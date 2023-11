Eh sì, gli abiti rossi ci fanno proprio battere il cuore. E questa è la stagione ideale per sfoggiarli da mattina a sera.

Sono declinati nel colore più trendy dell’autunno, sono una scelta azzeccata per dare un tocco grintoso e deciso a ogni look e saranno anche i nostri migliori partner in crime durante le prossime occasioni speciali in arrivo: vi bastano queste tre buone ragioni per regalarvi dei nuovi abiti rossi durante la prossima sessione di shopping?

Noi, non ce lo siamo fatte ripetere due volte e abbiamo già preparato una lista dei modelli che vogliamo subito nel nostro guardaroba.

In una stagione in cui il rosso regna sovrano praticamente ovunque (ve lo avevamo già anticipato qui), ci siamo lasciate conquistare dalle nuove proposte firmate dai nostri marchi del cuore e abbiamo deciso di giocare d’anticipo.

E del resto, sarebbe stato davvero difficile resistere alla tentazione.

In cima alla nostra lista dei desideri ci sono i vestiti rossi dalla lunghezza midi. Dagli abiti in maglia, perfetti anche nella vita di tutti i giorni, ai modelli drappeggiati, con preziose stampe jacquard o profonde scollature che si fanno notare, adatti anche alle ricorrenze più eleganti.

Per un look da gran soirée spazio anche alle proposte lunghe fino a piedi. Ma anche le amanti degli abiti corti possono dormire sonni tranquilli: in circolazione si trovano infatti tantissime versioni mini da indossare con collant en pendant o a contrasto.

I più belli? Li trovate tutti in questa mini selezione.

Abiti rossi: 7 modelli perfetti a Natale e non solo

FARM RIO Abito rosso drappeggiato in viscosa con scollo a V

Credits: farmrio.eu

BERSHKA Abito midi rosso con scollo halter

Credits: bershka.com

NORMA KAMALI Abito lungo smanicato con lo scollo tondo

Credits: farfetch.com

RIXO Abito rosso a stampa jacquard

Credits: mytheresa.com

FEDERICA TOSI Abito corto a maniche lunghe con l’orlo asimmetrico

Credits: farfetch.com

ZARA Mini dress rosso con arricciature laterali e collo a lupetto

Credits: zara.com

Foto in apertura: GettyImage