantaggio per i genitori riguarda il senso di significato, soprattutto per le donne: molte madri dichiarano di percepire maggiormente che la propria vita “ha uno scopo”.

Il conto, però, arriva altrove. Lo stesso studio evidenzia che i genitori sono meno soddisfatti della relazione di coppia rispetto ai non genitori. Interessante anche l’eccezione greca: le mamme greche risultano leggermente più soddisfatte della propria vita in generale, ma meno soddisfatte del rapporto di coppia rispetto alle donne senza figli.

Italia: carico di cura alto, soddisfazione di coppia più bassa

Dentro questo quadro, l’Italia ha alcune specificità. Secondo i dati Istat, la percentuale di coppie con figli che si dichiarano “molto soddisfatte” della propria relazione è circa dieci punti percentuali più bassa rispetto alle coppie senza figli. Non esattamente il lieto fine da commedia romantica.

Eurostat, invece, fotografa il tema del tempo: i genitori italiani con bambini sotto i sei anni dedicano in media 4,2 ore al giorno alla cura diretta dei figli, contro le 2,1 ore dei genitori francesi. Con un welfare familiare fragile, poco nido e poco tempo pieno scolastico, significa spesso serate a incastro, sonno ridotto e pochissimo spazio per la coppia e per sé.

Se si sommano carico mentale, precarietà lavorativa e assenza di reti di aiuto stabili, non sorprende che la genitorialità, in Italia, “costi” qualcosa in termini di benessere di coppia e di serenità quotidiana. I figli possono aumentare il senso della vita, ma la qualità dell’esperienza dipende moltissimo dal contesto in cui li crescete.





Con o senza figli: difendere la propria felicità





Per chi ha figli, il messaggio più sano di queste ricerche è semplice: se non vi sentite più felici di prima, non siete persone sbagliate né cattivi genitori. La scienza conferma che non esiste quell’upgrade permanente di felicità che vi viene venduto. Esistono momenti di gioia vertiginosa e momenti di fatica estrema, ed è normale provare entrambe le cose.

Ci sono però segnali da non ignorare: se la tristezza è costante, se non riuscite più a provare piacere per nulla o se la rabbia vi spaventa, può trattarsi di depressione post partum o burnout genitoriale. In questi casi, cercare aiuto professionale non è un fallimento ma una forma di cura per voi e per i vostri figli.

Per chi non ha figli, o non ne vuole, i dati offrono un argomento solido contro lo stigma. Non siete meno felici per definizione, e non dovete giustificarvi all’infinito. La felicità, per la ricerca psicologica, dipende molto di più dalla qualità delle relazioni (amicali, di coppia, familiari allargate), dalla salute, dalla stabilità economica e dal sentirvi liberi di costruire la vita che desiderate.

La vera domanda allora non è se avere figli renda più felici, ma che cosa dà significato alla vostra esistenza e quali condizioni concrete vi permettono di stare bene. Che scegliate passeggini o passaporti, l’obiettivo non è aderire al copione sociale, ma poter dire, onestamente, che la vostra vita vi assomiglia.