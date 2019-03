Il capospalla più amato della primavera è ancora più cool se lucido. Ecco le versioni shiny del trench da indossare dall'alba al tramonto e oltre



Il trench che più piace tra quelli della nuova stagione? Quello lucido, anzi, lucidissimo!



Il finish extra shiny diventa la declinazione più glamour del capospalla primaverile numero uno.



Che sia in pelle, in similpelle, in pvc o di vernice, poco importa: l’essenziale è la texture liscia e specchiante, capace di fare risplendere chi lo indossa e perfino chi gli sta attorno.



Tra i più irresistibili della Primavera 2019, quelli in plastica trasparente, sia colorata sia nature, sono perfetti da portare su tutto, mostrando l’outfit sottostante in un gioco divertente e molto stylish.



Anche il rosso fuoco si adatta particolarmente ai trench di pelle lucida, dando quel tocco sexy da femme fatale.



Via libera anche al color tabacco e al beige tipico del trench, entrambi però in versione shiny.



Altrimenti per andare sul sicuro basta scegliere due tendenze evergreen di questa primavera: la fantasia animalier, che sboccia in edizioni pitonate e leopardate sui trench vinilici, e le tinte pastello che ben si intonano con la tavolozza in piena fioritura.

Ecco la nostra selezione di trench lucidi da sfoggiare subito. Per essere bon ton sì, ma con quel pizzico di grinta che trasforma un look in qualcosa di davvero speciale!











ALEXA CHUNG Trench misto cotone dal finish lucido.

Photo Credits: mytheresa.com

MIU MIU Trench cerato con stampa leopardata effetto lucido.



Photo Credits: mytheresa.com



PATRIZIA PEPE Trench in pvc trasparente.

Photo Credits: patriziapepe.com



PINKO Trench stampa animalier snake, con finish lucido.

Photo Credits: pinko.com



BURBERRY Trench laminato con dettaglio a cintura.

Photo Credits: burberry.com



DOROTHEE SCHUMACHER Trench in pvc trasparente con linee disegnate in stile bozzetto a matita.



Photo Credits: mytheresa.com



FENDI Trench effetto lucido con stampa fatta di loghi della maison.



Photo Credits: net-a-porter.com

FLEUR DU MAL Trench lucido color rosa confetto.



Photo Credits: net-a-porter.com



OFF WHITE Trench fantasia pied de poule con texture lucida in pvc.



Photo Credits: farfetch.com

REJINA PYO Trench lucido effetto vinilico.



Photo Credits: net-a-porter.com