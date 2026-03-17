Le vedete un po' ovunque ma quando si tratta di indossarle vi vengono in mente solo look molto casual? Lasciatevi ispirare da questi scatti di street style per indossare la "utility jacket"!

Con l’arrivo della primavera corriamo a far spazio nell’armadio a blazer, trench e giacche di pelle, ma c’è un altro capospalla leggero da non sottovalutare in questo periodo dell’anno.

Parliamo dell’utility jacket, la celebre giacca in stile workwear con il colletto a contrasto e comode tasche che ha spopolato alla grande negli anni ’90 e che da qualche tempo a questa parte è tornata a fare capolino nelle collezioni di grandi e piccoli brand.

Come indossarla h24 e sfruttare al massimo tutto il suo potenziale?

Se fino ad ora avete sempre pensato fosse adatta solo agli outfit più casual e informali, e non avete ancora ceduto al trend per paura di non saperla abbinare a dovere, preparatevi a ricredervi.

Eh sì, perché in realtà l’utility jacket può rivelarsi più versatile di quanto si possa pensare. Come ci dimostrano questi outfit delle trend setter che riescono a sfoggiarla con nonchalance a qualsiasi ora del giorno e della sera, anche con le mise più eleganti e ricercate.





5 idee su come indossare l'utility jacket questa primavera





Chi l’ha detto che il completo debba per forza essere composto da blazer e pantaloni a palazzo! Per un look più contemporaneo e cool basta optare per una giacca utility beige e dei pantaloni cargo dello stesso colore e poi finire il tutto con un paio di sandali nude con il tacco e una borsa a mano en pendant.

Come indossare l’utility jacket anche in ufficio? Invece del solito look austero e rigoroso, questa primavera potete partire da una pencil skirt a quadri, da abbinare a una camicia azzurra e a una cravatta a stampa foulard. Per sdrammatizzare il tutto, al posto della classica giacca dallo stile formale, potete puntare su una giacca utility nei toni del sabbia.





Per un look raffinato e di grande impatto, ecco un’idea da copiare al volo: indossare un total look marrone, una delle nuance di punta del momento, e poi aggiungere una dose extra di colore con una utility jacket fucsia brillante.





In quei giorni in cui non avete voglia di impegnarvi troppo nella scelta del look, anche la semplice combo “t-shirt bianca + jeans + giacca utility” può essere una validissima opzione. Per dare un twist al look servono solo i giusti accessori: come un paio di ballerine chic, un foulard annodato al collo e una it-bag nuova di zecca.





E perchè rinunciarci di sera. Anche un abito con le frange più raffinato, indossato con delle décolleté con il tacco e una mini bag in pelle intrecciata, può essere completato alla perfezione da una giacca utility.

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