Finite le feste, ma non le offerte per divertirsi e intrattenersi: ecco tra mostre, eventi e buon cibo cosa fare a Roma a Gennaio

Cosa fare a Roma nel mese di Gennaio? Ecco tutti gli appuntamenti in programma tra cultura, spettacoli e concerti.

Un’agenda aggiornata con tutte le iniziative più interessanti organizzate nella Capitale e dintorni, dall’enogastronomia all’arte, dal teatro allo sport, dai festival alla cultura.

Sempre con un occhio alle nuove aperture, per restare aggiornati sulle ultime novità.

Vi raccontiamo tutto, di seguito i dettagli.

Cosa fare a Roma a Gennaio

Mostre

BOB DYLAN. Retrospectrum

Da circa un mese il MAXXI ha accolto la prima retrospettiva in Europa dedicata alle opere di arte visiva di una delle più importanti icone della cultura contemporanea mondiale, il premio Nobel Bob Dylan.

Dopo essere stata al MAM di Shanghai e al Patricia & Phillip Frost Art Museum di Miami, la mostra BOB DYLAN. Retrospectrum, a cura di Shai Baitel, è a Roma in una versione completamente ripensata per interagire con gli spazi dinamici e avveniristici del museo progettato da Zaha Hadid.

In esposizione oltre cento opere tra dipinti, acquerelli, disegni a inchiostro e grafite, sculture in metallo, materiale video, che esplorano oltre 50 anni di attività creativa del cantautore e compositore statunitense.

Grandi metropoli, paesaggi brulli e sterminati, binari ferroviari, strade aperte, automobili, camion, pompe di benzina, motel, baracche, bar, negozi, cortili, cartelloni pubblicitari, insegne al neon: come nelle sue canzoni e nelle sue poesie, anche nei suoi dipinti Dylan rende poetica l’America più profonda.

Biglietto intero: 13 euro

Indirizzo: via Guido Reni 4a

Ristoranti da provare e nuove aperture

Frezza

In pieno centro storico ha aperto di recente il ristorante di cucina romana Frezza di Claudio Amendola.

L’attore e regista, non nuovo al mondo della ristorazione (sua l’Osteria del Parco a Valmontone), ha avviato questa nuova attività ristorativa in via della Frezza, strada riqualificata che collega via di Ripetta con via del Corso, a due passi da piazza Augusto Imperatore.

Il ristorante, due ampie sale per un totale di 150 metri quadri e 50 posti interni, a cui si andranno ad aggiungere quelli esterni, propone classiche ricette romane servite in caratteristiche terrecotte (da qui il pay off “Cucina de Coccio”).

La vocazione romana si delinea già dagli antipasti con la Bruschetta Cicoria e Guanciale, la Burrata e i carciofi alla Cafona e il Tagliere di salumi e formaggi del territorio selezione Dol.

Nella sezione Fritti non mancano Supplì, Filetto di baccalà, Fiore di zucca, Mozzarella in carrozza e le Bombe salate, un impasto lievitato con coda alla vaccinara, trippa alla romana con mentuccia e pecorino, melanzane alla norma e la cacio e pepe con carciofi.

Tra i primi piatti Cacio e Pepe, Rigatoni all’amatriciana (uno dei piatti preferiti di Claudio Amendola), Spaghetto fresco alla carbonara e Linguine alla Puttanesca; come secondi, Polpettine al sugo, Involtini alla Romana, Pollo alla cacciatora, Coda alla vaccinara, Broccoletti affogati con salsiccia e Baccalà alla romana da accompagnare alle verdure di stagione e tipiche del territorio laziale.

Per concludere in dolcezza Zuppa inglese, Dolci della Nonna, Crostate fatte in casa, Ciambelline al vino.

Da Frezza non manca neanche la pizza, rigorosamente romana con farine macinate a pietra e impasto sottile steso a mano.

Orari: dal martedì alla domenica 12.00-23.30; chiuso il lunedì

Indirizzo: via della Frezza 64-66

Terra - Eataly

Continua con successo l’ultima novità del ristorante Terra di Eataly Roma che ospita la più grande griglia della Capitale (3 metri di lunghezza).

Dallo scorso ottobre, oltre ai piatti alla carta, è possibile scegliere direttamente dai banchi della carne e del pesce di Eataly quali prodotti farsi cucinare sulla grande griglia a vista alimentata da carbone vergine di Leccio della Calabria.

Dunque si può scegliere al prezzo di banco il pesce fresco locale, tra cui quello delle cooperative dei pescatori di Anzio, Fiumicino e Porto Ercole, e la carne selezionata tra i migliori produttori italiani tra cui la Fassona Piemontese de La Granda, Presidio Slow Food, allevata con materie prime naturali nel rispetto del territorio.

Una volta deciso cosa mangiare, il personale di Terra porterà direttamente il prodotto in cucina per farlo cuocere sulla griglia a vista e servirlo al tavolo al prezzo di banco con l’aggiunta di 5 euro a persona.

Orari: dal martedì alla domenica 12.00-15.00; dal martedì al sabato 19.00 -22.30; chiuso il lunedì e la domenica sera

Indirizzo: Piazzale 12 Ottobre 1492

Sport

Corsa di Miguel

Domenica 22 gennaio torna La corsa di Miguel (23esima edizione), appuntamento podistico organizzato dal Club Atletico Centrale su una distanza di 9,900 chilometri.

Il ritrovo è previsto per tutti, agonisti e amatori, a partire dalle ore 7:00 allo Stadio dei Marmi: la partenza sarà poi alle ore 9:30 da Lungotevere Maresciallo Diaz mentre l’arrivo allo Stadio Olimpico.

L’organizzazione si riserva di poter modificare gli orari del raduno e delle partenze dandone tempestiva comunicazione a tutti i partecipanti, dopo approvazione FIDAL.

Teatro

Aida

L’Aida, capolavoro di Giuseppe Verdi, torna al Teatro dell’Opera di Roma con la direzione di Michele Mariotti e la regia/coreografia di Davide Livermore.

La prima di questa opera in quattro atti, su libretto di Antonio Ghislanzoni, è in programma al Teatro Costanzi il 31 gennaio alle ore 20.00; repliche il 2, 3, 5, 7, 9, 11 e 12 febbraio alle ore 16.30, 18.00 o 20.00.

Biglietti: a partire da 25 euro

Indirizzo: piazza Beniamino Gigli

Concerti

Achille Lauro

Il 22 e il 26 gennaio Achille Lauro sarà in concerto all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con due show intimi ed essenziali (“Non ci sarà nessuna armatura, voi e la musica al centro di tutto”, ha scritto l’artista sui social) che lo vedranno per la prima volta esibirsi nei teatri.

Oltre ai successi più celebri, i live romani saranno anche l’occasione per ascoltare dal vivo il nuovo singolo “Che sarà”.

Biglietti: a partire da 39 euro

Nek

Filippo Neviani, in arte Nek, torna il 16 gennaio all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per festeggiare i 50 anni d’età e i 30 di carriera artistica.

In occasione del 50|30 – LIVE il cantautore originario di Sassuolo ripercorrerà dal vivo tutta la sua carriera, tra successi che ne hanno segnato il percorso artistico (“Laura non c’è”,“Lascia che io sia”, “Se io non avessi te”; “Fatti avanti amore”) e ultime hit.

Biglietti: a partire da 39 euro