Dai modelli effetto lingerie a quelli in cotone con lavorazione a coste: ecco qualche idea su come indossare uno dei pezzi cult dell’armadio estivo, i top!



Ci sono i classici modelli a coste con le bretelle sottili, che sono un grande must dell’estate; quelli effetto lingerie, in pizzo e seta, che sono uno dei tormentoni della stagione e poi ancora quelli “cropped”dalle stampe colorate, quelli off the shoulder o quelli con romantici volant sulle spalle: di top in questo periodo dell’anno non se ne hanno mai abbastanza!

Capo indispensabile per completare al meglio qualsiasi mise estiva, i top sono infatti una presenza fissa nel guardaroba di stagione: li indossiamo con gonne di ogni lunghezza, pantaloni e shorts, li sfoggiamo sia nel quotidiano che nel tempo libero e li abbiamo addosso praticamente 24 ore su 24.

Sulla carta dovrebbero risolvere ogni nostro dilemma fashion, ma in realtà possono trarre in inganno e, specialmente determinati modelli, possono risultare non proprio facilissimi da abbinare.

Come indossare i top con creatività per tutta l’estate? Con gonna midi e sandali lace-up, con jeans e mules, con pantaloni palazzo e ciabattine, con minigonna e slingback, con shorts e sandali con il tacco comodo: le combinazioni da sperimentare sono tantissime!

Noi ne abbiamo scelto 5 idee look che siamo certe vi forniranno la giusta dose di ispirazione. Non vi resta che scoprirle!





Top lingerie, jeans e mules









Jeans a gamba dritta FRAME + Top in pizzo e seta con le bretelle sottili INTIMISSIMI + Mini bag a mano in bamboo CULT GAIA + Mules con listini sottili e tacco rotondo JACQUEMUS

Credits: farfetch.com / it.intimissimi.com / modaoperandi.com / farfetch.com





Top a coste, gonna midi e sandali lace-up





Gonna midi a fiori MADEWELL + Top in cotone bianco a coste VELVET + Borsa bianca a tracolla REBECCA MINKOFF + Sandali rasoterra lace-up & OTHER STORIES

Credits: zalando.it / mytheresa.com / farfetch.com / stories.com





Crop top, pantaloni palazzo e ciabattine





Pantaloni bianchi a gamba larga con cintura in vita ZIMMERMANN + Crop top stampato in lino STAUD + Borsa a spalla in rafia HEIDI KLEIN + Ciabattine in pelle color cognac SAINT LAURENT

Credits: netaporter.com / netaporter.com / mytheresa.com / mytheresa.com





Top off the shoulder, shorts e sandali con tacco largo





Shorts stampati con cintura in vita MAJE + Top nero con le spalle scoperte PRADA + Clutch in satin con chiusura gioiello GUCCI + Sandali in suede con il tacco largo GIANVITO ROSSI

Credits: it.maje.com / farfetch.com / netaporter.com/ mytheresa.com





Top con volant, minigonna in denim e slingback





Minigonna in denim bianco MIU MIU + Top lilla con volant sulla manica ALICE+OLIVIA + Borsa a mano in pelle con anello metallizzato MARNI + Slingback rasoterra in tessuto con nastrino ricamato DIOR

Credits: farfetch.com / farfetch.com/ farfetch.com/ dior.com