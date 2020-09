Dal minidress con colletto preppy al wrap dress a fantasia, ecco i nostri abiti preferiti per inaugurare al meglio la nuova stagione!

Settembre è ufficialmente iniziato e quale attività migliore di un po' di sano shopping per dargli il benvenuto come si deve?

In questo periodo di passaggio dall'estate all'autunno in cui fa ancora caldo e non abbiamo voglia di pensare troppo agli abbinamenti, ci basta puntare su un abito e il look è praticamente servito. Se poi si tratta dei modelli must have della nuova stagione, tanto di guadagnato.

Per questo abbiamo vagliato le proposte più cool delle nuove collezioni moda e scovato i nostri 10 vestiti preferiti. Corti, midi o lunghi che siano, il loro denominatore comune è senz'altro la notevole dose di glamour che apporteranno al vostro guardaroba.

Dal minidress con colletto ricamato per un tocco girlish irresistibile, al nostro amato modello wrap (ossia con chiusura a portafoglio), che torna protagonista anche in autunno, declinandosi su fantasie floreali ancora più soft e raffinate.

Dal midi dress dalla stampa grafica (ma colorata!) alle varianti animalier o a pois che continueranno a mietere fashion victims anche nei mesi a venire.

Chi cerca una soluzione sobria e chic da giorno troverà un prezioso alleato nello chemisier bianco con cintura in vita che si abbina praticamente a tutto.

Chi invece preferisce qualcosa di più "vistoso" otterrà grande soddisfazione dall'abito verde smeraldo con maxi fiocco in vita. Insomma, a ognuna il suo!

Scommettiamo che non vedrete l'ora di collezionarli tutti?

Minidress a pois TOPSHOP

Credits: topshop.com

Abito midi dalla stampa grafica H&M

Credits: hm.com

Abito al ginocchio ALVIERO MARTINI 1ª CLASSE

Credits: alvieromartini.it

Minidress stampa animalier LES COPAINS

Credits: lescopains.com

Minidress con colletto bon ton a contrasto & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Wrap dress a fiori GANNI

Credits: net-a-porter.com

Minidress con ruches PLEASE

Credits: pleasefashion.com

Abito a fantasia con fiocco in vita CETTINA BUCCA

Credits: cettinabucca.com

Chemisier con cintura in vita ZARA

Credits: zara.com

Midi dress a fiori DESIGUAL

Credits: desigual.com