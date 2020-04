Lo fa con una donazione a sostegno di due delle strutture sanitarie italiane maggiormente coinvolte nella gestione dell’emergenza Covid-19

Si allunga la lista della solidarietà a ospedali, centri di ricerca, realtà impegnate nella lotta al Coronavirus. E accanto ai molti privati che donano quanto possono, scendono in campo anche molte aziende con finanziamenti, donazioni e iniziative di vario tipo.

Tra i nomi noti dell'imprenditoria che si sono mobilitati per aiutare le strutture nazionali si è iscritto anche Euronics, il primo Gruppo d’acquisto italiano, che ha donato 100.000 euro all’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e all’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma.

Il Gruppo, formato da imprenditori italiani, con la sua donazione punta a sostenere due delle strutture sanitarie italiane maggiormente coinvolte nella gestione dell’emergenza Covid-19.

Il contributo potrà essere impiegato per l’acquisto di tutto quello che è più utile in questo momento, sia per i malati che per il personale medico e infermieristico coinvolto.

Un importante gesto di solidarietà e di sostegno per il Paese in un momento di grande difficoltà per tutti.