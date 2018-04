Le piastrelle sembrano semplici e pratiche, in realtà nascondono un grandissimo potenziale decorativo. Ecco qualche idea originale per usarle in casa

Quando pensiamo alle piastrelle la nostra mente va immediatamente alla loro praticità e funzionalità e agli ambienti del bagno e della cucina, in cui spesso sono relegate. In realtà questo tipo di rivestimento è molto più flessibile di quello che sembra.

Le piastrelle, grazie alle varietà di fantasie e materiali, possono permetterci di ravvivare l'ambiente, personalizzando qualsiasi parte della nostra casa. Ecco a voi qualche idea per usare le piastrelle in dieci modi un po' originali.





Dividere gli ambienti

In una stanza come il bagno ogni spazio ha una sua funzione precisa: le piastrelle possono definire queste funzioni in modo originale se si limita il rivestimento ad una sola zona (come l’area del lavabo).

Photo credit: ragno.it

Piastrelle al tappeto

Non è frequente trovare un pavimento ricoperto a piastrelle in salotto. Se l'idea vi stuzzica e volete prendere una decisione un po' più audace, provate a posare le piastrelle della fantasia che preferite a mo' di tappeto e non dovrete più preoccuparvi delle macchie.

Photo credit: marazzi.it

Sulla vasca da bagno

Per creare un effetto di spazio continuo non limitate il rivestimento ai pavimenti: scegliete delle piastrelle d'impatto e proseguite rivestendo con le stesse piastrelle anche la vasca da bagno.

Photo credit: ikea.com





Dietro gli scaffali

In cucina, dietro lavandino e fornelli, le piastrelle sono un must (e salvano i nostri muri dagli schizzi di sugo). Ma perchè fermarsi? Rivestite con le piastrelle anche il retro di scaffali aperti o con ante in vetro, per dare alla vostra cucina un po' di colore.

Photo credit: pophamdesign.com

In camera da letto

E chi l'ha detto che le piastrelle sono fredde e in camera da letto non ci vanno? Basta trovare il modo giusto: un'idea originale è utilizzarle per definire la testiera del letto e dare un tocco personale alla stanza.

Photo credit: pophamdesign.com

Sui banconi

Se siete fan della facilità con cui si puliscono le piastrelle (soprattutto in un ambiente come la cucina) potreste pensare di rivestirla tutta, compresi i banconi e i piani da lavoro.

Photo credit: francescodemaio.com

Doccia in risalto

Scegliere un punto focale di un stanza è importante, anche per il bagno. Perchè non farlo puntando tutta l'attenzione sulla nostra doccia?

Photo credit: marazzi.it

Pura decorazione

Ormai abbiamo capito che le piastrelle non sono solo un rivestimento pratico. Se vi siete innamorati di una piastrella in particolare, con una certa fantasia, niente vi trattiene dall'utilizzarla come puro ornamento.

Photo credit: pophamdesign.com

Su e giù

"La vita è fatta a scale" e se ne abbiamo in casa, tanto vale rendere più piacevole tutto quel salire e scendere. Anche i gradini possono diventare un elemento decorativo.

Photo credit: tilegiant.co.uk

Tavolino da esterni

E se dopo tutte le ristrutturazioni vi sono avanzate delle piastrelle? È il momento del fai-da-te: basta rivestirci un tavolino da bistrot, ed ecco un arredo personalizzato per il balcone.

Photo credit: shopterrain.com