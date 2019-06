Da Milano a Parigi, tutti i trend per la prossima stagione calda visti in passerella.



Cosa ci riserverà il prossimo anno in fatto di stile maschile? La risposta arriva direttamente dalle sfilate Moda Uomo appena giunte al termine: il guardaroba della primavera-estate 2020 sarà contraddistinto da leggerezza e versatilità, tra silhouette decontratte, tessuti di ricerca e un ricchissimo “parco accessori” pensato per gentlemen dall’animo globetrotter.

Un concetto condiviso da gran parte dei brand e delle case di moda che hanno solcato le passerelle internazionali e che vedono al centro delle loro interpretazioni una nuova idea di lusso, in cui estetica e funzionalità vanno di pari passo.





Anche l’abbigliamento formale assume nuove sfaccettature: le linee dei completi si fanno più morbide, i tessuti tecnici si alternano ai filati tradizionali nei capispalla, mentre tasche e coulisse fanno la loro comparsa sui capi più inaspettati.

Abbiamo selezionato i pezzi più interessanti visti durante questo intenso fashion month dedicato alle novità del menswear per la prossima stagione calda. Scopriteli tutti nel nostro trend report.





Giacche da uomo

Dal trench alle giacche di pelle, passando per i modelli in tessuto tecnico di ispirazione outdoor, i capispalla rivestiranno il ruolo di key pieces nel guardaroba di primavera. Tra le versioni da mettere subito in shopping list, il bomber con maxi tasche firmato Ermenegildo Zegna e lo spolverino in vernice di Valentino.







Tendenze moda uomo PE 2020: Giacche Neil Barrett

Dolce&Gabbana

Ermenegildo Zegna

Les Hommes

Corneliani

Lanvin

Valentino

Philipp Plein

Trussardi

Completi da uomo

Formali sì, ma non troppo. Questo il diktat per i completi maschili visti in passerella che, da “divisa” elegante per eccellenza, diventano ora un capo estremamente versatile e adatto anche al tempo libero. Merito dei tagli essenziali e dei volumi morbidi, ma soprattutto dello styling che punta su accostamenti easy chic, come quello con la t-shirt.







Tendenze moda uomo PE 2020: Completi Ermenegildo Zegna

Giorgio Armani

Louis Vuitton

Dior Homme

Fendi

Jil Sander

Off White

Paul Smith

Pantaloni e bermuda

Lunghi o al ginocchio, a tinta unita o a motivo check, con tasche o con la classica piega centrale. Le proposte a tema pantaloni sono molteplici, ma tutte accomunate da una vestibilità molto morbida, ben lontana dai fit ultra skinny in voga fino a qualche stagione fa. Tra i modelli di punta, quelli a vita alta da indossare con o senza cintura.







Tendenze moda uomo PE 2020: Pantaloni Paul Smith

Acne Studios

DSquared2

Etro

Fendi

Marcelo Burlon

Gilet

Fra le certezze del guardaroba della bella stagione c’è anche lui, il gilet (o panciotto), che abbandona qualsiasi "formalismo" in favore di uno stile più casual. Le interpretazioni di stilisti e brand guardano al passato: Etro lo propone in versione hippie-chic, abbinato a jeans, camicia stampata e accessori in cuoio, mentre Philipp Plein si sposta di appena qualche decennio, rispolverando il mitico gilet di jeans.







Tendenze moda uomo PE 2020: Gilet Giorgio Armani

Berluti

Etro

Jil Sander

Pal Zileri

Philipp Plein

Raf Simons

Borse da uomo

Che siate fan irriducibili della ventiquattrore, adepti del marsupio o preferiate la praticità dello zaino, non resterete delusi dalle proposte per il prossimo anno. Oltre ai modelli già citati, potrete scegliere fra tracolle, maxi borse, bowling bag e borsoni weekender. Per portare con sé tutto l’indispensabile.







Tendenze moda uomo PE 2020: Borse da uomo Acne Studios

Tod's

Ermenegildo Zegna

Giorgio Armani

Berluti

Dior Homme

Etro

Fendi

Jil Sander

Off White

Maglieria

Volumi morbidi e sobrie cromie delineano la maglieria. Accanto agli evergreen, come i pullover con collo a V - da portare con o senza camicia - ci sono i cardigan a effetto tricot e quelli realizzati con filati ultra-leggeri, resi più dinamici da motivi astratti e profili a contrasto.





Tendenze moda uomo PE 2020: Maglieria Marni

Giorgio Armani

Etro

Lanvin

Marcelo Burlon

Prada

Salvatore Ferragamo

Camicie da uomo

La tradizionale camicia bianca lascia il posto a declinazioni più “divertenti” e rilassate. Esempio ne sono le camicie stampate di Marni, da portare anche sovrapposte e quelle monocromatiche in stile safari di Fendi. Tanti i modelli a manica corta, come quelli di Valentino e Chalayan.







Tendenze moda uomo PE 2020: Camicie da uomo Chalayan

Dior Homme

Etro

Fendi

Marni

Pal Zileri

Paul Smith

Valentino

Scarpe da uomo

Non solo sneakers. Nell’universo delle calzature maschili trovano spazio anche mocassini e sandali. Questi ultimi in particolare, sono (ri)comparsi nella maggior parte delle collezioni - da Saint Laurent a Prada - contaminando il guardaroba estivo con suggestioni etno-chic e dettagli sportivi.







Tendenze moda uomo PE 2020: Scarpe Dries Van Noten

Tod's

Comme des Garçons

Etro

Fendi

Giorgio Armani

Neil Barrett

Cappelli

Mai a capo scoperto. Il prossimo anno segna il ritorno del cappello, o meglio, dei cappelli, vista la grande varietà di modelli proposti. Si va da quello alla pescatora o bucket hat - che continua a rappresentare un vero e proprio tormentone - al basco alla francese, passando per le intramontabili versioni di paglia, da corredare con occhiali da sole a lenti scure.







Tendenze moda uomo PE 2020: Cappelli Fendi

Ann Demeulemeester

Celine

Emporio Armani

Saint Laurent

Louis Vuitton

Marcelo Burlon

Off White

Valentino

Stile safari

Per districarsi con stile nella giungla urbana occorre il giusto dress code. Lo sanno bene gli stilisti, che non hanno potuto fare a meno di includere sahariane, cargo pants, bermuda e completi da perfetto esploratore nelle proprie collezioni. In prima linea, tra gli altri, ci sono Prada, Fendi e Dolce&Gabbana.







Tendenze moda uomo PE 2020: Safari Dolce&Gabbana

Dior Homme

Prada

Corneliani

Tod's

Fendi

John Richmond

Marni

Abbigliamento sportivo e athleisure

La tendenza “athleisure” non accenna ad arrestarsi, come testimoniano i tanti riferimenti all’abbigliamento sportivo presenti in quasi tutte le collezioni. Tra gli estimatori del trend ci sono anche Hermès e Givenchy che per le rispettive linee hanno puntato su un mix eclettico tra sartorialità e sportswear.







Tendenze moda uomo PE 2020: Athleisure Givenchy

Hermès

Kenzo

Les Hommes

Neil Barrett

Prada

Salvatore Ferragamo

Valentino

Stampe

Citazioni cartoon, riferimenti a pellicole e band di culto, motivi tie dye, righe, pattern astratti o tropicali, automobili: il guardaroba per la prossima primavera-estate sarà investito da stampe di ogni genere. La parola d’ordine è “mix & match”, ma nulla vieta di puntare su un singolo pezzo stampato.







Tendenze moda uomo PE 2020: Stampe Hermès

Dolce&Gabbana

Etro

Marcelo Burlon

Philipp Plein

Valentino

Versace

Dolce&Gabbana

Denim

Dagli insostituibili 5 tasche al total look, il denim resta un must incontrastato. A dettare tendenza sono soprattutto i classici blue jeans, rivisti e corretti: ci sono quelli effetto used di Marcelo Burlon - con giacca coordinata - quelli scoloriti “ad arte” di Versace e quelli con coulisse, di ispirazione sporty, firmati Emporio Armani.







Tendenze moda uomo PE 2020: Denim Loewe

Celine

Balmain

Emporio Armani

Fendi

Valentino

Versace

Y-Project

Colori sorbetto

Rosa cipria, verde menta, giallo e azzurro tenue. Le collezioni della primavera estate 2020 si tingono di delicate nuance pastello. Berluti, Kenzo e Pal Zileri le declinano in versione total look, mentre Louis Vuitton e Valentino spezzano la “monocromia” con stampe ed elementi a contrasto.







Tendenze moda uomo PE 2020: Colori sorbetto Kenzo

Acne Studios

Ermenegildo Zegna

Berluti

Hermès

Louis Vuitton

Pal Zileri

Valentino

