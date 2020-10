On The Rocks è il nuovo film di Sofia Coppola che debutta direttamente in streaming su Apple Tv+: di cosa parla e perché vederlo

Diciassette anni dopo Lost In Translation, che le è valso un Oscar per la Miglior Sceneggiatura Originale, Sofia Coppola riporta sul set Bill Murray per On The Rocks, una commedia che racconta uno strambo rapporto padre-figlia.

Attenzione perché non uscirà nei cinema, ma arriva direttamente in streaming su Apple TV+ dal 23 ottobre.

Accanto all’attore indie-cult troviamo la splendida Rashida Jones, nei panni della sua “kiddo” (bambina), come la definisce lui.

I due si ritrovano a New York quando la donna inizia a sospettare che il marito la tradisca con una collega d’ufficio. Il padre, un uomo estremamente divertente e che adora stare al centro di ogni situazione, giunge in suo soccorso come uno strampalato principe azzurro, più in cerca di un’avventura per se stesso, che di reale aiuto per la figlia.

Il cinema per Sofia Coppola è una sorta di terapia personale: in On The Rocks emerge la sua lei di adesso, alle prese con la famiglia, e la sua lei di sempre, come figlia di un padre molto ingombrante che aveva già portato in scena in Somewhere.

C’è la sua vita newyorchese e quell’universo dell’upper class intellettuale che spesso sembra starle stretto, ma di cui è finita a diventare voce e icona.

C’è un’analisi che può sembrare troppo privilegiata dell’esperienza come madre e come figlia, ma che è senza dubbio la sua.

Per apprezzare fino in fondo On The Rocks non spacciandolo per una storia piena di cliché è importante conoscere il percorso narrativo portato avanti dalla regista fino a oggi. In tal senso, questo suo ultimo lavoro si svela come una storia carica di delusioni, annegata nelle paure e nelle insicurezze di una donna, di una madre, di una moglie, di una figlia, di un’artista.

Cosa sapere di On The Rocks, il nuovo film di Sofia Coppola

(Continua sotto la foto)

Di cosa parla On The Rocks

Laura (Rashida Jones) vive a New York. È una scrittrice con una pubblicazione alle spalle, che non riesce a concentrarsi su un nuovo lavoro.

Il suo ruolo di mamma “molto presente” di due bambine piccole le occupa tanto tempo e cura.

Nel frattempo, suo marito Dean (Marlon Wayans) ha sempre più successo nell’agenzia di comunicazione dove lavora, in cui inizia ad avere una forte sinergia professionale con una collega.

Laura, che fino a questo momento non ha mai avuto dubbi sul marito e sul loro rapporto, comincia a pensare che tra i due ci sia qualcosa di più e ne parla con suo padre Felix (Bill Murray), un attempato, sofisticato e originale donnaiolo, che la manda in paranoia interpretando le cose dal suo punto di vista sugli uomini.

Tra pedinamenti e fiumi di drink consumati in eleganti bar e ristoranti newyorchesi i due provano a venire a capo di un dramma costruito sulle loro esperienze.

Di cosa parla davvero On The Rocks

Il nuovo film di Sofia Coppola è ispirato innanzitutto al suo rapporto col padre, il famoso Francis Ford, e racconta non solo la presenza importante di un genitore con quel carisma nella vita di uno figlio, ma anche il modo di vedere e vivere le cose in modo differente da parte di due generazioni distanti tra loro.

Oltre a questo, in On The Rocks si legge un racconto personalissimo sulla vita di madre-moglie-professionista della regista. La difficoltà di far coincidere una carriera prolifica e proficua con lo stesso desiderio di esserci sempre per i propri affetti.

E in questo Sofia Coppola alleggerisce un po’ lo stereotipo cinematografico femminile sulla cura "con rinuncia", proponendo una protagonista che non accusa ciò che fa e non abbandona nulla di ciò che le sta a cuore, accettando semplicemente tempi d’azione diversi.

Il racconto del tradimento è un po’ da cliché, ma serve a concentrarsi su tutto il resto.

Rashida Jones, Bill Murray e il resto del cast del film

Protagonista assoluta di On The Rocks è Rashida Jones, perfetta nel ruolo di Laura, una donna-madre-moglie-professionista-figlia che tutte potrebbero essere, appartenente all’élite socio-culturale newyorchese.

Laura è sempre in movimento, ma ha paura di essere diventata “noiosa”, soprattutto per suo marito, che ha una vita lavorativa così piena. Laura è costretta a fare i conti con diversi pregiudizi sociali, incarnati in parte dal suo stesso padre.

Bill Murray è il divertente Felix, un uomo che ha vissuto sempre al massimo, tra amici, donne e affari.

Felix vive tutto con i suoi occhi e quelli della sua epoca: quando Laura gli svela i dubbi sul marito, corre in soccorso della figlia, ma poi cerca una soluzione al caso a modo suo, con pedinamenti e buffe intraprendenze, che sono più che altro ottimi intrattenimenti per sé.

Bill Murray è un comico straordinario, che porta lo spettatore a voler bene a tutti i personaggi che interpreta, Felix incluso, nonostante non sia proprio un uomo ineccepibile.

Insieme a loro nel cast ci sono Marlon Wayans (Scary Movie) nei panni di Dean, marito di Laura, Jessica Henwick (The Matrix 4) in quelli di Fiona, la collega con cui si sospetta il tradimento, e la dirompente Jenny Slate (Gifted - Il dono del talento) nel ruolo di Vanessa, una logorroica madre single che ogni mattina sfinisce di parole Laura mentre portano i figli a scuola.