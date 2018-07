Se state programmando una vacanza sulla West Coast non fatevi scappare la nostra speciale selezione "Cali style"

Clima fantastico, spiagge, palme e infinite attrazioni, rendono la California una delle mete più esclusive e ambite del mondo.

Se avete in programma una puntata sulla mitica West Coast dovete essere ben organizzati e la vostra valigia non può essere da meno.

Bikini d’ordinanza, denim, frange western e outfit casual e rilassati sono fondamentali per entrare nel mood.

Seguite i nostri fashion tips per proiettarvi nel vero California dream.

Caroline Constas (Credits: Net-a-Porter)

Immancabile il bikini con stampa palm leaf da sfoggiare sulla spiaggia di Venice Beach. Per vere #californiagirls

Kenzo (Credits: Net-a-Porter)

Il baseball cap di Kenzo vi riparerà dai raggi del sole di Santa Monica. #sunnydays

Palm Angels (Credits: Net-a-Porter)

La California è la patria dello street-style e questa maxi t-shirt è perfetta per passeggiare tra le avenue di Santa Barbara. #whitetee

MSGM (Credits: Moda Operandi)

Il denim non può mancare, meglio se decorato con frange western come questi jeans MSGM.

Perfetti per visitare il deserto del Mojave #cowgirl

Alice and Olivia (Credits: Net-a-Porter)

Questo jumpsuit con piccole palme disegnate di Alice and Olivia è cuteness allo stato puro.

Da indossare in un'afosa giornata a Palm Spring. #cutenessoverload

Alexander McQueen (Credits: Mytheresa)

Le sneaker sono un must assoluto e queste in jeans ricamate e coloratissime di Alexander McQueen sono perfette per portarvi in giro nella frizzante e liberal San Francisco. #sparkling

Missoni (Credits: Net-a-Porter)

In una valigia "Cali style" non potrebbero mai mancare le frange, come quelle sull'abito multicolor di Missoni.

Da sfoggiare al Coachella (che si svolgerà dal 12 al 21 Aprile 2019, occhio!) e non solo. #coachellalovers

P.E Nation (Credits: Net-a-Porter)

La giacca in jeans con cappuccio stile skater di P.E Nation sembra una felpa.

Ready a fare skateboard sul Venice Boulevard? #skatergirl

Prada (Credits: Net-a-Porter)

Questa pochette di Prada (collezione A/I 18-19) è dipinta a mano e sembra un murales, proprio come quelli dipinti da Colette Miller su Melrose Avenue a Los Angeles. #graffiti

The Upside (Credits: Farfetch)

Siete pronti a rinunciare all'hamburger per un avocado toast? e a saltare l'aperitivo per una classe di yoga?

In California fitness e un lifestyle sano sono la norma.

Prediligete quindi comodi sweatpant come questi con stampa banana leaf per essere in pandant con il mitico Beverly Hills Hotel. #calilifestyle

Perfect Moment (Credits: Farfetch)

Questo modello one piece è pensato per i veri amanti del surf e vi sarà utile per sfidare le onde delle mitiche spiagge di Orange County. #waveafterwawe

Raye (Credits: Revolve)

I sandali decorati con palme e sole di Raye sono un inno all'estate e al buon umore e per questo sono perfetti per passeggiare sull'Hollywood Boulevard. #walkoffame

Vicolo x TBS (Credits: The Blonde Salad)

Non potrebbe mai mancare una mini skirt in denim.

La proposta di Vicolo x TBS è colorata e sfrangiata. #lifeincolor

Maison Margiela MM6 (Credits: Net-a-Porter)

Questa felpa XL diventa, all'occorrenza, anche uno sporty mini dress.

A voi la scelta se sfoggiarlo su un campo da basket di Sacramento o abbinarlo a cuissardes e maxi occhiali per le strade di Beverly Hills. #multitasking

Attico (Credits: Farfetch)

La camicia boho chic di Attico è fresca e ha i colori dell'acqua cristallina.

Una chicca per le calde summer night di Malibu. #malibuchic

Tod's (Credits: Net-a-Porter)

Il più classico dei modelli di casa Tod's reinventato in chiave gipsy con frange.

Da mettere in valigia, subito! #festivalready

