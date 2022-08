Settembre è ormai alle porte e ripartire con il giusto glamour con questi abiti della nuova collezione di Zara sarà davvero un gioco da ragazze, provare per credere!

Sì, è tutto vero: il rientro in città dopo le vacanze non è mai facile da affrontare e la nostalgia del mare non se ne andrà per diversi mesi, non vi mentiremo. Ma per incoraggiarci/ incoraggiarvi vogliamo pensare anche al lato più divertente e stiloso della faccenda. Quale? Lo shopping, ovvio! Sì perché Settembre, da mese dei grandi inizi che si rispetti, si merita anche il guardaroba adeguato, giusto? E per andare sul sicuro la prima cosa da cui partire sono abiti e abitini. In pratica il capo jolly da giocarsi in tante, tantissime occasioni diverse.

Bene, che ne dite allora di cominciare con dei modelli "facili facili" di Zara? Il colosso spagnolo dell'abbigliamento per l'autunno ha in serbo - come sempre - tantissime novità cool a cui, ormai lo sapete fin troppo bene, sarà molto difficile dire di no. Ma per il momento ci "accontentiamo" di queste 10 varianti che ci sembrano assolutamente perfette nel periodo di passaggio da una stagione all'altra.

Dall'abito tunica fresco e easy, al midi dress con dettagli cut-out, dal monospalla in lino da sfoderare all day long, allo shirred dress in tulle floreale per un'iniezione istantanea di romanticismo. Dallo slip dress in tessuto satin super sexy, al mini abito argento dai riflessi metal per le serate più glamour, ecco a voi i dieci abiti che ci hanno colpito e affondato. Scegliete il vostro!



Tunica in cotone con perline ZARA

Credits: zara.com

Midi dress nero cut out ZARA

Credits: zara.com

Abito monospalla in lino ZARA

Credits: zara.com

Abito arricciato in tulle floreale ZARA

Credits: zara.com

Minidress silver con fiocco ZARA

Credits: zara.com

Abito lungo plissé ZARA

Credits: zara.com

Slip dress in tessuto metallizzato ZARA

Credits: zara.com

Abito a bustier ZARA

Credits: zara.com

Abito midi in lino bianco ZARA

Credits: zara.com

Slip dress lungo in satin ZARA

Credits: zara.com