Le riprese della terza stagione di You inizieranno a febbraio, ma non arriverà su Netflix prima della fine del 2021. Ecco tutto quello che sappiamo finora

La terza stagione di You è stata confermata, il che non sorprende affatto visto quanto sia diventato popolare lo show.

** Attenzione contiene spoiler se non avete finito di vedere la seconda stagione **

Nella seconda stagione, Joe Goldberg (Penn Badgley) era riuscito a sfuggire da Candace e l'aveva fatta franca per l'uccisione dell'ex fidanzata Guinevere Beck.

Ma come già sappiamo, per Joe le vecchie abitudini sono dure a morire. Non passa infatti molto tempo prima che il protagonista sia di nuovo bloccato in una rete di bugie dopo aver incontrato il suo nuovo interesse amoroso, Love Quinn, da cui aspetta un figlio.

Ma che cosa succederà a Joe e Love nella terza stagione?

Ecco quando esce e tutto quello che sappiamo su You stagione 3

Quando esce la terza stagione di You su Netflix?

I fan dovranno essere pazienti, perché la terza stagione di You non sarà su Netflix fino al 2021.

Le riprese dello show, che era stato rinnovato per la nuova stagione nel gennaio scorso, non inizieranno fino a febbraio 2021, e considerando la pandemia da coronavirus in corso, i lavori potrebbero slittare ancora.

Una data ufficiale di ritorno dello show non è stata ancora annunciata, ma si pensa che sarà verso la fine dell'anno prossimo.

Di cosa parla la terza stagione di You

La storia che fa da sfondo alla serie tv è in realtà tratta dai libri di Caroline Kepnes.

Mentre i fan sono stati in grado di scoprire cosa poteva succedere nella seconda stagione grazie alla serie di libri, c'è del mistero dietro la terza poiché il libro inerente non è ancora stato pubblicato. You Love Me uscirà infatti il 6 aprile 2021.

Ma la produttrice Sera Gamble ha detto a Cosmopolitan UK: «Abbiamo un'idea per la terza stagione che è così eccitante che continuiamo a parlarne ogni giorno tra noi della produzione».

Che idea sarà? Cosa combinerà Joe questa volta?

Le aggiunte al cast

Le cose certamente non saranno tutte rose e fiori per Joe e Love, grazie all'arrivo di nuovi personaggi.

Secondo E! Online, due nuovi membri del cast cambieranno le carte in tavola e ribalteranno la vita di Joe e Love.

Netflix ha recentemente annunciato che i due nuovi membri del cast a unirsi a You saranno Shalita Grant e Travis VanWinkle.

Shalita Grant interpreterà il personaggio di Sherry, una mamma-influencer che si rivelerà poi non tanto buona; mentre VanWinkle interpreterà il ruolo di Cary, futuro amico di Joe.

Chissà però se questi personaggi arriveranno alla fine della terza stagione sani e salvi.

La terza stagione non sarà l'ultima

In un'intervista, la produttrice dello show Sera Gamble aveva dichiarato:

«Credo proprio di poter dire che quasi sicuramente seguiremo Joe per molte altre stagioni».

Ovviamente non c'è ancora niente di ufficiale, ma sembra che i fan potranno seguire You per ancora molto tempo.