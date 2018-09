Donatella Versace omaggia il fratello Gianni (ri)portando in passerella una delle sue top preferite negli anni 90: la splendida Shalom Harlow



Le top model più amate di oggi e un'icona indimenticabile del passato, tanto cara al fratello Gianni.

Donatella Versace per presentare la sfilata Primavera Estate 2019 a Milano ha "schierato" in passerella nomi come Gigi e Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Kaia Gerber, Kendall Jenner e tutte le modelle più richieste del momento.





Ma anche una delle "falcate" indimenticabili degli anni 90: Shalom Harlow, 44 anni e sempre favolosa.





La collezione della prossima stagione calda si declina sui cavalli da battaglia della maison, mixandoli tra loro in un tripudio di stampe vivaci e colori shocking.





A cominciare dai colori fluo che campeggiano su abiti e abitini in pelle drappeggiati, da indossare con sneakers en pendant.





Protagoniste indiscusse dei look mix and match le fantasie floreali: proposte su abiti svolazzanti dai tagli asimmetrici, scarpe, borse, bandante e persino sui collant.





Ampio spazio poi per i completi sartoriali, giocati su pattern grafici, resi più cool e disinvolti dall'abbinamento con le immancabili t-shirt con logo stampato.





Tra i tormentoni fashion del prossimo anno c'è lui: il bauletto rigido d'ispirazione vintage. A fiori, of course.