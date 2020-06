Le zeppe in corda sono un must dell'estate e, una volta provate, non potrete più farne a meno, credete a noi! Ecco tutte le varianti da aggiungere subito in wishlist.

A proposito di scarpe l'estate porta sempre con sé una grande certezza: le zeppe in corda. Sono loro infatti le calzature estive che più di tutte le altre ci fanno subito venire in mente la bella stagione e soprattutto che assecondano appieno le nostre esigenze in termini di stile e comodità.

Sì perché le espadrillas nella loro versione più femminile e bon ton (ossia quella con lacci che circondano la caviglia), sono una vera e propria garanzia di glamour, sia al mare che in città.

Perfette con jeans, gonne e abitini (noi le adoriamo nella combo super chic con i vestiti midi, ad esempio) ma anche con shorts e pantaloni eleganti, e persino sotto al tailleur! Insomma gli abbinamenti vincenti sono tantissimi e sperimentarli tutti sarà inevitabile.

Ma su quali modelli orientarsi quest'anno per dare un twist a tutti i vostri look di giorno e di sera? Dalle zeppe di Castañer, le preferite in assoluto da star e influencer, alle varianti più originali giocate su accostamenti cromatici e combinazioni di pellami diversi.

A tinta unita o multicolor, alte o flat, aperte o chiuse, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Fate la vostra!

