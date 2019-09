Uno dei tessuti prediletti di Mademoiselle Chanel torna protagonista di stagione. Ecco i capi più belli dell'autunno.



Come diceva Coco Chanel "la moda passa ma lo stile resta".

E lo sapeva bene Mademoiselle che l'eleganza passa anche da materiali e tessuti, uno su tutti, il tweed, tra i suoi preferiti.

Il tessuto di origini scozzesi è un "go to" con cui non potrete sbagliare, capace di regalare agli outfit un tocco di charme d’altri tempi, perfetto per essere impeccabili h24.









(Credits: Instagram)

L’autunno inverno 2019-20, infatti, è all'insegna del tweed: favoloso, colorato, sfrangiato, luminoso, insomma vestito di nuovo.

Pronte a scoprire il meglio del trend per questa stagion? One, two... tweed!

(Credits: Sandro)

Una giacca di jeans con inserti in tweed o una giacca di tweed con inserti in jeans? Difficile dirlo ma questa di Sandro Paris è sicuramente una proposta super fashion che farà innamorare le appassionate di streetwear. #Streettweed

(Credits: Etro)

Classico e formale invece lo spolverino di Etro bordato di velluto. #Passepartweed

(Credits: La Doublej)

La stilista inventrice della gonna corta Mary Quant (a cui è dedicata una speciale mostra al Victoria and Albert Museum di Londra proprio in questi giorni) avrebbe sicuramente optato per questa bellissima mini in tweed colorato di La DoubleJ. #Minitweedskirt

(Credits: Sisley)

Intramontabili ma dal grande carattere, i panta a palazzo di Sisley saranno una chicca per gli office look più ricercati! #Officetweed

(Credits: Mytheresa)

Questa di MSGM, brand che si distingue solitamente per stampe e colori sgargianti, è una reinterpretazione della classica tweed jacket in colori chiari e tante frange all over. #Fringetweed

(Credits: Kurt Geiger)

La mitica Kensington bag di Kurt Geiger si veste di bellissimo tweed demi gold. #Kensingtonbag





(Credits: Balmain)

I pantaloncini in tweed sfrangiato black and white sono un must have della casa Balmain da sfoggiare con calze fashion e stivali cuissardes. #Tweedshorts





(Credits: Mango)

La giacca di Mango in tweed scozzese è molto british e un pò natalizia. #Christmascameearly

(Credits: YOOX)

Le influencer e fashioniste di mezzo mondo vanno pazze per il berretto con visiera e catena frontale, un must have delle ultime stagioni! Questo è firmato Karl Lagerfeld e lo trovate su YOOX. #Tweedhat

(Credits: Gucci)

I sandali platform di Gucci sono in tweed rosso, bianco e blu con dettagli gioiello. Da indossare con calze ton sur ton. Astenersi timide! #Tweedsandals

(Credits: Kocca)

Il blazer di Kocca è un evergreen da sfoggiare in mille occasioni. #Tweedblazer

(Credits: Loewe)

La Puzzle bag di Loewe con inserti ni tweed color castagna è autunnale e super fashion. #Tweedpuzzlebag

(Credits: Maison Mitchel)

Il basco del brand specializzato in cappelli di lusso Maison Mitchel è in tweed color pastello. Delizioso come una caramella! #Pasteltweed

(Credits: Manila Grace)

La giacchina in tweed di Manila Grace è cute e bon ton, perfetta su jeans o vestitini. #Perfecttweedjacket

(Credits: Alessandra Rich)

Se avete un'occasione speciale e il classico abito da sera di seta o paillettes vi ha stufato, optate per questa meravigliosa proposta in tweed con bottoni gioiello della stilista Alessandra Rich. Elegante e super originale. #Tweedgown