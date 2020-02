Vi raccontiamo tutte le sfaccettature della collezione autunno inverno 2020-21 appena presentata da Versace sulle passerelle milanesi.

Versace, Versace, Versace!

È senza alcun dubbio una delle sfilate più attese della Milan Fashion Week, l'appuntamento fisso che celeb e pilastri del settore moda non si perderebbero per nulla al mondo.

L'ultima "puntata" di Versace era terminata con l'uscita a sorpresa di Jennifer Lopez che per l'occasione aveva sfilato con il celebre "jungle dress" sfoggiato ben vent'anni fa ai Grammy Awards.

Ieri pomeriggio, come la più attesa delle serie televisive, Versace è tornata in scena, interpretata da meravigliose boss woman "on a mission" dalle tante sfaccettature.

La schiera di top messe in campo va da Gigi, Bella, Kaia, Stella, Vittoria, Irina per finire con Kendall...

(Credits: Getty)

la musa che ha chiuso la sfilata con un mini dress futurista in chainmail argento, la maglia metallica che fa parte del DNA di casa Versace.

Per il giorno le proposte sono sporty...

(Credits: Getty)

con tocchi di colore dal blu elettrico, al rosso e verde su bomber, trench...

(Credits: Getty)

pullover preppy in stile "college", minigonne svasate e tanto fluo.

(Credits: Getty)

Molti i print, anche sovrapposti nello styling, dal botanico e floreale...

(Credits: Getty)

a un animalier optical zebrato e tigrato...

(Credits: Getty)

il check e pied de poule rosso e nero.

La sera proposta da Donatella Versace per la FW 20-21 è rock e bold...

(Credits: Getty)

fatta di tanti blazer e completi squadrati in total black o in fluo fucsia...

(Credits: Getty)

...abiti corti "a teiera"

(Credits: Getty)

e gown fatti di tessuti sovrapposti con fessure che svelano gli strati come quello indossato da Irina Shayk.

La collezione FW 20-21 appena presentata, conferma come l'imprinting Versace riesce ancora una volta ad essere fedele al suo stile negli anni, pur non ripetendosi mai.