Torniamo a Monterey, tra le vicende e gli intrighi di un gruppo di mamme che nascondono un omicidio. Ecco cast, trailer e novità di Big Little Lies stagione 2

La seconda stagione di Big Little Lies è prevista in anteprima sull'emittente televisiva americana HBO il prossimo anno, ma nel frattempo, per la gioia di tutti i fan, si sta venendo a conoscenza di tanti nuovi dettagli grazie alle foto delle riprese e a qualche post su instagram.

Se siete pronti a tornare nel Monterey, ecco tutto quello che c'è da sapere sulla stagione 2; in modo da poter davvero prepararti per il ritorno di Madeline, Celeste, Bonnie, Renata e Jane.

(Continua sotto il post)

Un post condiviso da Nicole Kidman (@nicolekidman) in data: Apr 5, 2018 at 11:00 PDT

Big Little Lies 2: il cast



Le attrici riconfermate per la seconda stagione sono: Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Zoë Kravitz e Laura Dern; così come quasi tutti gli altri personaggi chiave della prima stagione.

Quali saranno invece le new entry?

Incontreremo il signore e la signora Howard, genitori di Bonnie, interpretati da Martin Donovan e Crystal Fox. Secondo il The Hollywood Reporter, Elizabeth Howard sarà "una madre dispotica ed emotivamente violenta".

Punta di diamante della serie tv è Merly Streep, che interpreterà il ruolo della madre di Perry Wright - perparatevi, anche la seconda stagione sarà piena di drammi in casa Perry.

La prima apparizione di Merly Streep nei panni di nonna Perry è arrivata da instagram, più precisamente dal profilo di Nicole Kidman, con una foto della "sua" bella famiglia.

Ci sarà anche l'attore Douglas Smith che interpreterà Corey Brockfield, un eccentrico surfer.

Che ci siano nuovi intrighi amorosi in arrivo?

Il trailer e la trama di Big Little Lies 2



Il videoclip mostra una carrelata di immagini delle prossime serie tv della HBO per il 2019, tra cui appunto Big Little Lies.



In questa nuova stagione, con 7 episodi, si continuerà a esplorare la malignità delle menzogne, la durabilità delle amicizie, la fragilità del matrimonio e, naturalmente, la questione della genitorialità.

Più personaggi avranno a che fare con la morte di Perry, e con la necessità di superare un evento che altera la vita.

In breve: le cose potrebbero diventare un po' caotiche.

Merly Streep, nella veste di Mary Louise, indagherà sulla morte del figlio, portando un po' di scompiglio tra la vedova Perry e le altre madri.

Un post condiviso da Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) in data: Giu 4, 2018 at 5:05 PDT

La paga delle attrici



Nel gennaio 2018, The Hollywood Reporter ha riferito che Kidman e Witherspoon avrebbero ricevuto 1 milione di dollari per ogni episodio girato; un enorme aumento di stipendio per entrambe le attrici che secondo quanto riferito guadagnavano tra $ 250.000 e $ 350.000 dollari per episodio nella prima stagione.

Merito della popolarità raggiunta dalla serie tv.