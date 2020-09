Comodi, capienti e perfetti per darci quel tocco young and cool che non guasta mai: vi presentiamo gli zaini più stilosi della nuova stagione!

Che stiate per affrontare un "back to school" o un "back to work", poco cambia ai fini pratici. Quello di cui avete un disperato bisogno in questo momento è uno zaino nuovo per iniziare al meglio.

Tra le qualità che deve possedere a tutti i costi c'è che sia capiente a sufficienza per non dover lasciare a casa nulla di ciò che vi serve (e nemmeno il superfluo!), che sia comodo al punto giusto e naturalmente che sia super stiloso per dare un tocco davvero speciale a tutti i vostri look.

Per questo abbiamo stilato una lista di zaini per tutti i gusti da cui potrete prendere spunto prima dell'acquisto.

Dai modelli coloratissimi per chi non ha paura di osare, a quelli più sobri e raffinati per chi cerca qualcosa di classico e formale, fino alle varianti più "moda" che fanno impazzire le fashioniste più incallite.

Tra le tendenze più originali c'è anche quella di rispolverare "vecchi cimeli" del passato (lo zainetto di Sailor Moon, a nostro avviso, vince a mani basse!) e dar loro un'altra chance nel nostro guardaroba per un tocco funny assicurato.

Insomma non vi resta che scegliere il vostro zainetto preferito...e buon rientro a tutte!

Zainetto in pelle matelassé CHANEL

Credits: chanel.com

Zainetto in pelle martellata LA MARTINA

Credits: lamartina.com

Zaino rosa con cerniere gold MOSCHINO

Credits: moschino.com

Mini zaino in pelle bianca FURLA

Credits: furla.com

Zainetto in suede con le frange ZARA

Credits: zara.com

Zaino stampa cocco BALENCIAGA

Credits: net-a-porter.com

Zainetto in pelle cuoio ALVIERO MARTINI 1ª CLASSE

Credits: alvieromartini.it

Zaino stampa logo GUCCI

Credits: mytheresa.com

Zaino con borchie metallizzate LA CARRIE

Credits: lacarrie.it

Zaino in tela blu navy INVICTA

Credits: invicta.it

Zaino stampa animalier L'ATELIER DU SAC

Credits: atelierdusac.com

Zainetto in pelle stampata GUESS

Credits: guess.eu