Dalla mattina alla sera, i pantaloni di velluto a coste sono il modello su cui puntare questa stagione



Pratici, funzionali ed incredibilmente chic, stiamo parlando proprio di loro: i pantaloni in velluto a coste. Si perché sono proprio loro i protagonisti indiscussi di stagione. Il velluto segna infatti l'abbassamento delle temperature, l'arrivo delle festività e di quel mood cozy di cui non abbiamo mai abbastanza. Le passerelle Autunno Inverno 2023 parlano chiaro: dai modelli più classici giocati sulle tonalità del nero e del blu, alle tinte più accese come il viola, l'arancione e il rosa, i pantaloni in velluto tornano come punto cardine dell'inverno.

Per chi si stesse chiedendo come abbinarli, vi aiutiamo noi. Provate a indossare una versione cargo per le vostre giornate in ufficio o per una passeggiata in città, mixandoli con maglioncini girocollo e stivali flat; puntate invece su modelli più eleganti con pinces frontali per la sera abbinati a una blusa e un blazer oversize. Bastano davvero pochi accorgimenti e il velluto sarà l'alleato perfetto in tutte le vostre scelte di look.

Cosa state aspettando allora? Le proposte di pantaloni a coste in velluto sono davvero tantissime quest'anno ma per aiutarvi a scegliere il modello più adatto a voi, abbiamo preparato una selezione ad hoc, tutta da scoprire. Lasciatevi tentare!

