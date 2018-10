Blake Lively torna in tv con una nuova serie per Amazon Prime Vision incentrata sul mondo della moda (I know you love this, XOXO): ecco cosa se ne sa finora

Blake Lively è attualmente impegnata nella creazione di una serie televisiva per Amazon che ruota attorno a cosa c'è di buono, brutto e cattivo nell'industria della moda moderna. Non vi ricorda per caso un certo fashionalbe drama alla Upper East Side?

Non si tratterà di un revival di Gossip Girl, anche perché Leighton Meester aveva dichiarato di non voler tornare più nei panni di Blair Waldorf perché l'ambiente non era stato affatto sano per le attrici (**Leighton Meester commenta gli anni passati a Gossip Girl**)

Secondo The Hollywood Reporter Blake Lively lavorerà a stretto contatto con il servizio di streaming di Amazon per lo spettacolo super fashion che ancora però non ha un titolo preciso.

Blake Lively torna alla tv

Quelli che sentivano la mancaza di Blake Lively sui loro schermi televisivi sono ora rincuorati.

The Hollywood Reporter dice che Blake Lively è pronta a fare un gran ritorno in televisione - anche se dietro le quinte e non più come protagonista.

«[Blake] È una forza della natura: ambiziosa, intelligente e di talento - ha detto il direttore di Amazon Studios Jennifer Salke durante la notte, sorprendendo anche Lively, che non sapeva dell'idea di Salke di fare un annuncio così presto - Blake è a Roma, al momento dorme, ma quando si sveglierà troverà tutto questo» ha detto la direttrice al Vanity Fair New Establishment Summit nella scorsa serata americana (cioè in piena notte europea).

Di cosa parla la serie tv

I dettagli dello show televisivo a cui sta lavorando Blake Lively rimangono per il momento molto scarsi.

Si sa però che lo show avrà molto probabilmente una componente incentrata sullo shopping, e presumibilmente si potrà acquistare direttamente i pezzi dallo show - cosa che avremmo sperato si potesse fare anche quando Serena van der Woodsen indossava quel vestito giallo arruffato Ralph Lauren in uno degli appuntamenti con Dan Humphrey nella prima stagione.

Ma Amazon è cauto a riguardo, e la direttrice Jennifer Salke ha solo detto:

«La sceneggiatura dello show è eccellente e culturalmente rilevante e originale, ma creerà anche opportunità di merchandising; ma per ora non posso dire molto».