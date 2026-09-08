The Grand Tour Il famoso show torna con Francis Bourgeois, famoso appassionato di treni e auto, affiancato da James Engelsman e Thomas Holland, i creatori del fenomeno YouTube Throttle House. Insieme, i tre affronteranno appassionanti sfide nel mondo dell’automobilismo, spostandosi sui terreni di tutto il mondo. In streaming dal 4 settembre.

A Love Other Than Yours Namgung Ho e Lee Mi-do stanno insieme da dieci anni. La loro passione, una volta ardente, si è trasformata in reciproca fiducia. La serie racconta il momento della loro relazione in cui si trovano di fronte a un importante bivio: sposarsi o scegliere entrambi un amore di verso da quello che comunque provano l’una per l’altro? In streaming dal 12 settembre.

Neagley Frances Neagley (Maria Sten) fa l’investigatrice privata a Chicago, ed è un’ex compagna d'armi di Jack Reacher (Alan Ritchson) nella 110ª Unità Investigativa Speciale dell’Esercito. Quando viene a sapere che un caro amico del suo passato è rimasto ucciso in un incidente sospetto, decide di fare di tutto per ottenere giustizia. 8 episodi binge dal 16 settembre.

Roast in Peace Sono cinque le celebrità che che verranno commemorate in questo spietatissimo comedy show come se fossero morte: Fedez, Alessandro Borghese, Simona Ventura, Giuseppe Cruciani e Asia Argento. Guidate da Michela Giraud, a “onorare” la loro memoria con ironia e sarcasmo saranno quattro spietati comici: le due new entry Max Angioni, Martina Catuzzi, il vincitore della passata stagione Stefano Rapone ed Eleazaro Rossi. Seconda stagione in streaming dal 18 settembre binge.

Reacher La serie segue la storia di Jack Reacher (Alan Ritchson), personaggio inventato dalla penna di Lee Child, un investigatore veterano della polizia militare, appena tornato alla vita civile. Nella quarta stagione, dal tredicesimo libro della saga: Jack Reacher (Alan Ritchson) viene coinvolto in un gioco complesso e mortale che lo porta a confrontarsi con nemici spietati, provenienti dai più alti livelli del potere. Finale di stagione: 16 settembre.



Starling Point - L’isola dei segreti Cresciuta a New York City insieme al fratello gemello e all’affettuoso padre adottivo, la vita di Annie cambia radicalmente quando eredita l’isola del misterioso nonno in Canada. Lì conoscerà nuovi amici, vivrà le prime storie d’amore e scoprirà segreti di famiglia mai svelati. Racconto di formazione con Amélie Elisabeth Hoeferle, Jacob Whiteduck-Lavoie, Daniel Quinn-Toye e molti altri.

Elle Atteso prequel di La rivincita delle bionde, Elle segue Elle Woods prima che si trasformi in un pesce fuor d'acqua ad Harvard. La incontriamo nel 1995, al liceo, alle prese con un forte legame famigliare e soprattutto materno, amicizie complicate, storie d'amore proibite e scelte di moda discutibili. A ogni sfida che affronta, Elle si avvicina sempre di più alla Elle Woods che abbiamo già incontrato e imparato ad amare.

Corri o muori Due migliori amiche, Debbie Claybourne (Octavia Spencer) e Judith Burton (Hannah Waddingham), sono convinte di sapere tutto l’una dell’altra, ma non è così. In realtà Judith è una spietata killer internazionale. Quando una misteriosa figura riemerge dal suo passato e una sua missione fallisce miseramente, la vita di entrambe viene stravolta.

Super Market Nuova serie comedy Prime Original scritta dal collettivo Il Terzo Segreto di Satira, ha al centro le disastrose vicende di un caotico supermercato di quartiere, l’Eury, che rischia la chiusura. Riusciranno i dipendenti, dopo l’ultimatum della capoarea interpretata da Katia Follesa “O si cambia o si chiude”, a svoltarne le sorti? Nel cast ci sono Alessandro Betti, Marta Zoboli, Francesco Arienzo, Gaia Bavaro e molti altri.

Un anno dopo l’altro Ambientata tra Barry’s Bay e nel corso di sei estati (più una settimana), Un anno dopo l’altro è una storia d’amore nostalgica sui primi battiti del cuore e sulle scelte che ci cambiano per sempre. Tratta dal bestseller di Carley Fortune “Un’estate dopo l’altra” - fenomeno da oltre un milione di copie e hit su BookTok - segue Percy (Sadie Soverall) e Sam (Matt Cornett) tra incontri, distanze e ritorni. Nel cast anche Aurora Perrineau, Abigail Cowen, Michael Bradway, Joseph Chiu ed Elisha Cuthbert.

Off Campus Ambientata alla Briar University, Off Campus segue le vite dei giocatori di hockey e delle ragazze che li circondano, tra passioni, amicizie e sfide di crescita. La prima stagione racconta la relazione fra Hannah, cantautrice introversa, e Garrett, carismatico campione della squadra: due opposti che si attraggono in un intenso percorso di amore e scoperta di sé. Tratta dai bestseller mondiali di Elle Kennedy, la serie è adattata da Louisa Levy.

Spider - Noir Serie live action basata sul personaggio Marvel Spider-Man Noir, ha come protagonista Nicolas Cage nei panni di Ben Reilly, un navigato investigatore privato caduto in disgrazia nella New York degli anni Trenta. A seguito di una tragedia personale, Reilly dovrà fare i conti con il suo passato da supereroe della città.

Good Omens La Fine del Mondo sta arrivando, il che significa che un Angelo viziato (Michael Sheen) e un Demone sregolato (David Tennant) che si sono appassionati alla vita sulla Terra sono costretti a creare un’inaspettata alleanza per fermare l’Apocalisse. Sfortuna vuole che abbiano perso di vista l’Anticristo, un ragazzino di 11 anni che, inconsapevole, è designato per dare inizio all’Apocalisse. I due saranno obbligati a imbarcarsi in un’avventura per ritrovarlo e cercare, così, di salvare il Mondo prima che sia troppo tardi. La seconda, nuova e attesissima stagione della serie si addentra ancora di più nelle dinamiche d’amicizia tra i due.

THE BOYS 5 The Boys è una delle serie più divertenti e scorrette in circolazione. Protagonista è un manipolo di sgangherati difensori della giustizia, i “Boys” appunto, che fanno di tutto per smascherare il lato perfido e scorretto dei “Seven”, i supereroi di casa Vought, idolatrati dal marketing e dalle masse inconsapevoli del fatto che sono loro “i cattivi” da cui si dovrebbero difendere. Nella quinta e ultima stagione, è Patriota a dominare il mondo, completamente in balia dei suoi capricci irrazionali ed egocentrici. Nel frattempo: Hughie, Latte Materno e Frenchie sono imprigionati in un “campo di libertà”; Annie lotta per organizzare la resistenza contro la schiacciante forza dei Super; Kimiko non si trova da nessuna parte… ma quando Butcher riappare pronto a usare un virus che promette di sterminare i Super, innescherà una serie di eventi che cambieranno per sempre il mondo.

LOL: chi ride è fuori Torna il comedy show Original, questa volta con protagonisti Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Scintilla, UfoZero2 e Yoko Yamada che si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive. Ad osservare la gara comica dalla control room nelle vesti di arbitri e conduttori, Alessandro Siani e Angelo Pintus. La sesta stagione sarà disponibile in esclusiva dal 23 aprile con i primi 5 episodi e dal 30 aprile con l’ultimo episodio.

La casa degli spiriti Ispirata al romanzo di Isabel Allende, La casa degli spiriti è una saga in otto episodi che segue tre generazioni di donne - Clara, Blanca e Alba - in un paese sudamericano segnato da lotte di classe, tensioni politiche e tocchi di magia. 8 episodi: ep. 1-3 in streaming dal 29 aprile, poi un episodio alla settimana fino al finale del 13 maggio.

Scarpetta È super attesa la serie crime tratta dal personaggio cult creato da Patricia Cornwell e interpretato da Nicole Kidman. Implacabile medico legale pronto a dare voce alle proprie vittime, in questa prima stagione Scarpetta si trova a indagare su un misterioso serial killer che la farà tornare a uno dei suoi primi casi, avvenuto più di vent’anni prima, dando inizio alla sua carriera. Nel cast ci sono anche Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale, Simon Baker, Ariana DeBose, Rosy McEwen e molti altri.

Amor Animal Serie drama che ha come protagonisti Kaia, un’artista di strada proveniente dalla periferia della città, e Nico, un giovane dell'alta borghesia afflitto da angoscia esistenziale. Nonostante le loro diverse realtà e le forze esterne che tentano di separarli, i due cercano di trovare uno spazio per stare insieme e cresce il loro amore, anche se questo finirà per scatenare una guerra tra bande rivali.

Bait fuori parte La nuova serie creata dal Premio Oscar e vincitore di un Emmy Award Riz Ahmed (Sound Of Metal) ha come protagonista Shah Latif, un attore in difficoltà. Un'audizione a cui deve partecipare è anche la sua occasione irripetibile di sfondare in quel mondo. Così, nel corso di quattro giorni, la sua vita finirà per precipitare nel caos e la sua famiglia, la sua ex fidanzata, ma non solo, si chiederanno se sia davvero quello il lavoro giusto per lui.

Alex Cross La serie crime/thriller segue le vicende di Alex Cross (Aldis Hodge), decorato detective della omicidi di Washington e psicologo forense. La seconda stagione spinge la serie verso territori ancora più audaci e pericolosi della prima, quando il magnate Lance Durand (Matthew Lillard) chiede la protezione dell’FBI dopo una minaccia di morte che lo collega all’omicidio di un playboy miliardario. Il detective Alex Cross e l’agente Kayla Craig vengono coinvolti in una nuova indagine per proteggere Durand e smascherare un killer che lascia dietro di sé indizi inquietanti.

Soul Power Soul Power è la prima docuserie che racconta la storia completa dell’American Basketball Association, dalla nascita nel 1967 alla sfida diretta con la NBA per nove stagioni. La serie ripercorre l’eredità dell’ABA sul basket moderno: dall’introduzione del tiro da tre punti alla gara delle schiacciate, fino al passaggio di storiche franchigie e all’ascesa di leggende come Julius Erving e Moses Malone. Un racconto fondamentale, nel cinquantesimo anniversario della fusione tra ABA e NBA.

Fallout - Basata su un celebre franchise di videogiochi, Fallout è ambientata 200 anni dopo un’apocalisse. Una volta riusciti a uscire dai loro lussuosi bunker, gli umani sopravvissuti sono costretti a tornare nell’infernale paesaggio contaminato dalle radiazioni che i loro antenati si sono lasciati alle spalle, scoprendo che ad attenderli c’è un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e estremamente violento. La nuova stagione riparte dall’epico finale della prima e ci porta in un viaggio attraverso le terre desolate del Mojave, fino alla decadente New Vegas. Nel cast ritroviamo Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Moisés Arias e Frances Turner.



Gigolò per caso- La sex guru - Nella seconda stagione, padre e figlio affrontano nuove avventure tra comicità e conflitti. L’attività dei Bremer è minacciata da Rossana Astri (Sabrina Ferilli), guru femminista che spinge le donne a fare a meno degli uomini. Le sue idee mettono in crisi Giacomo (Christian De Sica) e la vita di Alfonso (Pietro Sermonti), soprattutto quando Margherita (Ambra Angiolini) diventa sua seguace. Alfonso si ritrova così coinvolto in una ironica guerra tra i sessi.



Steal - La rapina - Steal – La Rapina è un thriller ad alta tensione su una delle rapine del secolo. Zara (Sophie Turner), impiegata di una società d’investimenti, viene presa in ostaggio insieme all’amico Luke (Archie Madekwe) da una banda che li costringe a collaborare. Mentre emerge un misterioso piano ai danni delle pensioni di migliaia di persone, l’ispettore Rhys (Jacob Fortune-Lloyd) indaga su cosa stia accadendo.



Maxton Hall - Il mondo tra di noi Dopo la notte trascorsa con James a Oxford, tutto sembra andare alla perfezione nella vita di Ruby. Ma alcuni accadimenti nella vita del ragazzo portano i due ad allontanarsi. Ruby è sconvolta e vorrebbe solo tornare ai tempi in cui a Maxton Hall non la considerava nessuno. Ma non riesce a dimenticare James e lui sembra disposto a tutto per riconquistarla.

Malice Ambientata tra Londra e la Grecia, la serie tv ha come protagonista l’affascinante Adam Healey (Jack Whitehall) che riesce a infiltrarsi come babysitter nella ricca famiglia Tanner, con lo scopo di distruggerla. Adam disprezza perlopiù il padre, Jamie Tanner (David Duchovny). La serie punta a svelare gradualmente i motivi che lo spingono in un groviglio di segreti, manipolazioni e tradimenti.

The Traitors Italia Nuovo reality show Original italiano condotto da Alessia Marcuzzi, The Traitors Italia è carico di suspense, con un avvincente intrigo di tradimenti e inganni. Un gruppo di personaggi famosi si aggira in una magione spettacolare sfidandosi in un gioco psicologico che prevede un costante lavoro di squadra per completare diverse missioni e accumulare un montepremi in denaro. Ma fra i concorrenti si nascondono dei traditori… Tra i protagonisti Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Tess Masazza, Raiz, Aurora Ramazzotti, Rocco Tanica e molti altri.

Lazarus di Harlan Coben Basata su un'idea del celebre scrittore Harlan Coben, la serie segue le vicende di un uomo (Sam Claflin) che torna a casa dopo il suicidio del padre (Bill Nighy) e inizia a vivere una serie di esperienze inquietanti, che apparentemente non hanno spiegazione. È così che si trova coinvolto in una serie di omicidi irrisolti, mentre cerca di far luce sulla misteriosa morte del genitore.

Holiday Crush I The Jackal commentano dal loro divano la vacanza di un gruppo di giovanissimi. Con l’aiuto di un travel planner (Jacopo Becchetti) e una spiritual coach (Jessica Venturi), i ragazzi si troveranno ad affrontare i propri limiti, superando sfide complesse e un percorso costellato da imprevisti. I The Jackal con una serie d’ospiti d’eccezione (da Cristina D’Avena a La Pina e Diego) commenteranno nel loro modo ironico e dissacrante ogni passo dei protagonisti dello show.

La fidanzata Tratto dall'omonimo romanzo di Michelle Frances, con Robin Wright, Olivia Cooke, Laurie Davidson e molti altri, la serie segue la storia di Laura (Wright), una donna che sembra avere tutto.La sua vita inizia però ad andare a rotoli quando Daniel, il figlio adorato, porta a casa una nuova fidanzata. Dopo un inizio teso, Laura si convince infatti che Cherry nasconde qualcosa. Ed è disposta a tutto per scoprirlo.

Gen V Dal mondo della serie The Boys fa il suo debutto su Prime Video Gen V, il racconto della formazione scolastica della prima generazione di supereroi a conoscenza del Compound V. Una serie di giovani iper competitivi i cui poteri non sono innati, ma iniettati, che presto si troveranno a scoprire i lati oscuri di sé e della struttura universitaria che li ospita. Seconda stagione.

Hotel Costiera La serie che unisce action e commedia racconta la storia di Daniel De Luca (Jesse Williams), un ex marine di origini italiane che torna nel paese della sua infanzia per lavorare come problem solver in uno dei più lussuosi hotel del mondo, sulla spettacolare costa di Positano. Oltre ai compiti da assolvere per i facoltosi clienti della struttura, Daniel ha anche una missione: scoprire cosa sia accaduto ad Alice, una delle figlie del proprietario, scomparsa in circostanze misteriose.

Butterfly Serie spy thriller, ha come protagonista un enigmatico e alquanto imprevedibile ex agente dei servizi segreti americani, David Jung, che vive in Corea del Sud. In seguito a una serie di sfortunati eventi, l’uomo si trova braccato da una giovane agente incaricata di ucciderlo.



Upload Creata da Greg Daniels (The Office, Parks and Recreations), Upload è una commedia fantascientifica ambientata in un futuro tecnologicamente avanzato dove gli esseri umani posso scegliere di essere “uploadati” in un aldilà virtuale quando si avvicinano alla morte. È così che Nathan Brown (Robbie Amell), finito in ospedale in seguito a un incidente, viene caricato a “Lakeview”, il lussuoso aldilà dei genitori della sua fidanzata Ingrid, dove incontra il suo angelo dell’assistenza Nora (Andy Allo).

In questo finale di stagione, l'IA senziente diventa rapidamente malvagia, minacciando di spazzare via Lakeview (e il mondo!). L'unico modo per superare tutto questo e salvare l'umanità dalla cancellazione sarà collaborare insieme un'ultima volta.

Ballard Maggie Q è Renée Ballard, detective a capo della nuova e mal finanziata divisione casi irrisolti della polizia di Los Angeles alle prese con i delitti più difficili della città. Proprio mentre è impegnata ad indagare su casi irrisolti da decenni, la detective non tarderà a scoprire una pericolosa cospirazione all'interno della polizia di Los Angeles. Adattamento dei romanzi bestseller di Michael Connelly.

Una notte nell’Idaho: sangue al college Arriva in streaming una serie in quattro puntate binge basata su una delle storie di cronaca di maggior risonanza mediatica dell’ultimo decennio. È il 13 novembre 2022 quando, nel cuore della notte, quattro studenti dell’Università dell’Idaho vengono accoltellati a morte in una casa fuori dal campus. Tra le famiglie regna sgomento e paura. Chi è stato? Colpirà ancora?

L’estate nei tuoi occhi Dramma multigenerazionale che si basa sul triangolo amoroso tra una ragazza e due fratelli, sul rapporto in continua evoluzione tra le madri e i loro figli e sul potere duraturo delle forti amicizie femminili. Serie drama diventata cult soprattutto tra i più giovani, è basata sulla trilogia di libri bestseller firmata da Jenny Han. Terza stagione in streaming.

Il Baracchino Il Baracchino, un ex tempio della comicità e mecca di ogni aspirante comico, ora è in rovina. Maurizio (Lillo Petrolo), il proprietario stanco e disilluso, è pronto a chiudere, ma Claudia (Pilar Fogliati) un'aspirante art-director idealista, non si arrende. Nel cast ci sono anche Luca Ravenna, Edoardo Ferrario, Stefano Rapone, Michela Giraud e molti altri nomi della comicità italiana.

Pesci piccoli - Un’agenzia. Molte idee. Poco budget - Ciro, Fabio, Aurora e Fru, o meglio i The Jackal, sono i protagonisti di questa serie da ridere che ben racconta le avventure-disavventure di una piccola agenzia di comunicazione social di provincia tra brand un po’ sfigati e influencer tragicomici, mentre ciascuno di loro prova a trascorrere una vita normale. La seconda stagione di Pesci Piccoli si immerge nel racconto dei molteplici modi di accettare una vita diversa dai modelli di perfezione con cui i millennial sono cresciuti.



L’Estate dei segreti perduti La serie segue l’aristocratica Cadence Sinclair Eastman e la sua ristretta cerchia di amici, soprannominati “I Bugiardi”. I Sinclair sono noti per il loro bell’aspetto, la ricchezza tramandata da generazioni e il legame invidiabile che li unisce, ma, dopo un misterioso incidente che cambia per sempre la vita di Cadence, tutti sembrano avere qualcosa da nascondere.

Nove perfetti sconosciuti Nove sconosciuti vengono invitati dalla misteriosa guru Masha Dmitrichenko (Nicole Kidman) a partecipare a un ritiro di benessere trasformativo sulle Alpi austriache. Legati tra loro in modi inaspettati, verranno portati dalla guru sull'orlo del baratro. Riusciranno a resistere? Con Nicole Kidman, Henry Golding, Lena Olin, Annie Murphy, Christine Baranski, Lucas Englander e molti altri.



Sorelle sbagliate Sorelle sbagliate è una miniserie thriller in 8 episodi che ha come protagoniste Chloe (Jessica Biel), una media executive di alto profilo che vive una vita da sogno con l’affascinante marito Adam (Corey Stoll) e il figlio adolescente Ethan (Maxwell Acee Donovan), e sua sorella Nicky (Elizabeth Banks), separata e in lotta continua per arrivare a fine mese rimanendo pulita. Quando Adam viene assassinato, le due sorelle si riuniscono per cercare di sbrogliare la loro complicata storia familiare e scoprire la verità dietro la sua morte.

Overcompensating - L’inganno Serie comedy corale ambientata in un college americano, Overcompensating è incentrata sulla vita caotica e spericolata di Benny, ex giocatore di football e re del Prom, che diventa amico di Carmen, outsider al liceo, decisa ad integrarsi a tutti i costi. Uno show divertente e profondo che parla degli sforzi continui che ciascuno fa per adattarsi all’ambiente che lo circonda.

The Bondsman Un cacciatore di taglie assassinato, interpretato da Kevin Bacon, viene resuscitato dal Diavolo allo scopo di catturare e rispedire indietro i demoni fuggiti dalla prigione dell'Inferno. Mentre gli dà la caccia però, l'uomo inizia a comprendere cosa lo abbia portato fino a lì e prova a trovare una via di redenzione.

#1 Happy Family USA Serie Original animata per adulti creata da Ramy Youssef, #1 Happy Family ha come protagonista una famiglia musulmana di inguaribili ottimisti, che affrontano i primi anni Duemila sotto gli occhi vigili dei loro terrorizzati vicini.

Étoile Ambientata fra New York e Parigi, la serie in otto episodi segue i ballerini e lo staff artistico di due compagnie di danza che, per salvare le reciproche istituzioni, tenteranno una mossa folle: scambiarsi gli allievi di maggior talento. Creata da Amy Sherman Palladino e Daniel Palladino (quelli de La fantastica Signora Maisel e Una mamma per amica) Ètoile è composta da 8 episodi.

Sconfort Zone Maccio Capatonda sta attraversando un periodo di profonda crisi, personale e professionale, credendo di aver perso l’ispirazione. Quando decide di consultare il Professor Braggadocio, questi lo obbligherà a uscire dalla sua comfort zone sottoponendolo a una serie di prove che sconvolgeranno la sua esistenza.

La ruota del tempo Una delle saghe fantasy più famose di sempre, basata sui romanzi bestseller di Robert Jordan, La ruota del tempo è ambientata in un mondo epico in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla. In particolare, la serie segue la storia di Moiraine (Rosamund Pike), componente della potente organizzazione femminile delle Aes Sedai che, dopo il suo arrivo a Two Rivers, inizia un pericoloso viaggio intorno al mondo in compagnia di alcuni uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o distruggere l’umanità.

Nella terza stagione, le minacce contro la Luce si moltiplicano: la Torre Bianca è lacerata da conflitti interni, le seguaci dell'Aja Nera sono senza freni, vecchi nemici tornano ai Fiumi Gemelli e i Reietti rimasti sono all'inseguimento del Drago…

Red Carpet – Vip al tappeto Giulia De Lellis, Elettra Lamborghini, Cristiano Malgioglio, Valeria Marini e Melissa Satta sono protagonisti con Francesco Arienzo, Awed, Herbert Ballerina, Ginevra Fenyes, Michela Giraud, Brenda Lodigiani, Pierluca Mariti, Antonio Ornano e Gabriele Vagnato del nuovo game show Original condotto da Alessia Marcuzzi affiancata dalla Gialappa’s Band. Tre squadre di bodyguard devono scortare sino alla destinazione finale cinque celebrities, facendole rimanere a tutti i costi sul tappeto rosso che si srotola ai loro piedi.

The Sticky - Il grande furto Da Blumhouse Television, The Sticky - Il grande furto è una serie dark comedy ispirata a un furto realmente avvenuto nel 2012, divenuto un caso di cronaca internazionale: 18 milioni di dollari di sciroppo d’acero rubato dalle riserve del Quebec.

The Bad Guy Luigi Lo Cascio è Nino, un pubblico ministero siciliano che ha combattuto per tutta la vita la mafia, per poi essere accusato di farne parte. In seguito all’ingiusta condanna, senza più nulla da perdere, Nino decide così di mettere a segno uno spietato piano di vendetta, diventando davvero il “bad guy” che tutti credono sia. La seconda stagione della dark comedy con Claudia Pandolfi, Vincenzo Pirrotta, Antonio Catania e molti altri si gioca sulla guerra per l’introvabile archivio di Suro, anni di intercettazioni tra il boss e pezzi grossi dello Stato.

Secret Level Dalle menti creative dietro LOVE, DEATH + ROBOTS una nuova serie antologica di animazione per adulti con storie originali ambientate negli universi di alcuni dei videogiochi più amati al mondo. Arnold Schwarzenegger, Kevin Hart, Keanu Reeves, Temuera Morrison, Ariana Greenblatt, Heaven Hart, Emily Swallow e molti altri, fanno parte del suo strepitoso cast.

Citadel: Honey Bunny Citadel: Honey Bunny è la serie indiana nata dal mondo di Citadel, un thriller spionistico mozzafiato ambientato negli anni '90. Quando lo stuntman Bunny (Varun Dhawan) recluta l'attrice in difficoltà Honey (Samantha) per un lavoretto, i due vengono catapultati in un mondo fatto di azione ad alto rischio, spionaggio e tradimenti. Anni dopo, quando il loro pericoloso passato tornerà a cercarli, i due dovranno fare di tutto per proteggere Nadia, la figlia che hanno avuto insieme.

Dinner Club Dinner Club torna per la sua terza stagione con un cast incredibile, composto dagli attori Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo. Accanto a loro, nelle cene, ci saranno le guest star d’eccezione e soci onorari del Dinner Club Antonio Albanese e Sabrina Ferilli, insieme a uno straordinario “imbucato a cena”, Corrado Guzzanti.

Citadel: Diana - Milano, 2030: sono otto anni che l’agenzia indipendente di spionaggio Citadel è stata distrutta da una potente organizzazione rivale, Manticore. Da allora, Diana Cavalieri (Matilda De Angelis), spia di Citadel sotto copertura, è rimasta sola, intrappolata tra le linee nemiche come infiltrata in Manticore. Quando le si presenta l’occasione di cambiare le carta in tavola, dovrà però riuscire a fidarsi del più inaspettato degli alleati.

Cruel Intentions In questo nuovo adattamento del celebre film del 1999, Cruel Intentions segue le vicende dei privilegiati studenti del Manchester College, un'università adiacente a Washington D.C., dove la reputazione è tutto, confraternite e sororities sono modelli di riferimento e due spietati fratellastri, Caroline Merteuil e Lucien Belmont, sono disposti a qualsiasi cosa pur di rimanere in cima alla spietata gerarchia sociale.

The Office - Hannah Howard è la direttrice dell'azienda di imballaggi Flinley Craddick. Quando riceve la notizia che la sua filiale verrà chiusa e che tutti dovranno lavorare da casa, Hannah inizia a fare promesse che non è in grado di mantenere pur di tenere unita la sua “work family”.

Killer Cakes - Dai visionari dell'horror Blumhouse Television e dai creatori di Cake Boss High Noon Entertainment, Killer Cakes è un competition show in cui i concorrenti lavoreranno con i migliori professionisti di Hollywood in materia di effetti speciali horror per creare torte da incubo.

Sono Lillo Nella seconda stagione ritroviamo Lillo che, grazie a Posaman gode ormai di enorme popolarità. Ma sul set americano del suo prossimo film, scopre che Sergio ha ceduto tutti i suoi diritti d’immagine per un kolossal su Posaman supereroe camorrista. Disperato, cercherà in tutti i modi di svincolarsi dal film che finirebbe per distruggere la sua carriera.

Il signore degli anelli: gli anelli del potere La serie si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien. Porta gli spettatori nell’era in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell’oscurità. Nella seconda stagione, Sauron è tornato. Scacciato da Galadriel, senza esercito né alleati, l’Oscuro Signore in ascesa deve ora contare sulla sua astuzia per ricostruire la sua forza e vigilare sulla creazione degli Anelli del Potere, che gli permetteranno di soggiogare tutti i popoli della Terra di Mezzo alla sua sinistra volontà.

Batman: Caped Crusader La serie animata è una rivisitazione della mitologia di Batman attraverso lo sguardo visionario degli executive producers J.J. Abrams, Matt Reeves e Bruce Timm.

Those About to Die La serie diretta da Roland Emmerich (Independence Day, Godzilla) con Anthony Hopkins nel ruolo dell’Imperatore Vespasiano, è ambientata nella Roma del 79 a.C. La città è all’apice della sua ricchezza e un grande numero di schiavi sta giungendo da ogni parte dell’Impero come manodopera. La popolazione della città, irrequieta e sempre più violenta, è tenuta sotto controllo solo grazie al cibo gratuito e all’intrattenimento spettacolare di bighe e gladiatori. Nel cast ci sono anche Iwan Rheon (Il trono di spade), Tom Hughes (The English), Sara Martins (Non dirlo a nessuno) e molti altri.

Prisma Scritta da Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo (entrambi conosciuti per Skam Italia), Prisma ha come protagonisti due gemelli, Marco e Andrea (interpretati da Mattia Carrano), ritratti in un percorso di scoperta di sé, gioioso e turbolento. Nel secondo capitolo della serie young adult i due gemelli, insieme ai loro amici, affronteranno nuovi amori e desideri, segreti e incomprensioni, attraversando tutte le sfumature di colore che l’adolescenza porta con sé.

My Lady Jane La storia (vera) vuole che Lady Jane Grey, giovane nobildonna della famiglia Tudor, sia stata regina nove giorni prima di venire decapitata nel 1553. La serie riscrive la storia, proponendo la versione di come sarebbe dovuta andare ovvero, la damigella in pericolo riesce a salvarsi da sola. Un racconto epico di amore, avventura e divertimento ambientato in un universo alternativo che piacerà agli amanti delle serie in costume ma anche a quelli del fantasy.

Celebrity Hunted - Caccia all’uomo L’attore Raoul Bova in coppia con la moglie, l’attrice Rocío Muñoz Morales, Belen Rodriguez con la sorella Cecilia, i rapper Guè ed Ernia, i comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani sono i protagonisti della quarta edizione dello show. A dar loro la caccia saranno alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker.

Antonia - Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea sono i protagonisti di questa ironica serie dramedy. Antonia racconta la storia di una donna che, dopo il suo 33mo compleanno scopre di soffrire di endometriosi. In fuga da se stessa fino a quel momento, troverà nella malattia l’occasione per conoscersi e fermarsi. Nel cast ci sono anche Barbara Chichiarelli, Emanuele Linfatti, Leonardo Lidi e Chiara Caselli.

The Baxters - Basata sui romanzi di Karen Kingsbury, la serie è un affascinante dramma familiare che segue le vicende di Elizabeth e John Baxter e dei loro cinque figli ormai adulti, ognuno alle prese con problemi personali e sentimentali. La prima stagione è incentrata sulla figlia Kari, che ha appena scoperto il tradimento del marito con uno dei suoi studenti universitari.

Mr. & Mrs. Smith - Due sconosciuti lavorano per una misteriosa agenzia di spionaggio che offre loro una meravigliosa vita in incognito, ricchezza, viaggi in giro per il mondo e una casa da sogno a Manhattan in cambio di una nuova identità e... del loro matrimonio combinato. A cosa sopravviveranno i due: alle missioni o al matrimonio? Nei panni di John e Jane Smith, che nel film del 2005 furono di Brad Pitt e Angelina Jolie, ci sono Donald Glover - anche co-showrunner - e Maya Erskine.

Wolf Like Me La serie ha come protagonista un padre vedovo, Gary, e sua figlia, entrambi ancora in lutto per la perdita familiare. In seguito a un tamponamento in macchina, conoscono Mary (Isla Fisher), che entra subito in sintonia con la ragazzina, tanto da spingere l’uomo a volerla rincontrare per un appuntamento. Tutto va per il meglio, ma la donna nasconde un segreto che non ritarda a venire a galla: è un licantropo. Nella seconda stagione della serie ritroviamo Mary e Gary sono in attesa della nascita del proprio figlio, cosa che pone una serie di domande. Mary sarà umana o licantropa quando partorirà? Sarà un bambino o un lupo?

No Activity - Niente da segnalare Con Luca Zingaretti, Rocco Papaleo, Carla Signoris, Emanuela Fanelli, Fabio Balsamo e Alessandro Tiberi, ma anche Maccio Capatonda, Tommaso Ragno, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario, Sara Lazzaro, Marcella Bella, Lorella Cuccarini, Francesco Pannofino e Diego Abatantuono, No Activity- Niente da segnalare è la nuova serie Original italiana da non perdere. Protagonisti sono due criminali che stanno aspettando un carico che non arriva, due poliziotti in appostamento pronti a far scattare il blitz e due operatrici in collegamento dalla centrale per inviare rinforzi in caso di necessità. Come ingannare il tempo?

Karaoke Night - Sei concorrenti, nessun cantante professionista, con la passione per il karaoke si sfidano per una intera notte a suon di hit e vecchi successi italiani e internazionali. Tra bravure inaspettate, stroncature assicurate, parrucche e travestimenti di ogni genere, si aggiudicherà la vittoria solo chi saprà rendere la propria performance indimenticabile. Lo show è condotto da Dargen D’Amico. I concorrenti sono Claudia Gerini, Alessia Lanza, Francesca Manzini, Pierpaolo Spollon, Nicola Ventola, Lele Adani e Tommaso Zorzi.

Expats - 2014, Hong Kong. Le vite di tre donne amicane, Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) e Mercy (Ji-young Yoo), si intrecciano in seguito a una improvvisa tragedia famigliare. La serie in sei episodi si interroga sul significato di destino e colpa: Margaret deve far i conti con una perdita impensabile, Hilary con il tradimento in contrasto con il suo desiderio di maternità, Mercy con un animo scosso da turbolenze.

Amazing Fabio De Luigi Fabio De Luigi ha appena ricevuto un premio alla carriera quando si ritrova in un lussuoso hotel dove succedono una serie di cose molte strane. Tra i partecipanti del “one prank show” ci sono Virginia Raffaele, Elio, Diego Abatantuono, Marco Mengoni e molti altri.

Monterossi Basata sui romanzi di Alessandro Robecchi, la serie ha come protagonista Fabrizio Bentivoglio nei panni di Monterossi, un uomo dal passato doloroso e un detective per caso che, per curiosità umana e rabbia, con ironia e indolenza, si trova a indagare su una serie di misteriosi fatti. Nella seconda stagione, tratta dal romanzo “Torto marcio”, Monterossi si trova coinvolto in una scia di omicidi inspiegabili, collegati da uno strano rituale, che gettano Milano nel panico.

Noi siamo leggenda Coming of age che unisce dramma, azione e ironia, Noi siamo leggenda ha come protagonista un gruppo di cinque ragazzi dai poteri speciali (tutti differenti tra loro, ognuno che affonda la propria origine in una paura). È una serie in cui la metafora adolescenza- superamento delle avversità si fa sentire forte e chiara. Il racconto è uno specchio ben costruito su un’età in cui tutti avremmo voluto essere dei supereroi almeno una volta e una critica a volte speranzosa, altre disincantata, sul mondo d’oggi.

Everybody Loves Diamonds Ispirata al “Colpo di Anversa” del 2003, uno dei furti di diamanti più famosi della storia, la serie in otto episodi ha come protagonista lo squinternato gruppo di ladri protagonista dell’impresa, capeggiato da Leonardo Notarbartolo (Kim Rossi Stuart). Nella serie, oltre a Kim Rossi Stuart, ci sono Anna Foglietta, Gian Marco Tognazzi, Carlotta Antonelli e Leonardo Lidi, con alcune star internazionali come Rupert Everett e Malcolm McDowell.

Desperately Seeking Soulmate: Escaping Twin Flames Universe Jeff e Shaleia Divine sono i gestori del gruppo online Twin Flames Universe, la cui promessa è quella di far incontrare i membri del gruppo con il partner perfetto. La giornalista Alice Hines, volendone sapere di più su questa community, ha scoperto quanto a volte può essere complicato e controverso trovare il partner perfetto. Il gruppo esiste ancora oggi. Interviste di ex partecipanti, unite a filmati d’archivio, rivelano scioccanti verità sul Twin Flames Universe.

Prova prova sa sa Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone, con Francesco Mandelli, Lucia Ocone, Francesco Pannofino, Marta Filippi e Francesco Arienzo si sfidano, condotti da Frank Matano, in questo show tutto da ridere, incentrato su improvvisazione e intrattenimento. Nelle puntate i comici si esibiranno in una serie di sketch con prove talvolta decise dal conduttore, altre basate sui suggerimenti del pubblico e degli ospiti in studio. In ogni appuntamento anche una nuova challenge: un’enorme scatola che nasconde un ospite misterioso con cui i comici devono improvvisare un gioco.

The Ferragnez: Sanremo Special L’episodio speciale dello show che racconta la vita di coppia (e non) di Chiara Ferragni e Fedez, segue i due nella settimana che ha visto lei protagonista come co-conduttrice del 73° Festival di Sanremo, tra lezioni di public speaking, fitting d’alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico.

Wilderness: Fuori controllo New York. Liv e Will sembrano avere una vita perfetta insieme, finché lei non scopre il tradimento di lui. Nonostante questo, partono per il viaggio che hanno sempre sognato di fare: lui con la speranza di farsi perdonare, lei con quella di una vendetta. Scritta e diretta da Marnie Dickens e basata sull’omonimo romanzo di B.E. Jones, la serie è interpretata da Enna Coleman, Oliver Jackson-Cohen, Ashley Benson ed Eric Balfour.

Ascolta i fiori dimenticati Basata sul best-seller d’esordio di Holly Ringland, la serie in 7 episodi racconta l’emozionante storia di Alice Hart (Alycia Debnam-Carey) che, in seguito alla tragica perdita dei suoi genitori all’età di 9 anni, si trasferisce a vivere con la nonna June (Sigourney Weaver) alla Thornfield flower farm. Qui nel tempo scopre numerosi segreti legati al suo passato e a quello della sua famiglia.

Harlan Coben’s Shelter Dopo la morte improvvisa del padre, Mickey inizia una nuova vita a Kasselton, nel New Jersey, dove si trova da subito coinvolto nella scomparsa di Ashley, una giovane studentessa della scuola locale. Con l’aiuto degli amici Spoon ed Ema, il giovane scardina la solo apparente tranquillità della cittadina per svelare un oscuro sotterraneo, che potrebbe contenere le risposte a decenni di sparizioni, morti, leggende e forse anche alla sua complessa storia familiare.

Cruel Summer La seconda stagione della serie antologica presenta un cast e un mistero da svelare completamente nuovi. Ambientata in una tranquilla cittadina del Pacifico nord-occidentale, il nuovo capitolo segue l’ascesa e il declino di un’intensa amicizia adolescenziale, raccontandoli attraverso tre diverse linee temporali.

Jack Ryan John Krasinski è la versione televisiva di Jack Ryan, eroe creato da Tom Clancy in una saga di romanzi che ha raggiunto il successo internazionale e che è già stata portata al cinema cinque volte. Jack Ryan è un analista della C.I.A. che, dopo aver rintracciato strani movimenti internazionali - di denaro o armi, come accade rispettivamente nella prima e nella seconda stagione - si trova a dover proseguire le sue ricerche sul campo. Nella quarta e ultima stagione della serie Ryan è alle prese con quella che si rivela la sua missione più complicata e pericolosa finora: portare alla luce la corruzione interna alla CIA, rivelando verità che rischiano di compromettere la sicurezza del paese.

Deadloch - Deadloch è una cittadina della Tasmania, un borgo tranquillo di mare, sconvolto dal ritrovamento di un uomo del posto senza vita. Due detective vengono messe in squadra insieme per risolvere il caso: l’esigente Dulcie Collins (Kate Box) e la ruvida Eddie Redcliffe (Madeleine Sami). Insieme a loro c’è la volenterosa agente junior Abby (Nina Oyama). Deadloch è una serie in otto puntate che unisce commedia e crime, ideata dal famoso duo comico australiano Kate McCartney- Kate McLennan.

The Ferragnez - Il docu-reality Amazon Original offre ai fan della coppia un accesso esclusivo al dietro le quinte della quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez, tra vita privata e professionale. La seconda stagione vede come new entry la piccola Vittoria.

La fantastica signora Maisel Ambientato nella New York di fine anni ’50: Midge è una casalinga ebrea dell’upper-class dedita al marito che, con scarso successo, tenta una carriera da stand up comedian. Quando l’uomo la lascia per la sua segretaria, Midge si ubriaca e sale sul palco del comedy club dove si esibiva il marito, lanciandosi in un'esilarante performance sulla sua situazione sentimentale. Arrestata per i suoi modi scurrili, una volta fuori dal carcere viene raggiunta e incoraggiata a coltivare il suo talento per la risata da Susie, la proprietaria del club. La quinta - e ultima - stagione vede Midge pronta ad “andare avanti” e a lottare per la sua tanto attesa ascesa alla fama. I primi tre episodi della nuova stagione firmata Sherman Palladino e Palladino, saranno online il 14 aprile, seguiti da nuovi ogni settimana.

Citadel Quando Citadel, agenzia indipendente di spionaggio internazionale, è caduta otto anni prima, tutti i ricordi degli agenti scelti Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) sono stati cancellati. Nonostante questo, i due sono riusciti a salvarsi e da allora sono rimasti nascosti, costruendosi una nuova vita con nuove identità, entrambi ignari del proprio passato. Questo fino alla notte in cui Mason viene raggiunto da un ex collega di Citadel, Bernard Orlick (Stanley Tucci), che ha disperatamente bisogno del suo aiuto per impedire a Manticore di stabilire un nuovo ordine mondiale. I fratelli Anthony e Joe Russo sono i produttori di questo thriller ad alta velocità.

Greek Salad Spin off di L’appartamento spagnolo, la serie Original francese Greek Salad è ambientata 20 anni dopo il celebre film e segue le vite dei figli di Xavier e Wendy mentre s’imbarcano in una nuova avventura ad Atene. Mia è una diciannovenne dallo spirito libero che non vuole per niente assomigliare ai suoi genitori; Tom invece ha 25 anni, è più equilibrato, ma piuttosto insicuro di sé. I due finiscono per condividere un appartamento con ragazzi da tutta Europa. La loro esperienza, però, sarà molto diversa di quella dei loro genitori a Barcellona nei primi anni 2000.

Inseparabili Rivisitazione del thriller di David Cronenberg del 1988, la serie firmata Sean Durkin (La fuga di Martha), ha come protagonista Rachel Weisz nel doppio ruolo di Elliot e Beverly Mantle, due gemelle, entrambe affermate ginecologhe, che condividono pressoché tutto, dagli amanti alle droghe, oltre che un desiderio totalizzante di raggiungere nuove scoperte nel loro settore.

Ragazze elettriche Tra i titoli più attesi dell’anno, la serie tratta dal celebre romanzo di Naomi Alderman è prodotta da SISTER, la casa di produzione di successi come Chernobyl. La storia: in un mondo pressoché identico al nostro, le ragazze adolescenti iniziano a sviluppare la capacità di accumulare elettricità e utilizzarla a loro piacere. Cosa farne di questo grosso e potenzialmente pericoloso potere? Nel cast ci sono Toni Collette, John Leguizamo, Toheeb Jimoh, Eddie Marsan e molti altri.

Daisy Jones And The Six Musical drama tratto dal bestseller di Taylor Jenkins Reid, Daisy Jones And The Six racconta l’incredibile ascesa e la precipitosa caduta della famosa rock band anni ’70. Daisy Jones e Billy Dune, i due carismatici cantanti del gruppo, sono interpretati da Riley Keough e Sam Claflin. Ci sono anche Suki Waterhouse nel ruolo di Karen Sirko, Tom Wright in quello di Teddy Price e Timothy Olyphant in quello di Rod Reyes.

La classe del 2007 Serie original austriaca interpretata da Emily Browning (American Gods), La classe del 2007 è una commedia al femminile che racconta una reunion tra liceali su cui scaglia un’apocalittica onda anomala a cui le superstiti dovranno far fronte. La sfida non sarà tanto capire come sopravvivere alle condizioni avverse, quanto l’una all’altra.

Luden - Il re del quartiere a luci rosse Amburgo, anni ’80: la rivoluzione sessuale e l’esplosiva ondata disco portano con sé un rinnovato interesse per le droghe e la prostituzione. Klaus Barkowsky diviene il protettore di Jutta e fonda con i suoi amici la Nutella Gang. Mentre la rivalità tra “protettori” di quartiere si fa sempre più pericolosa, una minaccia chiamata AIDS inizia a far implodere il business portando scompiglio nelle strade.

The Consultant - Thriller e commedia si fondono in questa nuova serie basata sull’omonimo romanzo di Bentley Little, in cui viene esplorato l’inquietante rapporto tra un capo e i suoi dipendenti. Il boss in questione è Regus Patoff, interpretato dal sempre impeccabile Christoph Waltz, un consulente a cui viene chiesto di migliorare le attività della CompWare, una compagnia che lavora su app. Con lui, i dipendenti ricominciano a mettere in discussone la propria vita professionale e personale.

Harlem - Serie comedy creata da Tracy Oliver, Harlem racconta le vicende di un gruppo di amiche, tutte provenienti dalla famosa zona di New York. Camille è professoressa di antropologia alla Columbia e ha una vita sentimentale travagliata; Tye è la creatrice di una dating-app per persone queer; Quinn è una stilista benestante la cui attività però fa fatica a decollare; Angie è un’attrice e cantante che abita a scrocco da Quinn. Insieme vivono il passaggio dalle aspirazioni dei vent’anni alle concretizzazioni professionali, amorose e aspirazionali del periodo successivo. Seconda stagione.

Star Trek Picard Sir Patrick Stewart è stato l’iconico Jean-Luc Picard nelle sette stagioni di Star Trek: The Next Generation. Start Trek: Picard riprende le vicende del personaggio, seguendolo in un altro capitolo spaziale della sua vita, e dunque del franchise. Nella seconda stagione della serie, ritroviamo Jean-Luc Picard e e il suo equipaggio coinvolti in un nuovo viaggio nel passato. Picard deve arruolare nuovi e vecchi amici per fronteggiare i pericoli della Terra del XXI secolo in una disperata corsa contro il tempo. Terza stagione.

The Rig Ambientata sulla piattaforma petrolifera Kinloch Bravo, di stanza al largo della costa scozzese, nelle pericolose acque del Mare del Nord, The Rig segue le vicende di un team che, dopo aver concluso un lavoro, prova a tornare sulla terraferma prima di venire avvolto da una misteriosa nebbia. Isolati dal mondo esterno in seguito a una serie di forti scosse che portano i membri del gruppo a temere per la loro stessa vita, fra loro iniziano a formarsi amicizie, alleanze e misteriosi intrighi.

Hunters New York, 1977. Un gruppo conosciuto come I Cacciatori, dopo avere scoperto che centinaia di ufficiali nazisti di alto rango continua a vivere tra le persone comuni pianificando la creazione di un quarto Reich negli U.S.A., decide di ostacolare il piano genocida. Creata da David Weil e prodotta dal premio Oscar Jordan Peele (Get Out - Scappa, Noi), la serie tv disponibile su Prime Video ha come protagonista Al Pacino insieme a Logan Lerman, Jerrika Hinton, Josh Radnor e molti altri. Seconda e ultima stagione in streaming.

È questa la vita che sognavo da bambino Luca Argentero racconta la storia di tre personaggi dalle vite straordinarie: il ciclista Luisin Malabrocca, l’alpinista Walter Bonatti e lo sciatore e campione olimpico Alberto Tomba. Ognuno di loro viene presentato sia da un punto di vista umano sia sociale, con uno sguardo particolare al tempo storico in cui ha vissuto.

Mammals La serie in sei episodi con James Corden, Sally Hawkins, Melia Kreiling e Colin Morgan, è una dark comedy che racconta i numerosi risvolti della vita matrimoniale tra amicizia, amore, tradimento, lutto, tristezza, tensione etc. Jamie è uno chef la cui vita viene sconvolta dall’emergere di alcuni segreti su sua moglie Amandine, da cui aspetta un figlio. Jamie si mette alla ricerca di risposte con l’aiuto del cognato Jeff, la cui vita coniugale con Lue, subisce a sua volta un duro colpo.

Savage x Fenty Show Il fashion show creato per celebrare le collezioni disegnate da Rihanna, unendo moda, danza e musica in uno scenario iconico, arriva al suo “Vol. 4”. Per il quarto anno di fila, la fashion experience prova a mettere in discussione il concetto di “sexy” attraverso una ricca line-up di modelle, attori-attrici e performer in scena per presentare le ultime creazioni del brand.

Inverso - The Peripheral Tratta dal romanzo di William Gibson, la nuova serie di fantascienza Amazon Original firmata Lisa Joy e Jonathan Nolan (Westworld) racconta la storia di Flynne Fisher (Chloë Grace Moretz), una donna che in un angolo dimenticato dell'America futura cerca di tenere insieme i pezzi della sua famiglia. Intelligente, ambiziosa e predestinata, sembra non avere futuro finché questo non bussa alla sua porta.

Un affare privato Con Aura Garrido (The Ministry of Time) e Jean Reno (Le Grand Bleu) la serie è ambientata alla fine degli anni ’40 in Galizia. Marina, una coraggiosa e giovane donna dell’alta società con uno spirito da poliziotta, si propone di dare la caccia al serial killer che sta terrorizzando la città da mesi. Lo fa con l’aiuto del suo fedele maggiordomo Hector, un uomo discreto e disponibile, con cui non solo dovrà trovare la verità, ma anche superare una serie di pregiudizi non da poco e la resistenza del commissario di polizia locale.



Making the Cut La famosa competizione di moda presentata da Heidi Klum e Tim Gunn è arrivata alla sua terza stagione. L’attrice e direttrice creativa di House of Harlow 1960, Nicole Richie, e l’icona fashion e direttore creativo di Moschino, Jeremy Scott, torneranno a vestire i panni di giudici, insieme a tanti ospiti speciali che verranno svelati man mano.

A League Of Their Own Uscito in Italia con il titolo Ragazze Vincenti (1992), il film di Penny Marshall è la storia tutta al femminile di un gruppo di donne con il sogno di giocare a baseball a livello professionistico. La serie - basata sulla sceneggiatura cinematografica di Lowell Ganz e Babaloo Mandel e su una storia di Kim Wilson e Kelly Candaele - riprende la trama originale introducendo nuovi personaggi e ampliando il loro straordinario percorso.

Terminal List Tratta dal bestseller di Jack Carr, Terminal List segue la storia di James Reece (Chris Pratt) che, dopo un’imboscata ai danni della sua squadra Navy Seal di cui fa parte, nel corso di un’operazione ad alto rischio, torna dalla sua famiglia con ricordi confusi su quanto accaduto. Decidendo di far chiarezza sui fatti, capisce che forze oscure stanno operando contro di lui.

Paper Girls 1988: la mattina dopo la notte di Halloween, quattro ragazze - Erin, Mac, Tiffany e KJ - si trovano coinvolte in un conflitto tra fazioni rivali di viaggiatori nel tempo. Trasportate nel futuro, dovranno capire come tornare nel passato. La ricerca le porta però a venire a contatto con le versioni adulte di se stesse. Basata sulla graphic novel di Brian K. Vaughan.

Senza confini Storia della prima veleggiata compiuta intorno al mondo da Magellano ed Elcano, Senza Confini è un’avventura epica con protagonista un gruppo di marinai in viaggio verso l’ignoto. Diretta da Simon West (Lara Croft: Tomb Raider) la superproduzione è formata 6 episodi, girati tra Spagna e Repubblica Domenicana.

Chloe - Le maschere della verità Becky Green (Erin Doherty) osserva da tempo Chloe Fairbourne (Poppy Gilbert) e la sua vita all’apparenza perfetta sui social media. Mentre Chloe ha un marito e tanti amici interessanti, Becky è segregata in un piccolo appartamento di Bristol con la madre affetta da demenza senile precoce. Quando Chloe muore, Becky decide di infilarsi nella vita della ragazza assumendo una nuova identità e cercando di scoprire cosa le sia accaduto.

The Wilds - Survival drama con echi alla Lost e un tocco di mistero, The Wilds racconta l’esperienza di un gruppo di ragazze che lottano per la sopravvivenza su un’isola deserta dove sono approdate in seguito a un incidente aereo. Nella seconda stagione della serie ritroviamo le protagoniste alle prese con la narrazione degli accadimenti svoltisi sull’isola da cui sono riuscite a salvarsi, sullo svelamento che si tratta di un esperimento sociale e che ne esiste uno corrispondente di solo ragazzi. Seconda stagione.

Bang Bang Baby Crime drama ambientata nel 1986, la nuova serie italiana Prime Video racconta la storia di Alice, un’adolescente di 16 anni che vive in una cittadina del Nord Italia, la cui vita cambia all’improvviso quando scopre che il padre, che credeva morto, in realtà è ancora vivo. Per amore del genitore, la ragazzina si tuffa nel pericoloso mondo della malavita, facendosi sedurre dal crimine.

Bosh: Legacy Dopo aver lasciato la polizia di Los Angeles, Harry Bosch diventa un investigatore privato e si ritrova a lavorare con "Money" Chandler, nemica di una volta e avvocato di prim’ordine. Nel frattempo, la figlia di Bosch, Maddie, si avventura nel mondo della polizia di Los Angeles. Stagione 3.

Outer Range Josh Brolin (Milk, Non è un paese per vecchi, Dune) è Robert Abbott, il proprietario di un ranch nel Wyoming, che scopre un mistero imperscrutabile nel cuore della natura intorno alla sua tenuta. Tra humor e misteri soprannaturali, Outer Range indaga il nostro modo imprevedibile di rapportarci con l’ignoto.

The Boys presents: Diabolical Serie antologica animata, The Boys presents: Diabolical è costituita da 8 episodi della durata di 12-14 minuti, ognuno caratterizzato dal proprio stile di animazione, che rivelano storie inedite ambientate nell’universo della ormai celebre serie The Boys.

With Love Sono cinque gli episodi di questa romantic comedy, ognuno ambientato durante una festività diversa dell’anno e con protagonisti i fratelli Diaz, Lily e Jorge, alla continua ricerca del vero amore, la cui vita viene raccontata tra alti e bassi nel corso di dodici mesi.

As We See It Jack, Harrison e Violet sono tre ragazzi autistici poco più che ventenni, coinquilini. La serie in 8 episodi segue le loro vite mentre faticano per ottenere e mantenere il proprio posto di lavoro, fanno amicizie, si innamorano e provano a barcamenarsi con l’aiuto delle famiglie, degli assistenti e del legame che li unisce.

Tampa Baes - La docu-serie in 8 episodi segue un gruppo di giovani amiche gay a Tampa Bay, in Florida. Le ragazze, sempre pronte per una festa o un’avventura, combattono stereotipi ed etichette con i loro caratteri tosti, ambiziosi e divertenti, affrontando unite qualsiasi sfida.

Vita da Carlo Serie comedy in 10 puntate, Vita da Carlo intreccia realtà e finzione in un racconto con protagonista Carlo Verdone che svela inediti aspetti della sua personalità, regalando allo spettatore una buona dose di quell’humor che lo ha reso famoso e tanti momenti esilaranti.

Always Jane La serie è un racconto intimo del momento in cui l’adolescente transgender Jane Noury si prepara a lasciare casa per andare al college. Nei suoi quattro episodi, Always Jane si concentra sulla narrazione dell'amore da parte della sua famiglia e sull'appoggio fornito affinché possa vivere in modo libero e autentico la sua vita.

Hanna Basata sull’omonimo film del 2011 diretto da Joe Wright e interpretato da Saoirse Ronan, la serie Prime Original racconta le vicende di Hanna, una ragazzina cresciuta in totale isolamento nelle foreste dell’Europa dell’Est, dove si è allenata duramente col padre per riuscire a fuggire ad alcuni nemici misteriosi che sono da sempre sulle loro tracce. Nella terza stagione di Hanna continua il viaggio di una straordinaria figura femminile interpretata da Esme Creed-Miles.

So cosa hai fatto Basata sul romanzo di Lois Duncan del 1973 - da cui è stato tratto anche l’omonimo e celebre film del 1997 con Ryan Phillippe e Sarah Michelle Gellar - la serie è scritta e prodotta da Sarah Goodman. Un anno dopo il fatale incidente che ha sconvolto la serata del loro diploma, un gruppo di ragazzi si ritrova legato da un segreto oscuro e perseguitato da un brutale assassino. Mentre cercano di scoprirne l’identità, i giovanissimi portano a galla lati oscuri di loro stessi e della propria città.

The Walking Dead: World Beyond Dopo The Walking Dead e Fear the Walking Dead, questo nuovo capitolo della saga creata da Scott M. Gimple e Matt Negrete racconta la prima generazione cresciuta nello scenario zombie-apocalittico. Alcuni diventeranno “i buoni”, altri “i cattivi”, ma ciascuno consoliderà una propria identità ben definita. Nel cast ci sono Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu e molti altri affiancati da guest star come Natalie Gold (Succession), Ted Sutherland (Fear Street) e Scott Adsit (30 Rock).

Maradona: Sogno Benedetto La serie biografica segue le sfide e i successi del famoso calciatore argentino interpretato nelle varie fasi della sua vita da Nazareno Casero (Historia de un clan), Juan Palomino (Magnifica 70) e Nicolas Goldschmidt (Supermax). Dalle origini umili alla rivoluzionaria carriera nel Barcellona, fino a quella leggendaria nel Napoli e in Nazionale con la vittoria della Coppa del Mondo nel 1986 in Messico, Maradona: Sogno Benedetto è composta da 10 episodi che ripercorrono i momenti chiave della vita e della carriera di un'icona del calcio internazionale.

Motherland: Fort Salem Siamo in America, in un presente alternativo. Da tre secoli le streghe hanno visto cessare le persecuzioni nei loro confronti grazie a un accordo con il Governo U.S.A. che prevede, in cambio della tregua, il loro impegno a difendere il paese in caso di attacchi. La serie in 10 episodi prodotta da Will Ferrell, Adam McKay e Kevin Messick, e ideata da Eliot Laurence, segue le avventure di tre ragazze dall’addestramento in “combattimento magico” all’azione sul campo. Le protagoniste sono Raelle (Taylor Hickson), una recluta la cui madre è caduta in servizio; Sally (Jessica Sutton), una ragazza gentile e determinata arruolatasi nonostante il parere contrario della famiglia; Abigail (Ashley Nicole Williams), discendente di una stirpe di alto rango. La seconda stagione di Motherland: Fort Salem è già disponile.

Voltaire High - È il 1963 quando il Voltaire diventa un liceo misto e, per la prima volta, un gruppo di ragazze si trova a fare lezione con centinaia di ragazzi. La serie francese si propone come tramite storico per affrontare tematiche ancora molto attuali.

Goliath Billy Bob Thornton (Fargo - la serie, Monster’s Ball, L’uomo che non c’era) è Billy McBride, uno dei migliori avvocati della California, anche se sempre al verde e con seri problemi d'alcolismo. Nel corso delle stagioni di Goliath, Billy si trova ad affrontare alcuni casi molto impegnativi: nella prima accetta d’intentare causa per omicidio colposo contro il cliente più facoltoso dello studio legale che ha contribuito a creare, mentre nella seconda affronta un caso di duplice omicidio. Una serie d’indagine molto appassionante, con un ottimo cast, ora giunta alla sua quarta e ultima stagione.

Modern Love - La serie ispirata all’omonima rubrica del New York Times arriva alla sua seconda stagione con nuove storie d’amore e un cast di stelle come Minnie Driver, Tobias Menzies, Anna Paquin, Kit Harington e molti altri. Modern Love è una commedia romantica con episodi della durata di mezz’ora che esplorano l’amore in tutte le sue forme. Ogni puntata mette in scena una storia a sé, con un piccolo cast pensato ad hoc.

Kevin Can F**k Himself - Allison (Annie Murphy) sembra incarnare tutti gli stereotipi della “moglie da sitcom”. Solo che a un certo punto, la donna apre gli occhi e manda al diavolo tutte le ingiustizie della sua vita. In un mix di commedia e dramma la serie intrattiene facendoci riflettere e domandare di chi e cosa abbiamo riso per tanti anni.

Them Una famiglia afroamericana si trasferisce dal North Carolina in un quartiere di soli bianchi a Los Angeles. Sono gli anni ’50, nel pieno del periodo noto come “The Great Migration”. La casa in cui si trovano a vivere si trasforma in un vero inferno, popolato da demoni reali e soprannaturali che minacciano di distruggerli. Miniserie antologica horror, Them è creata da Little Marvin (Covenant) e prodotta da Lena Waithe.

Solos Morgan Freeman, Anne Hathaway, Helen Mirren, Uzo Aduba e molti altri, sono i protagonisti di questa serie antologica in sette episodi che riflette sulla profondità dei legami umani attraverso l’esperienza di singoli personaggi. Tra i registi degli episodi ci sono anche Zach Braff (La mia vita a Garden State) e Tiffany Johnson (Girls Room).

Bosch Ispirata ai best seller di Michael Connelly, Bosch è una detective story con protagonista Titus Welliver (Lost) nei panni dell’investigatore che dà il nome alla serie e che si trova a indagare su una serie di casi insieme al resto della squadra omicidi di cui fa parte. Jamie Hector (The Wire), Amy Aquino (Being Human), Madison Lintz (The Walking Dead) e Lance Reddick (The Wire) sono altri membri del cast di questa serie di successo arrivata alla sua settima e ultima stagione. In streaming dal 25 giugno.

Noi, ragazzi dello zoo di Berlino La serie tedesca Amazon Original racconta in otto episodi la famosa storia di “Christiane F.” e del suo gruppo di amici del Bahnhof Zoo - stazione ferroviaria di Berlino - in una nuova e moderna interpretazione del bestseller internazionale. Noi, ragazzi dello zoo di Berlino segue la storia di sei adolescenti alle prese con i propri sogni di felicità, mentre vivono la propria età con sregolatezza.

The Underground Railroad Il premio Oscar Barry Jenkins (Moonlight) è showrunner, regista - di tutti i dieci episodi - ed executive producer di questa miniserie tratta dal famoso romanzo premio Pulitzer di Colson Whitehead. The Underground Railroad racconta il disperato tentativo di fuga della giovane Cora Randall (Thuso Mbedu) nell’America del Sud pre-Guerra Civile. È una storia drammatica, dura, ma carica di speranza, che vede tra i protagonisti anche Joel Edgerton, Aaron Pierre, William Jackson Harper, Sheila Atim e molti altri.

Veleno Docuserie in cinque episodi scritta e diretta per Amazon Prime Video da Hugo Berkeley, Veleno racconta la controversa storia di cronaca de “I diavoli della bassa modenese”, il cui appellativo è legato a diversi casi di pedofilia e satanismo che dal 1997 portarono all’allontanamento di 16 bambini dalle proprie famiglie. Le indagini svelarono infatti l’esistenza di una setta guidata da un prete che praticava riti satanici a cui erano costretti a partecipare anche i bambini. Tutti gli imputati furono condannati durante il maxi processo che si tenne nel giugno del 2000. È stata un’inchiesta giornalistica, vent’anni più tardi, a mettere in dubbio l’intera vicenda grazie a nuove rivelazioni.

Soulmates Serie antologica ambientata in un futuro molto prossimo - circa tra 15 anni - Soulmates racconta di una scoperta scientifica che ha radicalmente cambiato la vita umana: un test che stabilisce chi sia la tua anima gemella. Ogni episodio ha una storia e un cast diversi, ciascuno dei quali esplora un differente impatto del test sulla vita delle persone. Soulmates è scritta dal premio Emmy Will Bridges (Stranger Things, Black Mirror) insieme a Brett Goldstein (Superbob, Adult Life Skills).

El Internado: Las Cumbres Serie spagnola in 8 episodi, El Internado: Las Cumbres è ambientata in un collegio vicino a un antico monastero, isolato e inaccessibile a causa delle montagne. Gli studenti sono ragazzi ribelli e problematici che si trovano lì per ricevere una rigida educazione. La foresta che circonda la struttura, però, nasconde antiche leggende e misteriosi pericoli che coinvolgeranno i ragazzi in avventure emozionanti e spaventose.

Tutta colpa di Freud È tratta dall’omonimo film di Paolo Genovese la serie che racconta le avventure famigliari di Francesco (Claudio Bisio), uno psicanalista con tre figlie ormai adulte. Quando tutte e tre tornano a casa, Francesco incomincia ad avere una serie di attacchi di panico che lo costringono ad andare a sua volta in terapia. Nel cast, oltre a Claudio Bisio, ci sono Caterina Shulha, Marta Gastini, Luca Bizzarri, Demetra Bellina, Claudia Pandolfi, Stefania Rocca e Max Tortora.

American Gods Tratta dal romanzo cult di Neil Gaiman, American Gods è stata trasformata in uno dei prodotti televisivi più sorprendenti degli ultimi anni da Bryan Fuller e Michael Green. La serie racconta l’epica battaglia tra i Vecchi Dei della Mitologia e i Nuovi Dei della Tecnologia. Shadow (Ricky Whittle) è un ex galeotto al servizio del misterioso Mr. Wednesday (Ian McShane), che si rivela essere non solo il dio Odino, ma anche suo padre. Nella terza stagione, Shadow prova a scappare dal suo destino rifugiandosi nella cittadina di Lakeside, in Wisconsin, dove però scopre che la tranquillità del luogo e dei suoi abitanti hanno radici profonde e oscure. Non gli rimane dunque che accettare la sua natura e decidere che tipo di dio vuole essere.

Utopia Conspiracy thriller in 8 episodi creato da Gillian Flynn (Gone Girl, Sharp Objects), Utopia racconta le avventure di un gruppo di appassionati di fumetti che si conoscono in rete a causa della loro comune ossessione per una graphic novel intitolata Utopia. Ian, Becky, Samantha, Wilson Wilson e Grant porteranno alla luce messaggi nascosti tra le pagine del fumetto che predicono una minaccia per l’umanità. I cinque si trovano così catapultati in un’avventura che li conduce a conoscere la celebre protagonista di Utopia Jessica Hyde (Sasha Lane), che si unisce a loro nella missione per salvare il mondo. Nel cast compare anche John Cusack, nel suo primo ruolo in una serie tv.

Truth Seekers Simon Pegg, Nick Frost, Nat Saunders e James Serafinowicz sono autori e creatori di questa nuova serie comedy soprannaturale che segue le avventure di una squadra d’investigatori paranormali, uniti per documentare le apparizioni di fantasmi nel Regno Unito. Il loro equipaggiamento è amatoriale, ma i rilevamenti sono sempre più frequenti. È così che lo strano team scopre una cospirazione che potrebbe mettere la parola “fine” al genere umano. Nel cast, oltre a Nick Frost e Simon Pegg, ci sono anche Samson Kayo, Malcolm McDowell, Emma D’Arcy e Susan Wokoma. In streaming dal 30 ottobre.

Doom Patrol Basata sui personaggi creati da Arnold Drake, Bob Haney e Bruno Premiani, la serie riscrive le gesta di uno dei gruppi di supereroi più amati della DC Comics. Ognuno dei membri di questa stramba squadra ha acquisito i poteri in seguito a un trauma di cui porta ancora i segni visibili sul corpo. È grazie all’iniziativa di The Chief che, dopo il trauma, i quattro ritrovano uno scopo iniziando a indagare sui fenomeni più strani dell’esistenza. Doom Patrol è un gruppo di scherzi della natura dotati di superpoteri che lottano per un mondo che non vuole avere nulla a che fare con loro.

Buffy Le 7 stagioni dell’ammazzavampiri più famosa della tv sono arrivate su Prime Video. Per chi non c’era negli anni ’90: Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar) abita e frequenta il liceo a Los Angeles. Potrebbe sembrare una ragazza come tante, ma non è così: Buffy è una cacciatrice di vampiri e demoni vari, che compie le sue missioni aiutata da un fedele gruppo di amici.

Lost Le 6 stagioni della serie che ha trasformato la tv sono disponibili su Prime Video. Riassumere Lost è un’impresa impossibile, che possiamo solo introdurre così: un areo in volo da Sydney a Los Angeles precipita su un’isola all’apparenza deserta. I sopravvissuti si accampano in attesa di soccorso, che però tarda ad arrivare. Scienza, religione, mitologia… Lost è cultura pop. Se non lo avete mai visto, questa è l'occasione da non perdere.

Fargo La serie tratta dal noto e omonimo film dei fratelli Coen è un’opera antologica che sviluppa ogni stagione con una storia a sé stante, che ruota intorno a un crimine. Alcuni dei suoi interpreti sono stati: Billy Bob Thornton, Martin Freeman, Kirsten Dunst, Patrick Wilson, Ted Danson e Ewan McGregor (tra i tanti). Se vi piacciono i racconti cupi di suspense, Fargo è la serie che fa per voi.

Absentia Serie thriller in cui l’agente dell’FBI Emily Byrne (Stana Katic, nota per il suo ruolo in Castle) è stata dichiarata morta dopo aver investigato su uno dei più famosi serial killer di Boston ed essere scomparsa senza lasciare traccia. Sei anni più tardi, Emily viene trovata in una casetta nel bosco, semi viva e senza memoria degli anni trascorsi. Tornata a casa apprende che suo marito, l’agente speciale Nick Durand (Patrick Heusinger), si è risposato e che suo figlio, Flynn, è stato cresciuto da un’altra donna. Inoltre si ritrova implicata in una nuova serie di omicidi.

Glee Le sei stagioni della celebre serie tv creata da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan arrivano su Prime Video l’1 luglio. La storia è quella del professor Will Schuester, intenzionato a riportare in vita il “glee club”, ovvero un gruppo di canto e ballo, all'interno della scuola in cui insegna. I suoi studenti non sembrano molto interessati, ma nonostante questo Schuester riesce a mettere insieme un numero diversificato di giovani talentuosi, che danno vita a un gruppo di successo.

Mad Men Le sette stagioni delle avventure pubblicitarie del talentuoso Don Draper (Jon Hamm) e degli altri membri dell’agenzia in cui lavora, tra gare di creatività al servizio dei brand e vite private, arrivano su Prime Video il 3 luglio. Mad Men è una delle serie meglio scritte e messe in scena di sempre, che racconta un universo molto maschile di sigarette, liquori e ore piccole, da cui è impossibile non rimanere affascinati.

Dispatches From Elsewhere Composta da dieci episodi della durata di un’ora ciascuno, Dispatches From Elsewhere è una serie antologica che racconta le vicende di quattro personaggi nelle cui vite manca qualcosa, anche se non sanno dire esattamente cosa sia. Per una serie di fortuiti eventi, i quattro iniziano ad affrontare alcune misteriose sfide, che aprono loro gli occhi su un mondo di possibilità e di magia. La serie è prodotta e interpretata da Jason Segel (How I Met Your Mother), protagonista insieme a Sally Field (Forrest Gump), Eve Lindley (Mr. Robot) e Andre Benjamin degli Outkast.

Future Man Josh Futterman è un gamer di fama mondiale che vive ancora con i suoi genitori e ha un lavoro senza molte prospettive. Totalmente incapace d’intrattenere relazioni sociali, soprattutto con le donne, Josh è un vero campione di Biotic Wars, un videogame distopico in cui il suo avatar, Future Man, è primo in una classifica mondiale. La terza e ultima stagione della serie inizia con Josh (Josh Hutcherson), che insieme agli amici Tiger (Eliza Coupe) e Wolf (Derek Wilson), è costretto a partecipare a un torneo televisivo dove i concorrenti devono affrontare diverse prove mortali in un’arena.

Homecoming Homecoming è una serie thriller che ha visto, nella sua prima stagione, Julia Roberts nei panni di Hedi Bergman, una consulente del Geist Group, una società che si occupa di supportare i soldati di ritorno da missioni di guerra con il progetto Homecoming, nascondendo scomode verità. Protagonista della seconda stagione è Janelle Monáe (Il diritto di contare), una donna che si risveglia senza memoria su una barca in mezzo a un lago. Non si ricorda più chi è, né come sia finita lì. La ricerca della verità, porterà anche lei nel cuore del Geist Group.

Tales From The Loop Surreale e incantata, la serie prodotta da Matt Reeves (regista di Cloverfield) e basata sui lavori dell’artista svedese Simon Stålenhag, racconta di una cittadina in cui gli abitanti vivono sotto il “Loop”, una macchina costruita per esplorare i misteri dell’universo rendendo possibile l’impossibile. Nel cast ci sono tra i tanti Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona), Paul Schneider (Parks and Recreation) e Jonathan Pryce (I due papi, Il trono di spade).

The Man In The High Castle La serie tratta dal romanzo di Philip K. Dick (in Italia pubblicato col titolo La svastica sul sole) arriva alla quarta, nonché ultima, stagione.The Man In The High Castle è ambientata in un universo distopico in cui le potenze dell’Asse hanno vinto la Seconda guerra mondiale e dunque il mondo contemporaneo, compresi gli U.S.A., è diviso tra Germania nazista e Giappone imperialista. Una serie che per messa in scena, personaggi, intreccio e curiosità è ancora tra le più famose di Amazon Prime Video.

Made in Italy Otto episodi che raccontano la nascita del sistema moda italiano, un’eccellenza che negli Anni Settanta ha saputo competere con l’affermata concorrenza internazionale, raggiungendo traguardi inimmaginabili: i grandi stilisti, gli abiti originali, la creatività, il talento, gli eccessi, in un grande lavoro di ricostruzione storica ideato e curato dalla casa di produzione TaoDue del gruppo Mediaset. Protagonisti di “Made in Italy” Margherita Buy, Greta Ferro, Marco Bocci, Eva Riccobono, Fiammetta Cicogna, Maurizio Lastrico, Giuseppe Cederna e guest star come Raoul Bova, Stefania Rocca, Claudia Pandolfi e Nicoletta Romanoff.

Riverdale Un teen drama che racconta la vita di Archie Andrews a Riverdale, una piccola città che dietro l'immagine perfetta nasconde come sempre molte oscurità. Finita l'estate, in cui Jason Blossom è rimasto ucciso in un incidente in barca, Archie nasconde un segreto: il giorno in cui è scomparso ha sentito un colpo di arma da fuoco.

Desperate Housewives Tutte le 8 stagioni arrivano su Amazon Prime. La serie racconta le vicessitudini di un gruppo di donne, vicine di casa nel ricco quartiere di Wisteria Lane, dopo il misterioso suicidio di una di loro.

Sneaky Pete Racconta la storia di un truffatore, Marius Josipovic (Giovanni Ribisi), che si impossessa dell’identità del suo ex compagno di cella, Pete, ed usa la famiglia da cui Pete si era allontanato per scappare dal suo passato. Ma chi è Marius Josipovic? Allo stesso Marius piacerebbe saperlo. Sente un forte legame con la famiglia Bernhardt, ma non è realmente parte della famiglia. È un ciarlatano. Un impostore. E Marius prova così un grande conflitto interiore. È ormai un abile truffatore che, da una parte, è attirato dall’idea di condurre una vita normale, dall’altro ne è spaventato. Terza stagione dal 10 Maggio

Fleabag Tagliente commedia britannica scritta e interpretata da Phoebe Waller-Bridge con protagonista una over 30 cinica e sessualmente emancipata, che adora mettere in discussione qualsiasi tipo di relazione o situazione sociale condivisa e apprezzata dai più. Con una parlantina irrefrenabile e battute divertenti, Fleabag propone un modello femminile disincantato e strafottente di cui non potrete che innamorarvi.

Shameless Siamo a Chicago, dove si seguono le vicende quotidiane dei Gallagher, una famiglia povera e disfunzionale, composta dal padre Frank, alcolizzato e drogato, e i suoi sei figli.

Doctor Who Serie tv britannica di fantascienza prodotta a partire dal 1963 con protagonista un alieno buono ed eccentrico, Doctor Who, che viaggia attraverso spazio e tempo per risolvere problemi e combattere le ingiustizie in tutto l'universo a bordo del suo TARDIS, un veicolo che ricorda una vecchia cabina della polizia britannica, e con l'aiuto di strumenti tecnologicamente avanzatissimi quali il cacciavite sonico.

The Widow Georgia Wells (Kate Beckinsale di Pearl Harbor, Underworld) vive da eremita in una casa di campagna nel Galles, da quando suo marito Will è morto tre anni prima in un incidente aereo nella Repubblica Domenicana del Congo. Tutto cambia quando la donna, guardando la tv, intravede Will sullo sfondo di un servizio giornalistico girato in Congo. Georgia decide di partire e, arrivata a Kinshasa, si unisce a Judith Gray (Alex Kingston), ex partner in affari di Will, per scoprire cosa sia davvero accaduto a suo marito e se sia ancora vivo.

Mozart in the Jungle Ideata dal fratello più ‘matto’ di casa Coppola, Roman, insieme al cugino Jason Schwartzman, a Alex Timbers e a Paul Weisz, Mozart In The Jungle racconta le avventure on e off stage di Rodrigo De Souza (Gael García Bernal), ex bambino prodigio oggi votato all'importante ruolo di giovanissimo direttore dell’Orchestra Filarmonica di New York. La serie, ora alla sua quarta stagione, è ispirata alle stravaganti memorie di Blair Tindall, un oboista di alto profilo che suonò proprio alla Filarmonica.

The Romanoffs La nuova serie antologica del creatore di Mad Men Matthew Weiner racconta attraverso otto episodi le avventure dei discendenti immaginari della nobile famiglia russa decaduta in seguito alla rivoluzione d’ottobre dei primi del Novecento. Ogni episodio è un piccolo film a sé stante: ci porta in un luogo diverso del mondo, a personaggi e situazioni che cambiano di puntata in puntata. Le difficili relazioni umane e familiari tra i protagonisti sono il fil rouge narrativo di questa serie, splendidamente interpretata da attori del calibro di Aaron Eckhart, Corey Stoll, Marthe Keller, John Slattery e molti altri.

The Terror Serie antologica prodotta tra i tanti anche da Ridley Scott, The Terror sviluppa un dramma storico introducendo elementi di paura. La prima stagione - 10 episodi - è tratta dal romanzo di Dan Simmons e racconta la scomparsa di due navi, la HMS Erebus e la HMS Terror, partite nel 1846 per cercare il famoso passaggio a nord dell’Atlantico e mai tornate. La seconda stagione, invece, è ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale e narra di strane morti che colpiscono una comunità Nippo-Americana.

The Office Serie cult - qui nella sua versione americana - con Steve Carell, John Krasinski, Jenna Fischer, Mindy Kaling, Ed Helms e molti altri, il suo upload completo su Prime Video è stato festeggiato come un vero e proprio evento dai fan e da chi finalmente ha la possibilità di recuperarsela completa per un binge watching da lacrime agli occhi. Trasmessa originariamente su NBC dal 2005 al 2013, The Office racconta le vicissitudini di un gruppo d'impiegati intenti a non perdere il proprio posto di lavoro, mentre giornalmente risolvono beghe e intrighi da ufficio, oltre che essere vessati dallo humor fuori luogo del proprio capo (Steve Carell).

Forever Fred Armisen e Maya Rudolph sono Oscar e June, una coppia che vive una comoda, ma routinaria vita in California. Negli anni i due hanno saputo starsi accanto con affettuosa simbiosi decidendo di non avere figli e condividendo alcune passioni che, ovviamente, dopo un po' sono cadute nella noia. Quando June inizia a pensare di volere di più e per dare una ventata di novità alla loro relazione propone a Oscar un weekend in montagna al posto del solito lago, l’ignoto presenta loro il conto. Forever riflette sui pro e i contro delle relazioni lunghe una vita, sugli effetti che hanno in presenza e in assenza dell'altro nella vita del singolo. Fa ridere e piangere. E conferma l'immenso talento di Maya Rudolph.

Crisis in Six Scenes Scritta, diretta e interpretata da Woody Allen, Crisis In Six Scenes si svolge negli anni ’60 a New York, durante le proteste per la guerra nel Vietnam. Un evento che sembra sfiorare solo esternamente una coppia della classe media cittadina, fino al giorno in cui una strana ospite di orientamento radicale, si trasferisce a casa loro e tenta in tutti i modi di cambiare la loro prospettiva politica. Logorroica e divertente come nella migliore tradizione di Allen, la serie in sei puntate è interpretata anche da Rachel Brosnahan (La fantastica signora Maisel ) e Miley Cyrus.

I Love Dick Il romanzo di Chris Kraus è inscrivibile tra le opere di narrativa che più ha ridefinito la femminilità contemporanea grazie all’irriverenza con cui la sua autrice affronta, senza far ricorso a stereotipi, tematiche complesse come quelle amorosa e sessuale. I Love Dick si focalizza sulla vita di una coppia sposata, la cui esistenza viene sconvolta dalla conoscenza di un artista magnetico e rivoluzionario per cui la donna inizia a provare un’irrefrenabile attrazione. Nel cast: Kathryn Hahn (I sogni segreti di Walter Mitty, Revolutionary Road) e Kevin Bacon (Mystic River, Apollo 13, Sleepers).

The Looming Tower I fan delle storie di spionaggio internazionale stile Homeland non possono di certo perdere questa miniserie in dieci puntata basata sull’omonimo romanzo di Lawrence Wright. Fine anni ’90: The Looming Tower racconta di come la storica rivalità tra FBI e CIA possa aver inavvertitamente compromesso le indagini su Osama bin Laden e Al-Qaeda, non arrivando così a sventare la tragedia dell’11 settembre 2001. La serie ha un super cast: Jeff Daniels, Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg e Tahar Rahim.

Preacher Ideata da Evan Goldberg, Seth Rogen e Sam Catlin, Preacher è tratta dall’omonima serie di fumetti, in un mix di horror, sovrannaturale e commedia. Jesse Custer (Dominic Cooper) è un giovane predicatore che predica senza molta soddisfazione in una piccola comunità del Texas. Quasi sul punto di perdere la fede, viene posseduto da una strana entità che gli fa sviluppare un potere molto pericoloso: farsi obbedire da chiunque lo ascolti. Affiancato dalla sua ex fidanzata e da uno strano vampiro alcolizzato, Jesse affronta un nuovo cammino di diffusione del Verbo.