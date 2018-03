La pellicola sulla storia vera della pattinatrice Tonya Harding è un tributo alla decade che ha segnato un’intera generazione, tra giacche di jeans, felpe colorate e accessori-logo

Basta guardare i primi fotogrammi di “I, Tonya” - il film di Craig Gillespie sulla storia vera della pattinatrice Tonya Harding, in uscita il 29 Marzo - per immergersi totalmente nei mitici anni ‘90, decade indimenticabile che ha segnato un’intera generazione, ora in pieno revival.

Un ritorno al passato che oltre a contaminare le passerelle, piace moltissimo a celeb e influencer che non perdono occasione per sfoggiare giacche di jeans, scarpe da tennis e felpe in acetato multicolor. Elementi ricorrenti anche in questa pellicola: gli outfit di Margot Robbie - nei panni della ribelle atleta americana - sembrano usciti dal guardaroba di una ragazza dell’epoca.

Se sulla pista indossa splendidi body dai toni accesi e iper decorati, nella vita quotidiana a farla da padrone sono i dolcevita, le bluse a righe colorate, i jeans a vita alta, le bomber jacket di piglio sportivo e quelle in pelliccia, risultato di un minuzioso lavoro di ricerca della costumista Jennifer Johnson.



Con il suo team, la costume designer ha recuperato diversi cimeli dai fan, ritagli dei tabloid britannici e tedeschi, fotografie e un vecchio documentario girato da un amico di liceo della Harding per il suo progetto di tesi. Lo step successivo è stato setacciare i mercatini dell'usato e il web per scovare capi vintage che rispecchiassero il più possibile gli originali.

L’intento è stato quello di mostrare sullo schermo lo stile autentico di Tonya Harding, ricostruendo in maniera fedele i costumi indossati durante le esibizioni - spesso reputati dai giudici di cattivo gusto - ma anche il suo abbigliamento quotidiano. «Non volevo rifarmi banalmente all’immaginario anni ‘90. Per farlo sarebbe bastato entrare in un qualsiasi store di Urban Outfitters - ha dichiarato la Johnson alla stampa americana - volevo invece che ogni elemento rappresentasse in modo vero e autentico il modo di essere di Tonya».



Detto, fatto. La Johnson ha ideato un guardaroba estremamente variegato, in grado di rispecchiare i cambiamenti e gli stati d’animo della pattinatrice, da quando è adolescente e succube delle scelte “stilistiche” di sua madre (i costumi delle sue esibizioni sono cuciti a mano da quest’ultima) a quando inizia a essere indipendente e a potersi permettere la sua borsa Louis Vuitton, gli orecchini Chanel o una bella giacca di pelle.



Tra le oltre 100 mise realizzate dalla Johnson, lo shearling coat riveste un ruolo chiave «Si tratta di un capo che incarna davvero il successo di Tonya. Con quella giacca, il dolcevita e i jeans appare determinata e padrona di sé. È questa la Tonya che adoro».



Sfogliate la gallery per scoprire le proposte moda anni '90 ispirate alla pellicola.

I, Tonya: le proposte moda ispirate ai look anni ‘90 di Margot Robbie ACNE STUDIOS Shearling jacket con zip e cinturini in pelle.

Credits: acnestudios.com



& OTHER STORIES Dolcevita stretch.

Credits: stories.com



TIFFANY & CO. Pendente in oro 18kt della collezione Paloma Picasso.

Credits: tiffany.it



DIESEL Jeans baggy a vita alta.

Credits: zalando.it



ISABEL MARANT Cintura in pelle.

Credits: net-a-porter.com

TIMBERLAND Sneaker in pelle proveniente da una conceria sostenibile con suola in gomma riciclata.

Credits: timberland.it



TRUSSARDI Felpa crop in tessuto stretch con inserti multicolor.

Credits: trussardi.com

CHANEL Orecchini in metallo dorato.

Credits: chanel.com

MICHAEL KORS COLLECTION Body ricamato con micro paillettes.

Credits: net-a-porter.com



J BRAND Pantaloni 5 tasche in misto cotone.

Credits: farfetch.com

BALMAIN Blazer doppiopetto dalla linea avvitata con maxi bottoni e spalle strutturate.

Credits: mytheresa.com



ARKET T-shirt in jersey.

Credits: arket.com



LOUIS VUITTON Bauletto Speedy 30 in tela monogram.

Credits: louisvuitton.com



STELLA MCCARTNEY Eco-pelliccia con chiusura a gancio e maxi collo.

Credits: farfetch.com



STRADIVARIUS Pullover a costine a righe.

Credits: stradivarius.com



GIANVITO ROSSI Stivaletti in suede.

Credits: mytheresa.com

/ 16 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...