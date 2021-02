I saldi invernali volgono al termine ma possiamo ancora trovare tanti capi interessanti da acquistare approfittando degli ulteriori ribassi: ecco una selezione di pezzi di Mango, Zara e H&M che amerete anche nella prossima stagione!



Forse anche voi (come noi del resto!) siete già proiettate verso la primavera e non vedete l'ora di mettere le mani sulle nuove bellissime collezioni che iniziano a spuntare in questo periodo, nei negozi fisici e sugli shop online. Ma c'è un ma. A volte "spulciando" tra i capi in saldo si possono trovare delle vere "chicche" che ci potrebbero tornare utili anche nei prossimi mesi. Il tutto naturalmente approfittando degli ulteriori ribassi e degli sconti che man mano si fanno sempre più vantaggiosi.

Quando finiscono? Come era avvenuto per l'inizio quest'anno non c'è una data precisa nemmeno riguardo alla fine dei saldi invernali: molto dipende dalla regione (e per l'appunto da quando sono iniziati) ma, calcolando che in genere durano 60 giorni, dovrebbero concludersi un po' dappertutto intorno alla metà di marzo.

Dunque abbiamo ancora un po' di tempo per "portarci a casa" qualche pezzo da 90 da inserire nel guardaroba. Non ci credete? Abbiamo sbirciato sugli e-commerce di Zara, Mango e H&M e preparato per voi una selezione con alcuni must che, udite udite, saranno tali anche in primavera.

Dall'abito midi con maniche a sbuffo, alla gonna stampa snake con spacco sensuale, dalla camicia a righe al blazer nero passe-partout, dai jeans flare alla blusa a fiori, passando per trench, pantaloni in similpelle e giacchine leggere perfette nel passaggio da una stagione all'altra: siamo certe che troverete qualcosa nelle vostre corde fashion da acquistare subito.

Una sola raccomandazione: CORRETE perchè le ultime scorte finiscono davvero in un lampo!

Abito midi con maniche a sbuffo H&M

Top a coste con spalline sottili ZARA

Gonna midi stampa snake MANGO

Camicia a righe oversize H&M

Bermuda effetto pelle ZARA

Trench nero MANGO

Minidress di paillettes con volant H&M

Giacca corta water repellent ZARA

Pantaloni slouchy MANGO

Jeans flare H&M

Blusa a fiori con drappeggio ZARA

Blazer monopetto MANGO

Gonna a ruota a fantasia H&M

Abito midi dalla stampa geometrica MANGO

Abito attillato in maglia ZARA

