Diteci che frutto preferite e vi diremo l'abito o l'accessorio perfetto da sfoggiare per tutta l'estate: la moda tutti frutti torna a "flirtare" con il nostro guardaroba estivo



Bye bye, minimalismo rigoroso: l’estate 2026 ha deciso di trasformare il vostro armadio in un rigoglioso frutteto baciato dal sole. La tendenza "Tutti Frutti" torna infatti a dominare le scene, confermandosi il "mai più senza" dell'estate.

Se cercate un modo per rinfrescare il look con un tocco di ironia e un boost di energia, siete nel posto giusto. Dalle passerelle allo street style, l’imperativo è uno solo: osare con i colori più brillanti della frutta di stagione. Che siate amanti del fascino rétro o delle linee più contemporanee, quest'anno non potrete resistere alla dolcezza delle stampe fruttate.

Una vera e propria macedonia di stampe iconiche che accontenterà davvero i gusti più disparati. Limoni e arance: gli agrumi restano il simbolo indiscusso dell'estate ed evocano atmosfere mediterranee, facendoci sentire già al mare.

Ciliegie e fragole sono perfette per chi cerca un allure più romantico e iper-femminile, mentre le banane sono il frutto ideale per chi ama giocare con la moda e non ha paura di osare con outfit divertenti e decisamente cool.

Vestiti o accessori? A voi la scelta! Il bello della tendenza "Tutti Frutti" è la sua incredibile versatilità. Potete decidere di puntare tutto su vestiti dalle stampe maxi per non passare inosservate, trasformando ogni vostra uscita in una dichiarazione di stile allegra e vibrante.

Se invece preferite un approccio più discreto, lasciate che siano i dettagli a parlare per voi. Che si tratti di borse, scarpe o piccoli accessori, un tocco di frutta è il segreto per accendere anche il look più basico. Immaginate una mise total white impreziosita da motivi fruttati: l’effetto "wow" è assicurato.

Siete pronte a fare il pieno di energia? Scegliete il vostro frutto preferito e lasciate che la vostra estate inizi con un’esplosione di gusto e colori.

Moda "Tutti Frutti": i pezzi più golosi, colorati e cool da avere nel guardaroba estivo

Blusa con ciliegie, TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

Minidress con fragole stampate, RESERVED

Credits: reserved.com

Blusa con agrumi, H&M

Credits: 2.hm.com

Midi dress con ciliegie, J.CREW

Credits: jcrew.com

Borsa stampa banane, FARM RIO

Credits: farmrio.eu

Bracciale con ciliegie smaltate, MOMENTI by Sodini

Credits: sodini.com

Jeans con ciliegie, PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com

Sandali con tacco fragola, CHARLES & KEITH

Credits: charleskeith.eu

T-shirt oversize tutti frutti, MARKS & SPENCER

Credits: marksandspencer.com

Collana con mele e pere, STRADIVARIUS

Credits: stradivarius.com