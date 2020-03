Tronchetti e jeans sono da sempre un'accoppiata vincente: lasciatevi ispirare da questi 5 outfit perfetti per la primavera.

Sono una delle coppie "più belle del mondo": parliamo di tronchetti e jeans, il sodalizio perfetto quando parliamo di outfit pratici, stilosi e - passateci il termine - "furbi".

Sì, perché questo abbinamento è da segnare senza alcun dubbio nella lista dei salva look, ossia quelle combo vincenti che risolvono quasi sempre i dilemmi fashion dell'ultimo secondo, del tipo "non so cosa mettermi".

Insomma siamo davanti a due alleati preziosi del guardaroba, i nostri mitici 5 tasche e gli ankle boots per l'appunto, da sfoderare tutto l'anno, primavera inclusa. Ma come mixarli per ottenere mise ad alto impatto glamour?

Abbiamo studiato 5 soluzioni che vengono incontro alle diverse esigenze di stile (e anche alle diverse occasioni quotidiane che, una volta passato questo periodo difficile, torneremo finalmente ad affrontare con rinnovato entusiasmo, ne siamo sicure!).

Scopritele con noi e scegliete la vostra preferita da sfoggiare all day long!

Tronchetti e jeans: il look con il cardigan easy-chic per il giorno

Jeans mom fit PULL&BEAR, tronchetti cuoio & OTHER STORIES, cardigan traforato MANGO

Credits: pullandbear.com, stories.com, shop.mango.com

Tronchetti e jeans: il look con la camicia a quadri dall'allure grunge

Jeans LEVI'S Sculpt, tronchetti beige RAID su zalando, camicia check H&M

Credits: levis.com, zalando.it, hm.com

Tronchetti e jeans: il look con il blazer perfetto

Jeans a vita alta PRIMARK, tronchetti bianchi OVYE, blazer a quadri ZARA

Credits: primark.com, ovye.it, zara.com

Tronchetti e jeans: il look cool in total denim

Jeans bianchi DUA LIPA X PEPE JEANS LONDON, tronchetti texani CARMENS, camicia in denim MIU MIU

Credits: pepejeans.com, carmens.it, mytheresa.com

Tronchetti e jeans: il look con blusa elegante

Jeans flare TOPSHOP, tronchetti BALENCIAGA, blusa GANNI

Credits: topshop.com, net-a-porter.com