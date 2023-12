Dal cappotto ai calzini colorati: ecco cosa mettere in valigia per un weekend invernale nel segno dello stile.

Una città d’arte, un borgo pittoresco, una località sul mare: l’inverno è la stagione giusta per regalarsi una gita fuori porta e concedersi una pausa dalla solita routine.

Soprattutto in vista del grande tour de force delle feste, non c’è niente di meglio che staccare la spina e godersi qualche momento di relax. Ma prima di mettersi in viaggio c’è una cosa importante da fare: preparare i bagagli.

Cosa mettere nella valigia per un weekend invernale (o volendo anche per il ponte dell’Immacolata che è ormai dietro l’angolo)?

Indipendentemente da quale sia la vostra destinazione, una cosa è sicura: vi conviene puntare su quei capi e accessori jolly che si possono mixare e remixare tra loro e che vi consentono di ottenere look sempre diversi senza bisogno di portarvi dietro quintali di vestiti.

Nella nostra ideale valigia per un weekend d’inverno noi immaginiamo sicuramente un cappotto lungo dai colori neutri, da sfoggiare sia durante il giorno sia per le cene e le uscite della sera.

Un altro pezzo furbo da infilare nei bagagli? Una sovracamicia, da indossare da sola o sotto al cappotto, a seconda di cosa dicono le previsioni meteo.

Insieme a tutta una serie di capi stilosi ma allo stesso tempo confortevoli, come felpa, jeans e gonna in denim, pullover, pantaloni ampi e abito in maglia, che permettono di stare anche tutta la giornata in giro senza sacrificare il look.

Le scarpe è meglio che siano comodissime: un paio di sneakers ai piedi e un paio di Chelsea Boots ci sembrano la scelta ideale. Mentre le borse che uniscono funzionalità e stile, come tracolle e zainetti, sono sicuramente le migliori compagne di viaggio.

Quanto ai piccoli accessori, non avendo chissà quanto spazio a disposizione, sceglietene pochi ma buoni: un paio di occhiali da sole, un cappellino caldo e dei calzini colorati dovrebbero bastare!

In questa selezione vi mostriamo i pezzi che vorremmo sicuramente portare con noi.

I capi e gli accessori da infilare nella valigia per un weekend invernale

SOULDAZE Cappotto lungo con bottoni colorati

Credits: courtesy of press office

MARANT ETOILE Sovracamicia a stampa tartan

Credits: farfetch.com

LEVI’S Jeans a sigaretta

Credits: zalando.it.

ADIDAS Gazelle in suede verde

Credis: adidas.it

ZARA Cappello con visiera in maglia

Credits: zara.com

CARPISA Trolley in Goratech Green

Credits: carpisa.it

ARKET Abito in maglia a collo alto

Credits: arket.com

FURLA Zaino in pelle granata

Credits: furla.com

LE SPECS Occhiali da sole dalla forma ovale

Credits: zalando.it.

KENZO Maxi felpa over con cappuccio

Credits: mytheresa.com

H&M Gonna midi di jeans blu scuro

Credits: 2.hm.com

UNIQLO Calzini termici Heattech

Credits: uniqlo.com

COS Borsa in pelle a forma di mezzaluna

Credits: cos.com

MAX&CO. Pullover in lana in misto mohair

Credits: it.maxandco.com

MORFOSIS Pantaloni a palazzo blu

Credits: courtesy of press office

& OTHER STORES Chelsea Boots in pelle nera

Credits: stories.com