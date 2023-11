Da Dirty Dancing a Beverly Hills 90210: 13 film e serie tv da vedere assolutamente nella vita (soprattutto se siete Gen Z)

Ogni epoca ha i suoi classici. E i classici - non si chiamano così a caso - meritano di essere visti (o rivisti) in ogni epoca. Perlopiù se affrontano tematiche raccontate in modo sempre attuale. Vale per i libri e vale anche per il cinema e la tv. Ecco perché abbiamo selezionato film e serie tv da vedere assolutamente - tutti, nella vita, e in special modo la Generazione Z, che in questo modo avrà delle vere epifanie su alcuni dei meme e delle citazioni che vedono ovunque e magari ripetono senza conoscerne l'origine.

Parlando con qualche giovanissimo, infatti, non è raro veder stringere gli occhi su titoli come Friends, La tata, I Goonies, Breakfast Club… a cui, a domanda “non l’hai mai visto?” segue un “no, cos’è?” che fa sciogliere le ginocchia a chi con quei titoli è cresciuto.

Ecco. Abbiamo voluto riunire in questo pezzo alcuni dei titoli imprescindibili. Quelli che, anche se risalgono a prima della vostra nascita o quasi, sarebbe bene appartenessero al vostro bagaglio culturale.

Non solo: vedrete che vi divertirete un sacco e alcuni potrebbero rientrare anche tra i vostri nuovi preferiti.

Ce ne sarebbero stati tantissimi, da la saga di Indiana Jones a quella di Ritorno al futuro, ma anche Rocky, Alien, Lo squalo… ma su quelli la speranza è che non ci siano totali lacune. Bene, possiamo iniziare.

13 film e serie tv da vedere assolutamente se siete Gen Z

Dirty Dancing

La storia estiva tra il sexy maestro di ballo - animatore Johnny (Patrick Swayze) e la ragazza perbene Baby (Jennifer Grey), in vacanza nelle Catskill Mountains con la sua famiglia, è stato il Cinquanta sfumature di grigio degli anni ’80. Per generazioni, qualsiasi occasione di ballo tra millennials è stata buona per tentare la celebre mossa finale dell’angelo con scarsissimi - se non disastrosi - risultati.

Beverly Hills 90210

Chi ti piace: Dylan o Brendon? Steve o David? Kelly o Brenda? Donna o Andrea? Li hanno messi sulle t-shirt, sulle cicche, sulle tazze, sui profumi... Avevamo gli zaini, i poster, le bambole... Nemmeno Stranger Things ha avuto un merchandising paragonabile. Volevamo essere loro, anche se loro frequentavano un liceo al sole della California ed erano cool nei loro jeans a vita alta, mentre noi prendevamo il pullman per raggiungere in tuta un liceo da qualche parte nella nebbia della campagna padana. La loro vita era piena di menate, ma anche la nostra. E regalano dei pomeriggi meravigliosi.

Mean Girls

Mean Girls è un film del 2004. Non preistoria. Ci trovate molta fauna liceale di ieri, oggi e domani: snob, underground, nerd, normali etc. Ci trovate Lindsay Lohan, che di per sé è un classico dell’immaginario degli scorsi anni, ma anche Rachel McAdams nei panni dell'altezzosa Regina George. Amori, gelosie, ripicche e trasformazioni, sono gli ingredienti della più classica delle teen comedy, che molto ha insegnato e insegnerà a chi vuole cimentarsi col genere.

Breakfast Club

La storia dell’assortito gruppo di ragazzi che si trova a trascorrere insieme un momento di punizione a scuola, finendo per contaminarsi (in positivo) l’un l’altro e aprendosi verso un futuro diverso, racconta l’adolescenza, l’amicizia e la curiosità di un’età unica. “… pensiamo che lei sia proprio pazzo a farci scrivere un tema nel quale dobbiamo dirle cosa pensiamo di essere. Che cosa gliene importa? Tanto lei ci vede come vuole” viene detto sul finale nel tema che i ragazzi devono consegnare come compito delle ore trascorse. Uno schiaffo della generazione più giovane verso quella precedente, che anche oggi ha tutto il suo perché.

Romeo+Giulietta

Iconograficamente il film più stiloso degli anni ’90, nonché quello con una Leonardo DiCaprio da mancare il fiato in versione ragazzo poster, Romeo+Giulietta è cinema allo stato puro e originalità. C’è la musica, c’è il romance, c’è la vendetta, c’è Shakespeare integrale ma lavorato in formato videoclip (proprio quando i videoclip facevano scuola). È un film che, visto una volta, si rivede ciclicamente.

Il quinto elemento

La fantascienza negli anni ’90 è passata dai capelli orange-fluo di una giovanissima Milla Jovovich (pazzesca), poi divenuta una delle eroine action più iconiche della nostra epoca, e dai look al limite col trash (soprattutto rivedendolo oggi) degli altri personaggi, che però hanno reso Il quinto elemento un cult generazionale. È un film sopra le righe, che ha fatto tanto discutere, ispirato alla fantascienza francese, che Besson anni dopo ha omaggiato di nuovo in Valerian e la città dei mille pianeti (uscito nel 2017).

Dawson’s Creek

Da dove partire a spiegare Dawson’s Creek a qualcuno che non l’ha mai visto? Ci sono quattro amici in pieni deliri ormonali, che si girano tra di loro e nel mentre si riempiono di paranoie, ogni tanto con qualche incursione esterna. I quattro sono James Van Der Beek nei panni del “vorrei diventare come Spielberg” Dawson, il suo primo amore Joey Potter, interpretata da Katie Holmes, l’amico traditore Pacey (un Joshua Jackson per cui sfido qualcuno a non tifare in questo triangolo) e l’elemento di disturbo Jen (Michelle Williams). Non aver visto Dawson’s Creek è essersi persi per strada un pezzo di storia della tv.

Scrubs

Mentre ci sono serie tv o film, comunque imprescindibili, che nel tempo sono rimasti più legati all’epoca della loro creazione, Scrubs è invecchiata benissimo, anche rivista oggi. Nove stagioni, ricche di episodi brevi (20 minuti) uno più divertente dell’altro. Solo The Office, secondo noi, è riuscita a eguagliare una simile costanza di divertimento e legame coi personaggi per così tanto tempo.

Ghostbusters

Attorno ai Ghostbusters è stato costruito un immaginario che è impossibile non conoscere anche se siete nati tipo oggi. Ma il film lo avete visto davvero? Nonostante gli effetti speciali rudimentali, Ghostbusters è un classico della comicità, con un cast incredibile e una capacità d’intrattenimento che fa ancora invidia ai più danarosi blockbuster di genere.

I Goonies

Per chi è nato negli anni ’70-’80, I Goonies è una sorta di film feticcio, di cui si conoscono a memoria e si recitano in compagnia intere scene. Ci sono un mondo no-smartphone e un'avventura pazzesca senza fronzoli di post-produzione, incantevole ancora oggi da condividere in compagnia. Se non lo avete mai visto e dovete scegliere un film da guardare questo Natale in famiglia, provate con questo.

Ragazze nel pallone

Non sappiamo quanto oggi sarebbe “politicamente corretto” fino in fondo girare un film come Ragazze nel pallone, ma non averlo avuto sarebbe stato un vero peccato. Titolo per eccellenza quando si parla di “ragazze pon pon”, il film con una giovanissima Kirsten Dunst è un mix di gonnelline svolazzanti e cliché, tutto da ridere. Un grande classico slapstick di inizio duemila.

Friends

Uno dei motivi che ci ha spinto a scrivere questo pezzo è stato scoprire, dopo la prematura scomparsa di Matthew Perry-Chandler, che molti giovani di Friends avevano sentito parlare, ma che in fondo non ne avevano vista nemmeno una puntata. Le otto stagioni di Friends sono in streaming su Netflix, approfittatene. I sei amici e coinquilini parlando tra loro e confrontandosi ci hanno raccontato di tutto, dal lavoro all’amore. Abbiamo vissuto con loro il passaggio dai 25 ai 30 anni e compreso che “famiglia” è il nucleo che ti accoglie facendoti sentire a casa.

Girlmore girls - Una mamma per amica

Italianizzato Una mamma per amica, ha avuto un recente revival più per il piacere delle generazioni di telespettatori a cui ha fatto compagnia per tantissimi pomeriggi di tv e divano, che non per acchiappare nuovo pubblico. L'invidiabile rapporto madre-figlia tra Lorelai (Lauren Graham) e Rory (Alexis Bledel) Gilmore, il tono vorticoso delle loro conversazioni - d’altronde è stata scritta da Amy Sherman-Palladino, oggi famosa per La fantastica signora Maisel - e i loro mille riferimenti alla cultura pop sono i motivi per cui vederla e rivederla anche oggi.

