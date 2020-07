Con i jeans, con i pantaloni eleganti, con le gonne e persino sotto a salopette e smanicati: questi top risolveranno tutti i vostri dilemmi fashion, promesso!

Complici il caldo e la conseguente voglia di look freschi, l'estate è senza dubbio la stagione ideale per sfoggiare i top. E fin qui ci siamo.

La parte un po' più complicata è resistere alla tentazione di collezionarli tutti. Sì perché, esattamente come accade con le ciliegie, un top tira l'altro! E anche orientarsi nel marasma di modelli proposti è un'impresa tutt'altro che semplice.

Ma tranquille, vi aiutiamo noi con una selezione ad hoc di 16 varianti su cui vale la pena di investire a occhi chiusi quest'anno.

Tra le tendenze più forti ci sono i crop top, ossia quelli corti in stile girlish da sfoggiare con gonne e pantaloni a vita alta, le versioni in maglia crochet o in sangallo che aggiungono un tocco romantico a tutti i look, e naturalmente quelli con inserto in tessuto goffrato o arricciato che spopolano anche tra le influencer più cool.

E ancora, a fiori con fila di bottoncini, a pois dalla silhouette morbida, con frange o con ruches che creano movimento e molto molto altro ancora. Lasciatevi tentare!

Top a fiori con bottoni ROUJE

Credits: rouje.com

Top con ruches ZARA

Credits: zara.com

Top in sangallo STRADIVARIUS

Credits: stradivarius.com

Top con inserto goffrato H&M

Credits: hm.com

Top con fila di bottoncini TOPSHOP

Credits: topshop.com

Top con spalline sottili e frange MOTIVI

Credits: motivi.com

Top a fiori REALISATION PAR

Credits: realisationpar.com

Top monospalla con dettaglio cut-out NLY BY NELLY su Zalando

Credits: zalando.it

Top asimmetrico a fantasia MANILA GRACE

Credits: manilagrace.com

Top in popeline con bottone gioiello UTERQUE su Zalando

Credits: zalando.it

Top a fiori con ruches MANGO

Credits: shop.mango.com

Crop top in maglia crochet PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com

Top stampato con fiocco KRISTINA TI

Credits: kristinati.it

Top lavorato all'uncinetto SEZANE

Credits: sezane.com

Top a pois VICOLO

Credits: vicolo.com

Top con ricami in sangallo & OTHER STORIES

Credits: stories.com