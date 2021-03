Tradizione, passione, sostenibilità e made in Italy. Ecco Cibelle Experience, tessuti semplicemente belli per la casa

Nasce dalla passione per i ricami e dall'amore per la sua famiglia la storia e il successo di Cibelle Experience. Un'azienda che si è tramandata di generazione in generazione e pur modificandosi nel tempo è rimasta fedele ai suoi valori più autentici.

Ascoltando i racconti della nonna paterna Raffaella Gemiti, oggi alla guida dell’azienda, ha scoperto l’amore per il ricamo. E proprio questo amore l’ha spinta a continuare, oggi, questo viaggio di vita, prima ancora che di lavoro.

C’è un filo sottile che unisce il suo destino a quello della Cibelle Experience.

Tutto inizia - e oggi continua - nella sua Puglia, ad Andria, quando Raffaella era solo una bambina. Tra le mani esperte della nonna, i tessuti sembravano grandi tele bianche e luminose, e il suo pennello era un ago con un filo, grazie al quale ricamava e quindi raccontava storie preziose ingabbiate su un manto di lino delicato.

Cresciuta ascoltando storie cucite da mani capaci di custodire saperi e tradizioni, Raffaella, crescendo, si è resa conto di quanto il suo tempo da bambina, tra giochi e ricami, sia stato tempo prezioso e privilegiato.

Ricorda ancora l’eco dell’esclamazione di chiunque guardasse i lavori della nonna: “Ci Belle!”, ovvero "Che bello! Che bellezza!" in dialetto locale. In queste due paroline, c'era tutta la meraviglia e lo stupore di cui solo la bellezza è capace.

Ci belle! Pronunciata in qualsiasi lingua del mondo, l’esclamazione trattiene tutta la sua delicatezza, l'amore, la dedizione e la passione che le è propria.

Un sentimento Sun sapere che dalla nonna è stata trasmessa a Raffaella. E un’eredità che lei stessa ha deciso di raccogliere e rendere immortale e allo stesso tempo ammodernare.

Così è nato CiBelle Experience, un brand che conserva in quello stesso filo da ricamo tutta la luce e la storia di una famiglia e della sua terra d’origine.

Il simbolo ricorda un fiore in cui si fonde l’ottagono del Castel del Monte, una corona di pietra che regna da secoli sulla città di Andria. Dov’è la preziosità delle cose semplici, il lusso dettato da quel less is more che scava verso l’essenziale la vera cifra stilistica.

Dalle mani della nonna a quelle del padre, fino oggi a quelle di Raffaella, nascono le collezioni di CiBelle che realizza tovaglie e tovaglioli in 100% lino ricamati a mano, runner di diverse dimensioni e decori.

E, ancora, sottopiatti in lino ricamato, tovagliette breakfast e poi grembiuli, teli da bagno... In tutte le collezioni CiBelle c’è il tocco che serve per dare luce e aggiungere una elemento di sobria eleganza a ogni tavola, ambiente e circostanza. Per rendere ancora più speciali i momenti trascorsi in compagnia degli amici più cari e dei familiari…

"Perché la felicità, se non è condivisa, non è felicità", come ricorda spesso Raffaella Gemiti.