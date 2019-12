Uno studio ha individuato il migliore tra i film di Natale americani e non solo. Curiosi di sapere se avete visto il vincitore? Ecco la classifica

Ogni anno, a Dicembre, è la stessa storia, e gli appassionati di film di Natale si tuffano in una nuova maratona di classici e novità (non riuscendo quasi mai a mettersi d'accordo su un migliore).

Dalla commedia d’amore Love Actually, al cartone animato Nightmare Before Christmas, fino al classico e intramontabile Grinch.

Ognuno ha il suo film preferito che ogni volta, anno dopo anno, ama rivedere.

Ma qual è il film natalizio per eccellenza?

MusicMagpie ha condotto uno studio proprio con l’intento di trovare il perfetto film di Natale.

Mettendo a confronto vari film su quattro parametri (i riferimenti natalizi - ovviamente - il successo economico, il plauso della critica e il brusio festoso tra gli spettatori anno dopo anno) MusicMagpie ha stabilito che il miglior film di Natale è niente meno che...

Ecco la top 10, in rigoroso ordine inverso fino al vincitore.

(Continua sotto la foto)

10. Un Natale esplosivo

Clark Griswold, il protagonista, vuole a tutti i costi passare un Natale perfetto assieme alla sua famiglia, desiderando che le decorazioni siano pronte al più presto.

Insieme alla moglie Ellen ed i figli Clark si prepara ad accogliere in casa un gruppo assortito di parenti per un risultato che sembra quasi una farsa.

9. Polar express

La trama è tratta dall’omonimo libro per ragazzi di Chris Van Allsburg, pubblicato nel 1985, diventato poi un film nel 2004.

È la storia di tre bambini la vigilia di Natale, imbarcati su un treno con direzione Polo Nord, alla scoperta di Babbo Natale.

8. Gremlins

Pochi giorni prima di Natale il giovane ragazzo Billy trova in un negozio di cianfrusaglie un bizzarro animaletto peloso e adorabile in grado di pronunciare qualche parola.

Il bizzarro animaletto, però, ribattezzato Gizmo, causerà più problemi di quanto si può immaginare

7. Il figlio di Babbo Natale

Il film di animazione creato dalla Sony Pictures Animation e girato con l'uso della computer grafica, è uscito nel 2001.

È la storia di Steve, il figlio maggiore di Babbo Natale, e delle varie peripezie che deve affrontare per poter consegnare tutti i regali che ha sulla slitta.

6. Nightmare Before Christmas

È un altro film d’animazione, ideato e prodotto da Tim Burton.

Jack Skeletron (uno scheletro ndr) viene risucchiato in una nuova città a lui sconosciuta, piena di lucine e neve, dove scopre per la prima volta il Natale.

5. Santa Clause

È la storia di Scott Calvin, un padre che si trova contrattualmente vincolato a diventare il Babbo Natale quando butta giù dal tetto involontariamente un altro Babbo Natale.

Convinto dal figlio a indossare il vestito e intraprendere questo lavoro, il titolo è un gioco di parole tra Claus (il nome inglese di Babbo Natale, Santa Claus) e Clause (letteralmente clausola, in quanto il protagonista dovrà sottostare, durante l'avventura narrata nel film, a una serie di clausole contrattuali).

4. Il Grinch

È la storia degli abitanti di Chinonsò, e di come la piccola Cindy, una bambina che ama il Natale, è riuscita a convincere il Grinch a non distruggere la festività delle feste.

3. Love, Actually

Una storia corale ambientata i giorni prima di Natale.

La trama non è altro che un trama è un intreccio di relazioni e di amori ambientata a Londra con un ricco cast, tra cui Hugh Grant, Colin Firth e Keira Knightley

2. Elf - Un elfo di nome Buddy

Un uomo, adottato anni prima da uno degli elfi di Babbo Natale, dopo essere stato trasportato per errore al Polo Nord quando era ancora bambino, abbandona il laboratorio dei giocattoli e si reca a New York, per mettersi alla ricerca della sua famiglia.

1. Mamma, ho perso l’aereo

Al primo posto della classifica come film natalizio per eccellenza c’è il grande classico Mamma, ho perso l’aereo.

La numerosa famiglia McCallister si sta preparando per una vacanza di Natale a Parigi, dimenticandosi però a casa Kevin, il figlio minore.

Sembra un sogno, ma i guai per Kevin arrivano presto e si troverà costretto ad affrontare i banditi del rubinetto, i ladri che hanno preso di mira la casa il giorno della viglia di Natale.