L'offerta Sky si fa sempre più ampia: ora gli abbonati possono vedere anche film e serie di Mediaset Premium. Ecco cosa guardare ad Agosto e Settembre

Il pacchetto Sky si è arricchito di un'ulteriore offerta: i canali Mediaset Premium di cinema e serie.

Traduzione: tantissimi successi cinematografici e show televisivi in più - oltre alla sostanziosa libreria di film e serie tv già disponibile tra Sky Cinema, Sky Atlantic e i canali Fox - tra cui scegliere.

Per questo abbiamo pernsato di venirvi in aiuto con una selezione di lungometraggi e serie da non perdere tra agosto e settembre.

Ce n'è per tutti i gusti, tra romance e commedia, thriller e biopic, fantasy e fantascienza: ecco la nostra top ten di cosa vedere sui canali della piattaforma Sky.

(Continua sotto la foto)

Jukai (Sky cinema)

Perché iniziare con un horror? Considerato - soprattutto dagli americani - il genere dell'estate (la stagione duante la quale tutti bramano qualche brivido), in questo particolare caso offre vari incentivi, non ultima la presenza del bellissimo Taylor Kinney (l'ex di Lady Gaga) in veste di co-protagonista.

Horror e thriller psicologico assieme, Jukai - La foresta dei suicidi segue la bionda Sara nel suo peregrinare denso di soprassalti e corse trafelate in un bosco giapponese dove la gente si reca con l'intento di suicidarsi.

La giovane (interpretata dall'accattivante Natalie Dormer di Il trono di spade) spera di ritrovare ancora viva la gemella Jess (sempre lei ma con la parrucca), ma è destinata a finire in un incubo di paranoia, sensi di colpa, manie di redenzione e... fantasmi ostili.

Paura non ne fa molta ma l'esplorazione del legame che unisce le sorelle, effetti speciali artigianali e la chimica tra le star televisive bastano e avanzano.

Kingsman - Il cerchio d'oro (Sky cinema)



In prima tv assoluta, il sequel della spy story britannica che ha lanciato il belloccio Taron Egerton è ricca di star hollywoodiane, humour inglese, azione, sorprese e hotness.

L'ex teppista Eggsy, diventato - grazie al mentore che tutti vorremmo (Colin Firth) - una spia modello sexy e scaltra, affronta una nuova cospirazione, ordita da una pazza scatenata (Julianne Moore) che ha diffuso nel mondo droghe potentissime e mortali e ora ricatta tutti.

Eggsy si imbatterà nei membri di un'altra Intelligence (ma più tamarra: la sua distribuisce alle sue spie nomi ispirati ai Cavalieri della Tavola rotonda, questa opta per i nomi di alcolici e cocktail), ritroverà un amico perduto e si farà nuovi alleati (Channig Tatum e Halle Berry con una pettinatura deliziosa).

Chiamami col tuo nome (Sky cinema)



Film rivelazione di quest'anno, vincitore di un Oscar (miglior sceneggiatura non originale a James Ivory), il coming of age del giovane e sensuale Elio (il lanciatissimo Timothée Chalemet) alla prese con il risveglio della sessualità (a farne le spese una sfortunata ragazza, una pesca, un universitario bellissimo interpretato dal biondo Armie Hammer) debutta su sky il 21 settembre.



La storia intellettuale e garbata firmata da Luca Guadagnino segue Elio e Oliver - il pupillo del suo colto e illuminato padre - nel gioco d'amore a cui fa da sfondo la bucolica campagna del Cremasco, tra sfiorarsi fugaci, avances impercettibili e tutta la nostalgia del mondo.

C'è chi lo considera un capolavoro.

Vittoria e Abdul (Premium cinema)

La divina Judi Dench torna a vestire i panni di una reale britannica ed è, semplicemente, splendida.

Sontuoso ed elegante biopic firmato Stephen Frears (un nome una garanzia, suoi Le relazioni pericolose e The Queen - La regina), segue gli ultimi anni del lunghissimo regno della Regina Vittoria, trascorsi, prima della morte, in compagnia del suo segretario personale, l'attraente e giovane indiano Abdul (come biasimarla).

Vittoria e Abdul è la storia, affascinante, di un amore tardivo che portò a un conflitto di corte fatto di gelosie e invidia, colpa le confidenze perfino inopportune, un'affetto smodato e regali onerosi offerti dalla anziana regina al giovanotto.

Nel cast anche il bravissimo Eddie Izzard, eccezionale comico inglese transgender.

The Affair (Sky Atlantic)

Osannata serie che può contare su interpreti sempre bravi - sopra tutti i talentuosissimi britannici Ruth Wilson e Dominic West camuffati da americani - alle prese con relazioni complicate e dolorose.

The Affair, mix di dramma, romance, thriller psicologico e noir, torna con gli episodi inediti della quarta stagione dal 29 agosto.

Dopo una prima stagione incentrata sulla relazione extraconiugale tra la cameriera Alison e l'insegnante Noah e le successive che approfondiscono i rapporti con i rispettivi ex, la quarta annata sviscera il malcontento, la fragilità e la caducità dei rapporti.

Bonus: nei panni di Cole c'è Joshua Jackson, l'irresistibile Pacey di Dawson's Creek nonché ex di Diane Kruger.



Sharp Objects (Sky Atlantic)

Amy Adams è l'ultima di una lunga lista di premi Oscar dalla carriera prevalentemente cinematografica che migra al piccolo schermo scegliendo una produzione di alto livello.

Questa recentissima serie, prodotta dalla premiata rete via cavo americana Hbo e capitanata dal regista di Dallas Buyers Club e Big Little Lies Jean-Marc Vallée, debutta in Italia il 17 settembre.

Protagonista di questo thriller al femminile, la giornalista di nera psicologicamente instabile Camille, la quale, reduce da un soggiorno in clinica, si tuffa dell'orrore del dublice omicidio di due ragazzine immergendosi sempre più nell'oscurità mentre cerca di ricostruire il rapporto con la madre.

Black Sails (Sky Atlantic)

No, non è il remake della telenovela Cuore selvaggio, ma una delle serie più belle e appassionanti degli utimi anni.

Sky d'estate ti manda al mare anche con le maratone del weekend, riproponendo, per tutta la stagione, gli episodi delle quattro stagioni della esotica Black Sails.

Si potrebbe sbrigativamente ridurre a una serie sui pirati, ma c'è molto di più: amori traditori e passionali, amicizie che si trasformano in osteggaite relazioni gay, intrighi politici, lotte per la libertà e, ovviamente sì, ci sono un sacco di rudi e muscolosi pirati che depredano navi mercantili.

Spiccano, in questo cast corale, un variegato gruppetto di fighi da paura: per le più posh, c'è Toby Stephens (ricordate il Rochester della miniserie Jane Eyre con la menzionata Ruth Wilson? No? Correte a rimediare), per le amanti del selvaggio, il ruvido Zach McGowan (l'Eduardo Palomo della foto), per quelle che guardano solo gli esemplari perfetti, lo statuario Tom Hopper.

Romolo + Giuly (Fox)

Dal 17 settembre, questa miniserie originale italiana targata Fox ambientata nella nostra capitale illumina il resto del mondo sull'annosa rivalità tra Roma Nord e Roma Sud, sfruttando il canovaccio dell'immortale Romeo e Giulietta shakespeariani.

Anche qui ci sono due giovani innamorati (nel ruolo di Romolo c'è il co-creatore della serie Alessandro D'Ambrosi, Un medico in famiglia, mentre Giuly ha il volto di Beatrice Arnera, Tini: la nuova vita di Violetta) appartenenti a due famiglie rivali che si contendono il dominio della città, più una miriade di figure che cospirano e bramano per il potere.

Nel cast di questa commedia divisa in otto puntate da mezz'ora l'una, anche l'immarcescibile Francesco Pannofino di Boris e Fortunato Cerlino di Gomorra.

Lucifer (Premium Action)

Il Demonio è hot in tutti i sensi in Lucifer, serie americana amatissima (negli Stati Uniti era stata cancellata, ma Netflix ne ha comprate nuove stagioni dopo l'insurrezione di spettatrici... assatanate) che per protagonista ha proprio il Principe deli Inferi.

Dal 6 settembre Mediaset Premium programma la stagione più recente, la terza, dove Lucy si imbatte nientemeno che nel primo assassino, Caino, e ci stringe una sobria - si fa per dire - alleanza.

Lucifer è un procedural in salsa dramedy con un tocco di soprannaturale e tanto romance, nel quale il Diavolo, stufo di stare all'inferno, se ne va a Los Angeles e apre un club fighetto, dove indugia in sesso, alcol e vizi, il tutto con classe e soavità.

Il protagonista (il bel Tom Ellis) è, infatti, un vero gentleman, che finisce per raddrizzarsi causa cotta per la diligente detective Chloe.

Nelle nuove puntate dovrà lottare per non farsela soffiare, mentre cerca di risolverei suoi annosi problemi famigliari con Papà.

The 100 (Premium Action)

Un'altra prima Tv, la quinta stagione della serie postapocalittica The 100, in palinsesto dal 25 settembre.

Ambientata in una versione dell Terra devastata dalle radiazioni, questo show iniziato come una sorta di Signore delle mosche è via via diventato sempre più articolato, la narrazione divisa tra lotta per la sopravvivenza tra tribù riottose, dilemmi etici, profezie, e le coinvolgenti relazioni sentimentali dei protagonisti (la nostra coppia preferita resterà per sempre quella tra Octavia e il guerriero Lincoln, interpretato dal modello Ricky Whittle noto anche per American Gods (scoop! sarà tra gli ospiti della convention romana di Fantasy Events del 1-3 febbraio 2019, la The Gods Shadow Fanmeet-Skaikru ItaCon, dedicata ai seguaci dello show).

I nuovi episodi sono ambientati sei anni dopo gli eventi dell'annata precedente, dopo un altro devastante colpo inferto al pianeta e l'arrivo di nuove presenze ostili.