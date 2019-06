Una di quelle meravigliose case sulla spiaggia della serie tv Big Little Lies è in affitto: ecco dov'è, come fare a prenotare e quanto costa

Oltre che per le sue tematiche forti, per un cast da urlo, e per quattro Golden Globes, per cos’altro è famosa la serie tv Big Little Lies?

Le case delle protagoniste.

Il New York Times le ha addirittura descritte come “Il miglior porno immobiliare della televisione”.

Bene: da oggi quelle case possono essere affittate da chiunque.

Quanto costa e in quanti ci si sta?

Immaginando che le case di Big Little Lies abbiano un costo elevato tanto quanto gli stipendi delle attrici (tra cui Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, Shailene Woodley, Zoë Kravitz, e ora anche Meryl Streep), la prima domanda che ci facciamo è: quanto dobbiamo spendere per poter dormire in una di quelle bellissime ville sulla spiaggia?

La casa di Madeline, interpretata da Reese Witherspoon, in cui vive con il marito Ed e le due figlie Abigail e Chloe, è disponibile per 3mila euro a notte (fino a un massimo di 5mila euro nei periodi di alta stagione).

Il tutto tramite l’agenzia Malibu Luxury Vacation Homes.

La casa ha sette camere da letto matrimoniali e otto bagni, e si espande per un totale di 6mila metri quadrati.

Dove? Se siete familiari con lo show e credete che la risposta sia Monterey, vi sbagliate.

Anche se quella è la città di ambientazione della serie, Big Little Lies è girato in California e la casa si trova nei dintorni di Malibu Beach, più precisamente al 30760 di Broad Beach Road.