Dalle tonalità effetto tramonto ai dettagli luminosi ispirati al mare, le manicure più belle dell’estate giocano con colori caldi, texture preziose e piccoli elementi decorativi. Ecco le unghie agosto più belle da scegliere in vacanza

Agosto è il momento perfetto per osare con la nail art: la pelle abbronzata valorizza le nuance più vivaci, mentre la voglia di vacanza invita a sperimentare look più creativi e spensierati. Dai grandi classici reinterpretati in chiave estiva alle decorazioni ispirate alla natura, le idee unghie per agosto sono tante e adatte a ogni forma e lunghezza dell’unghia.

La unghie di agosto puntano sulla luminosità

Tra i protagonisti assoluti della stagione ci sono i finish luminosi con effetti glazed, cromati e perlati che continuano a fare tendenza. Le tonalità oro, champagne e madreperla si abbinano perfettamente all’abbronzatura, mentre i colori pastello donano un’allure più romantica e delicata. Anche la french manicure cambia veste: la classica punta bianca lascia spazio a colori vitaminici, sfumature ispirate al tramonto e piccoli dettagli grafici. Per chi cerca ispirazione, ecco dieci idee nail art perfette per il mese di agosto.

Sunset nails: il tramonto sulle unghie

Una delle manicure più scenografiche dell’estate è quella ispirata ai colori del cielo durante l’ora dorata. Rosa, arancio, corallo e pesca si fondono in sfumature morbide che ricordano un tramonto sul mare.

Unghie agosto glazed donut nails

Ispirate alla celebre manicure diventata virale negli ultimi anni, le glazed donut nails puntano su una base nude ricoperta da un velo perlato luminoso.

French colorata: il classico in versione estiva

La french manicure si reinventa con punte colorate nei toni del blu mare, del giallo limone, del verde salvia o del rosa acceso.

Unghie agosto sea nails

Il mare diventa protagonista con decorazioni che richiamano onde, perle, conchiglie e trasparenze acquatiche. Le basi azzurre o lattiginose vengono arricchite da piccoli dettagli tridimensionali o pennellate effetto movimento.

Chrome nails dorate

Per chi ama una manicure più glamour, l’effetto cromato nelle tonalità oro o bronzo è una scelta sofisticata. Il finish metallico illumina le mani e crea un contrasto elegante con la pelle abbronzata.

Unghie agosto "fruttate"

Fragole, ciliegie, limoni e piccoli motivi tropicali portano sulle unghie tutta l’energia della stagione.

Latte nails: la manicure minimal dell’estate

Questa manicure dall’effetto pulito e luminoso valorizza ogni forma dell’unghia e si abbina facilmente a qualsiasi look, dal costume da bagno all’abito da sera.

Aura nails: sfumature soft e personalizzate

Le aura nails giocano con un effetto sfumato centrale che ricorda un alone di colore. Rosa, pesca, lilla o azzurro vengono applicati creando una transizione delicata.

Mediterranean nails

Blu intenso, bianco ceramica, rosso pomodoro e verde oliva: la palette mediterranea porta sulle mani il fascino delle vacanze italiane.

Minimal nail art per le unghie agosto

Linee sottili, micro punti, piccoli cuori o dettagli dorati dimostrano che non serve una decorazione complessa per rendere speciale una manicure.

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