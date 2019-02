Gwyneth Paltrow lancia una serie Netflix in cui parlerà con medici, ricercatori e professionisti di salute, benessere e bellezza

Gwyneth Paltrow arriverà su Netflix.

È stato infatti annunciato che con il suo marchio di benessere e lifestyle, Goop, collaborerà con la piattaforma di streaming per una nuova serie.

Secondo vari rumors, la serie attualmente senza titolo sarà composta da episodi di 30 minuti con protagonista Gwyneth, Elise Loehnen, chief content officer di Goop, e altri redattori dello stesso.

Gli episodi riguarderanno vari argomenti relativi alla salute e allo stile di vita associati al marchio.

«Gwyneth è una persona molto visiva e tattile, la qualità di tutto ciò che produciamo è molto importante per lei - ha detto Elise a Variety - È sempre alla ricerca di spazi bianchi, che si tratti di sviluppare prodotti fisici o di pensare ai contenuti: con questa serie penso che veda l'opportunità fare cose potenzialmente dirompenti».

Per i lettori della rivista di stampa trimestrale di Goop, tuttavia, la serie avrà un costo: la produzione sarà sospesa fino all'uscita della serie Netflix, prevista per l'autunno 2019.

Cos'è Goop?

Goop è una società di proprietà dell'attrice Gwyneth Paltrow, lanciata come "lifestyle brand" nel settembre 2008, e che si è evoluta da newsletter settimanale con consigli sulla salute e il benessere, a un vero e proprio stile di vita per moltissimi lettori.

Sul sito web lo slogan dice: «Noi crediamo che le piccole cose contino, che il buon cibo sia il fondamento dell'amore e del benessere, che la mente, il corpo, lo spirito siano inestricabilmente collegati, e che abbiamo più controllo su come esprimiamo la nostra salute di quanto non comprendiamo al momento».

E ancora: «Crediamo anche nell'acquistare meno cose ma che siano cose migliori, ed è per questo che realizziamo e curiamo prodotti incredibili, tra bellezza, moda, benessere e casa».

Goop si è infatti anche espanso nell'e-commerce, collaborando con marchi di moda, lanciando negozi pop-up, tenendo un "summit wellness" e lanciando una rivista trimestrale.

Ora Goop è entrato anche nel mondo dello streaming e delle serie tv.