Donatella Versace esplora e rinnova i codici della maison attraverso un'audace dicotomia tra lusso e grunge

Dici Versace e pensi immediatamente alla Medusa, alle stampe coloratissime e a tutti quegli elementi che nel tempo sono diventati parte di un riconoscibilissimo quanto inimitabile linguaggio estetico.

La sfilata Autunno Inverno 2019-20 ne esplora e celebra tutte le sfaccettature, in uno show-tributo che mescola passato e presente. A partire dalle sue interpreti: Kaia Gerber, Gigi e Bella Hadid, Kendall Jenner, ma anche due supermodelle degli anni ‘90 come Stephanie Seymour e Shalom Harlow.







È quest’ultima a inaugurare l’imponente passerella sovrastata da una mega spilla da balia dorata: indossa un trench a motivi barocchi, una belt bag con monogramma e stivali texani al ginocchio.







« Con questa collezione volevo far vedere quel lato del carattere delle donne che non ha paura di uscire dalla comfort zone, perché consapevoli che nell'imperfezione sta la nuova perfezione. »

Donatella Versace parte dai codici dell’iconografia della maison - in primis proprio la spilla da balia, comparsa per la prima volta nella collezione Primavera Estate 1994 - per mettere in scena un'audace dicotomia tra lusso e grunge, espressa attraverso l’utilizzo di tessuti preziosi dall’effetto volutamente consumato, stratificazioni, tagli a vivo e motivi tartan.







Ai completi sartoriali si alternano sottovesti girlish, abiti in stile bondage con reggiseno a vista, gli iconici dress in maglia metallica ed eccentrici capispalla con inserti in ecopelliccia a tinte acide.





La collezione include anche una serie di t-shirt e felpe - già disponibili sullo shop online ufficiale del brand - con i ritratti di Donatella Versace realizzati a New York da Richard Avedon nel 1995 per il lancio della fragranza Blonde. Un modo per celebrare lo stretto e imperituro legame del marchio con il mondo della fotografia.







A completare le 62 uscite cadenzate da una soundtrack molto 90s style sono gli accessori, come le opulenti calze in pizzo jacquard seguite dalle nuove borse “Virtus” in pelle colorata su cui campeggia una grande V barocca in metallo e dalle décolleté con fiocco gioiello e - rigorosamente - con tacco a spillo.





Ph. Credits: Getty Images