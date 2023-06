Zero idee su come indossare le espadrillas in questa stagione? Ecco 5 abbinamenti, perfetti sia in vacanza che in città, che potete replicare.

Sono ormai diventate uno dei simboli dell’estate e senza di loro il guardaroba estivo non sarebbe davvero completo: la stagione delle espadrillas (qui trovate una selezione di proposte super cute) è appena entrata nel vivo.

E visto che da qui a settembre saranno al vostro fianco in mille e un’occasione, se non avete ancora individuato i vostri modelli del cuore, vi conviene subito rimediare.

Da una parte ci sono le classiche espadrillas flat, con la suola bassa in corda e la tomaia in tessuto; dall’altra ci sono le versioni lace-up con la zeppa: qualunque siano le vostre preferite, d’ora in poi potrete sbizzarrirvi con gli abbinamenti e inserirle in tutti i vostri look.

Come indossare le espadrillas senza rimpiangere sandali e sandaletti? Tutto dipende dal tipo di impegni che avete in agenda.

Per una giornata in giro per la città, un outfit fresco e colorato è sempre la scelta migliore. Potete indossare le vostre espadrillas con maxi dress stampato e qualche accessorio in paglia. Oppure fare al contrario, optare per un look total white, composto da jeans e canotta, e ravvivare il tutto con una borsa più eccentrica.

Se volete abbinarle in modo più raffinato, potete provarle con una minigonna e una camicia bianca o con una gonna midi e un top monospalla.

Quando arriverà il momento di andare in spiaggia, vi basterà invece sfoggiarle con shorts in denim e maglia in crochet multicolor per ottenere una mise estiva assolutamente impeccabile.

Se siete a caccia di nuove idee per l’estate, ecco 5 abbinamenti da cui potete prendere spunto.

Come indossare le espadrillas: 5 idee top per l'estate

Abito midi in lino stampato ALÉMAIS + Occhiali da sole color crema JIMMY FAIRLY + Mini secchiello in rafia con manico intrecciato COCCINELLE + Espadrillas con la zeppa in denim CASTAÑER

Credits: mytheresa.com/ jimmyfairly.com / coccinelle.com/ it.castaner.com/

Jeans cropped bianchi ARKET + Canotta in cotone Supima® INTIMISSIMI + Tropicalia Bag in formato mini con le frange MARNI + Espadrillas in crochet con i lacci ZARA

Credits: arket.com/ intimissimi.com/ courtesy of press office/ zara.com

Minigonna a righe MIU MIU + Camicia bianca cropped COS + Borsa in pelle a forma di mezzaluna OSOI + Espadrillas in pelle con profili in rafia TOD’S

Credits: farfetch.com/ cos.com/ luisaviaroma.com / tods.com

Gonna midi gialla con drappeggio SANDRO + Top monospalla in jersey TOTEME + Occhiali da sole cat-eye CELINE EYEWEAR + Espadrillas lace-up con la zeppa GUCCI

Credits: farfetch.com/ mytheresa.com/ farfetch.com/ gucci.com

Shorts di jeans con l’orlo sfilacciato LEVI’S + Top in crochet multicolor con le maniche a tre quarti FARM RIO + Cappello alla pescatora in paglia & OTHER STORIES + Espadrillas in suede verde con i lacci alla caviglia TORY BURCH

Credits: zalando.it/ farmrio.eu/ stories.com/ yoox.com