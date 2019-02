Dopo le sfilate, avete già voglia di novità? Questi 7 trend, arrivati direttamente dallo street style, sono perfetti da indossare subito!



Le sfilate a Milano si sono concluse ma, prima di buttarci su Parigi e in attesa di vedere cosa ci proporranno i designer francesi, prendiamoci un momento per scoprire le tendenze moda più cool viste alla Milano Fashion Week.

Questa volta, però, il nostro focus non sono le passerelle ma lo street style e le sue protagoniste: influencer e addette ai lavori, che per l'occasione hanno sfoggiato i loro look migliori e decretato i trend del momento.

Il bello? Le potete indossare già ora, senza aspettare la prossima stagione.

Vi proponiamo 7 tendenze super perfette per la primavera estate 2019: dal ritorno del cerchietto, alla rivinicta delle borse logo, dai trench lucidi agli stivali bianchi, ecco i must have su cui investire ora!

Pronte?





1. Completi da uomo

C'è poco da fare, il look manlike non conosce flessioni! Sono sempre più numerose le influencer che hanno sfoggiato completi e tailleur da vere business (wo)men. Silhouette over, tagli sartoriali, declinati su una palette minimal chic (due i colori prediletti: grigio e beige).





2. Belt bag

Non chimatele (solo) marsupi! Qui abbiamo vere e proprie borse in miniatura da portare appese alla cintura. Pratiche e molto chic (realizzate in pellami pregiati) hanno letteralmente spopolato. Certo, ci sta giusto l'indispensabile, ma volete mettere la comodita di avere le mani libere?









3. Trench lucido

Trench sia ma rigorosamente effetto vinile! In vernice, in pelle spalmata o in tessuto hi-tech, l'importante è che sia extra shiny. Un bel modo per rimodernare un grande classico!





4. Il ritorno del cerchietto

Non parliamo dei modelli più semplici e "discreti"! Qui si tratta di veri "hair loops": eccessivi, "bold", coloratissimi e - perché no - impreziositi da borchie e applicazioni. Insomma, è il caso di dirlo, cavalcare questo trend sarà un "gioco da ragazze"!





5. Stivali bianchi

Candidi e immacolati (usura permettendo), sono stati i grandi protagonisti tra celeb e influencer. Se il trend degli stivaletti bianchi vi ha già contagiato (qui trovate i moelli più belli della PE 2019), sappiate che è arrivato il momento di osare con modelli con gambale e tacco alto!





6. Borse con (maxi) logo

Ormai lo saprete, la logomania si è riappropriata delle passerelle e dei nostri armadi, in pieno revival anni 90! E le borse più ambite del momento si adeguano: da Fendi a Gucci, fino a Dior, il motivo del logo all over è una vera e propria febbre.





7. Addio alle armi!

Dalle giacche con tasche e taschini in versione "utility" alla palette tutta giocata sul beige e sul verde militare (appunto), lo stile army continua a mietere (fashion) victims. La praticità ne guadagna e lo stile pure!