Chi l'ha detto che il "total white" è solo per l'estate! Ecco 7 outfit da copiare anche in questa stagione.



Che sia un colore perfetto per la l'estate e le belle giornate è indubbio ma se finora eravate convinte che vestrisi di bianco in autunno e inverno non fosse possibile dovrete ricredervi.

Da ormai diverse stagioni sono sempre più numerosi i designer che l'hanno proprosto in tutto il sui splendore sulle passerelle della Fall Winter.

Perché in fondo un look total white è chic e versatile più di quanto possiate pensare. Certo, non è semplicissimo (ed è anche molto delicato) ma dà luce e un allure sofisticato a chi lo indossa.

Basta portarlo con disinvoltura e non-chalance. Lasciatevi ispirare da questi 7 magici outfit "rubati" tra gli scatti di street style.









Blazer + pantaloni cropped + t-shirt + sneakers

Olivia Palermo, che la sa lunga in fatto di stile, ci dimostra che con pezzi basic - ma dal taglio impeccabile - basta poco per essere chic. Puntate su linee semplici e sartoriali, agggiungee accessori preziosi come un aclutch o una collana "statement" e l'effetto "wow" è garantito.





Cappotto oversize + pantaloni a vita alta + décolleté

Un motivo valido per aspettare il "grande freddo" a braccia aperte? Questo outfit! Il pezzo "principe" è lui: il maxi coat ampio in cui rifugiarsi. I pantaloni a vita alta e un apio di pumps candide faranno il resto!





Pullover + gonna "en pendant" in maglia

La combo perfetta per un inverno "warm&chic": l'ensamble è perfetto e la cintura in suede a vita alta "rompe" la monotonia. Se poi aggiungete un paio di stivali e una tracolla firmata l'effetto diventa super contemporaneo.





Maxi pull + gonna a pieghe

La gonna a pieghe è un must indiscusso dello stile ladylike: da indossare con un semplice pullover a girocollo a trama grossa e un paio di stivali in pelle stampa "snake" per un look che strizza l' occhio agli anni Settanta.









Abito in maglia + blazer + sneakers

Poteva mancare un candido abito in maglia nella nostra "white list"? Certo che no! La nostra versione preferita è "long" e con lavorazione a costine, da indossare con un semplice blazer e un paio di Converse per sdrammatizzare il tutto.





Giacca in montone + pants cropped + stivali stringati

La jacket in sherling è morbida al tatto e ci dà subito la sensazione di un caldo abbraccio. Perfetto l'abbinamento con i pantaloni corti alla caviglia color panna, indossati con un paio di stivaletti "strong". Perfetti i dettagli color cuoio per "spezzare" il total white.









Maglione a collo alto + pantaloni a palazzo + maxi pochette effetto "duvet"

Un look caldisssimo e super posh: il pantalone con gamba ampia - anzi ampissima è perfetto con sotto delle pumps dal tacco alto e si sposa alla perfezione con il pullover dolcevita in mohair. Il tocco in più? La bag trapuntata in nuance.