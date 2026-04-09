Il bicarbonato è l'alleato indispensabile per ottenere il bucato soffice e profumato che ci meritiamo

Capita anche a voi di aprire la lavatrice per recuperare i panni appena lavati e pensare che qualcosa, forse, è andato storto? Sì, certo, i capi sono puliti ma non hanno quel buon di bucato appena fatto. Inoltre gli asciugamani grattano come carta vetrata e la lavatrice sa di chiuso. Eppure avete usato detersivo, ammorbidente, e magari anche una dose generosa di profumo.

Ecco il punto: spesso non serve aggiungere l’ennesimo prodotto miracoloso, ma usare bene un ingrediente che avete già in dispensa: il bicarbonato di sodio. Un alleato davvero prezioso. A patto di sapere esattamente a cosa serve e come dosarlo, perché, no, non sostituisce il detersivo e, sì, può dare problemi se usato a caso.

Perché mettere il bicarbonato in lavatrice cambia il bucato

Il bicarbonato non lava da solo, ma crea le condizioni giuste perché il detersivo lavori meglio: macchie e sporco si staccano più facilmente e serve meno detersivo. Allo stesso tempo il bicarbonato aiuta ad ammorbidire, quindi i tessuti risultano meno rigidi, in particolare asciugamani e lenzuola.

Altro superpotere: neutralizza i cattivi odori. Funziona benissimo su sudore, sull'odore di muffa tipico dei capi rimasti troppo nel cesto e sull'odore di umido degli asciugamani. Non li copre con una fragranza, li attenua davvero.

Su calcare e lavatrice, invece, facciamo chiarezza: il bicarbonato può limitare in parte la formazione di depositi, ma non è il vero anticalcare della situazione. Per sciogliere il calcare già formato servono prodotti acidi, come aceto o acido citrico.

Come usarlo bene: dosi, dove metterlo, quando funziona di più

Regola oro: il bicarbonato è un potenziatore, non un detergente. Continuate a usare dunque il vostro detersivo abituale, magari riducendo leggermente le dosi.

Per un bucato di circa 5 kg:

- aggiungete un cucchiaio colmo di bicarbonato, circa 25 g, nel cestello o nel cassetto del detersivo;

- scegliete un programma tra 30 e 60 °C.

Per capi sportivi o molto maleodoranti:

- un cucchiaio nel lavaggio, come sopra;

- un secondo cucchiaio nel risciacquo finale, nel vano dell’ammorbidente, se volete un boost anti-odore.

Se avete una lavatrice da 7/8 kg e la riempite bene, potete arrivare a due cucchiai totali. Una quantità maggiore è inutile: rischiate solo di lasciare residui alcalini sui tessuti.

Dove metterlo:

- nel cestello se volete concentrarvi su odori e sporco, a contatto diretto con i capi;

- nel cassetto del detersivo se usate cicli lunghi o eco e preferite che si sciolga gradualmente;

- nel vano ammorbidente, ma solo quando lo usate al posto dell’ammorbidente, per una biancheria più neutra, utile per pelli sensibili.

Bicarbonato come spa per la lavatrice

La lavatrice stessa beneficia del bicarbonato, soprattutto se presenta cattivi odori. Una volta ogni uno o due mesi occorre fare un trattamento d'urto:

- versate 100-150 g di bicarbonato direttamente nel cestello vuoto;

- avviate un ciclo lungo ad alta temperatura;

- lasciate lo sportello socchiuso dopo il lavaggio, così interno e guarnizioni si asciugano.

Per guarnizioni e cassetto del detersivo potete usare una soluzione di acqua tiepida e bicarbonato e passare un panno, poi risciacquare. Non è la bacchetta magica contro il calcare incrostato, ma aiuta a mantenere l’odore più neutro e l’interno della macchina un po’ più pulito, soprattutto se vivete in città umide.

Bicarbonato + aceto: una coppia che funziona, se non li fate litigare

Il trucco virale dice di mettere bicarbonato nel cestello e aceto bianco nell’ammorbidente per un bucato "da pubblicità". Funziona ma con alcuni accorgimenti.

Il bicarbonato è basico mentre invece l'aceto è acido. Se li mescolate insieme, in una ciotola o nello stesso vano, reagiscono tra loro, fanno schiuma e si neutralizzano. Vi ritrovate con acqua, anidride carbonica e sale che non lava né decalcifica particolarmente.

Meglio usarli in sequenza:

- in lavaggio, con il detersivo, mettete il bicarbonato (un cucchiaio, due se il carico è grande e molto sporco);

- nel risciacquo finale usate aceto bianco o, ancora meglio, una soluzione di acido citrico al 15-20 per cento nel vano ammorbidente, intorno a 100-200 ml.

Così il bicarbonato aiuta a lavare e deodorare, l’aceto o il citrico sciolgono parte del calcare fresco e funzionano da ammorbidente naturale, lasciando asciugamani più morbidi e meno patinati di profumo sintetico.

Attenzioni, limiti e dubbi frequenti

Il bicarbonato non è per tutti i capi. Evitatelo su lana, seta e tessuti molto delicati: sono fibre sensibili agli alcali e sul lungo periodo possono rovinarsi. Attenzione anche ad alcuni capi tecnici ultra performanti, dove i trattamenti di superficie potrebbero risentirne. Sempre leggere le etichette.

Per le pelli sensibili può essere un alleato, perché vi permette di ridurre ammorbidente e profumi intensi. Ma anche qui vale la misura: se esagerate con le quantità, i residui alcalini possono irritare. Se notate prurito o secchezza, diminuite i cucchiai e fate un risciacquo in più.

Qualche risposta ai dubbi classici:

- Potete usare solo bicarbonato al posto del detersivo? Per veri capi sporchi no, non basta. Può andare per stracci o lavaggi leggerissimi, ma non per biancheria intima o abbigliamento.

- Rovina la lavatrice? Usato nelle dosi giuste no, anzi aiuta un minimo la manutenzione. L’importante è non esagerare.

- Va bene il bicarbonato alimentare del supermercato? Sì, se è bicarbonato di sodio puro.

Alla fine si tratta di trasformare un ingrediente low cost in un alleato chic: bucato più fresco, meno odori, lavatrice ben funzionante e una routine un po' più green. Vale la pena provare già dal prossimo ciclo, che dite?